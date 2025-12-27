Los organizadores de un proyecto afirman que se han recuperado las poblaciones reproductoras de una especie de ave que estaba «a punto de desaparecer» en una parte de Devon.

El Ducado de Cornualles dijo que el Programa de Recuperación del Zarapito de Dartmoor había estado funcionando durante cinco años en el parque nacional en un intento de aumentar el número de zarapitos .

El proyecto tenía como objetivo aumentar la población de esta ave, clasificada como en peligro de extinción por la RSPB y que tuvo una o dos parejas reproductoras en Dartmoor durante más de 20 años, dijo el Ducado.

Agregó que a través del proyecto, la población del parque había aumentado a al menos cuatro parejas de zarapitos con 11 territorios de reproducción confirmados, llevando los números a su nivel más alto en aproximadamente tres décadas.

El proyecto, financiado por el Ducado y el Fondo Benéfico del Rey Carlos III, se ha llevado a cabo en colaboración con Wildfowl and Wetlands Trust, la Autoridad del Parque Nacional de Dartmoor, Natural England y la RSPB.

Los métodos utilizados en el proyecto incluyen la recolección de huevos de aves en peligro de extinción en estado salvaje para incubarlos en cautiverio hasta que los polluelos sean lo suficientemente fuertes para volar, y la restauración de hábitats de páramos y praderas.

Matthew Morris, director rural del Ducado, dijo que el proyecto había sido un «momento significativo» para el páramo.

«Los zarapitos estaban a punto de desaparecer como ave reproductora de Dartmoor», dijo.

«Los avances logrados en estos cinco años demuestran cómo la naturaleza puede responder cuando se restablecen las condiciones adecuadas y cuando los administradores de tierras, los agricultores y los socios de conservación trabajan juntos».

Jon Avon, responsable del proyecto de recuperación del zarapito del Ducado, dijo que la recuperación había sido alentadora, pero que se necesitaba más trabajo.

Dijo: «Si bien se han logrado avances, la recuperación aún se encuentra en sus etapas iniciales, y la siguiente fase nos permitirá continuar con el trabajo práctico necesario para apoyar el éxito reproductivo a largo plazo tanto del zarapito como de otras especies de aves en peligro de extinción».