Amber Heard habla sobre la demanda contra Johnny Depp que finalmente la dejó sin voz.

En el estreno en el Festival de Cine de Sundance del nuevo documental «Silenced» (una película de la directora Selina Miles y la abogada internacional de derechos humanos Jennifer Robinson, que narra las experiencias de mujeres silenciadas a través de demandas por difamación), Heard dijo que su principal objetivo era crear conciencia sobre el profundo impacto personal que pueden tener esas batallas legales.

«Esto no se trata de mí», dijo Heard durante una confesión en la película, según Variety . «He perdido la capacidad de hablar . No estoy aquí para contar mi historia. No quiero contarla. De hecho, ya no quiero usar mi voz. Ese es el problema».

A Heard se suman otros sujetos como Brittany Higgins, una empleada política que presentó una denuncia por violación contra un superior en el parlamento australiano; Catalina Ruiz-Navarro, editora de la revista latinoamericana Volcánica, quien fue demandada por el director Ciro Guerra después de publicar una serie de denuncias de mala conducta en su contra; y Sibongile Ndashe, una abogada de derechos humanos.

Heard, quien testificó contra Depp durante su demanda por difamación contra The Sun en 2020, dijo que el resultado de ese juicio «dependía» de su participación.

«El resultado de ese juicio dependía de mi participación, y yo dependía del resultado de ese juicio», dijo en la película. «Cuando conocí a Robinson, inmediatamente sentí que ella entendía la situación en su conjunto. Lo que me ha sucedido es una versión amplificada de lo que viven muchas mujeres».

Según el medio, la película retrata a Heard como objeto de burla pública.

«Recuerdo que al final del juicio, surgió la idea de decir algo a la prensa. [Robinson] me preguntó si estaba segura. [Pensé]: ‘Si me lanzan cosas, esto quedará más claro’. No entendía que la situación pudiera empeorar tanto para mí, como mujer, al usar mi voz», dijo.

Me da fuerza ver a otras personas luchar. Mujeres lo suficientemente valientes como para abordar el desequilibrio de poder. Ver el rostro de mi hija crecer y comenzar a caminar lentamente hacia este mundo… creo que puede ser mejor.

Amber Heard and Johnny Depp squared off in an explosive trial in 2022. Getty Images © Getty Images

En 2022, Depp y Heard se enfrentaron en un explosivo juicio por difamación. Se acusaron mutuamente de abuso físico y emocional.

Depp demandó a Heard por 50 millones de dólares por un artículo de opinión que escribió en 2018 para The Washington Post, en el que alegaba ser víctima de violencia doméstica. Heard contrademandó a su exmarido por 100 millones de dólares, acusándolo a él y a su exabogado de conspirar para «destruirla y difamarla». Depp finalmente ganó la demanda.

El jurado otorgó a Depp 10 millones de dólares por daños y perjuicios, pero también otorgó 2 millones a Heard. El equipo de Depp afirmó que el acuerdo incluye un pago de 1 millón de dólares de ella a él para resolver todas las reclamaciones financieras.

La pareja, que se casó en 2015, se separó en 2016. Menos de una semana después de solicitar el divorcio, Heard presentó una orden de restricción doméstica contra su esposo por cargos de abuso doméstico, informó People .

Tan solo un día antes de la audiencia programada para la orden de alejamiento, llegaron a un acuerdo de divorcio de 7 millones de dólares, según informó el medio. El divorcio se formalizó en 2017.

Heard has mostly stayed out of the public eye in the years following the 2022 trial. Getty Images © Getty Images

Depp, quien dijo que los ejecutivos de Hollywood «dejaron de llamarlo» en medio del escándalo, al que se refirió como una «telenovela» que fue «literalmente televisada», ha trabajado desde entonces en múltiples proyectos.

«Sigo preguntándome sobre la palabra ‘regreso’ porque no fui a ningún lado; de hecho, vivo a 45 minutos», dijo Depp en mayo de 2023 en el Festival de Cine de Cannes mientras promocionaba su película «Day Drinker» con Penélope Cruz. «Quizás la gente dejó de llamar por el miedo que tuviera en ese momento».

Añadió: «Pero no, no fui a ninguna parte. He estado sentado, así que ‘regreso’ es algo así como, ya sabes, es casi como si fuera a salir y bailar claqué».

A pesar de su regreso a Hollywood, Depp dijo a The Times que prefiere mantenerse alejado de los focos.

«Bueno, hasta el día de hoy casi nunca salgo», dijo. «Si mis amigos me invitan a comer comida mexicana, les digo: ‘Qué lindo, amigo, pero te voy a arruinar la noche’. Mi presencia llamará la atención y, ¡Dios mío!, he tenido casi 40 años de fama, pero todavía no me he acostumbrado. Y me alegro de no haberlo hecho».

A month after filing for divorce from Depp in 2016, Heard filed a domestic restraining order against her husband on grounds of domestic abuse charges. Getty Images © Getty Images

«Puedo estar aislado y ser más feliz que una almeja», añadió. «Pero no salgo mucho. Estoy atrapado en mis pensamientos; solo pienso, escribo o veo cosas raras en YouTube. No puede ser sano».

Tras su pérdida, Heard vendió su casa de California y abandonó el país para mudarse a España a finales de 2022.

La actriz de 39 años terminó el rodaje de «Aquaman y el reino perdido» meses antes de que comenzara el juicio por difamación en abril de 2022, que hasta la fecha es su última película.

Una fuente dijo a la revista People en ese momento que la actriz estaba «emocionada por volver a trabajar y filmar. Estaba agotada y decepcionada por el juicio. Sentía que la habían maltratado».