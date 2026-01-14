Barbara Lawrence, una veterana representante de entretenimiento, falleció el 2 de enero en Manhattan. Tenía 82 años

Lawrence murió durante unas vacaciones familiares por causas naturales.

Durante sus años como representante de talentos en la industria del entretenimiento, Lawrence fue durante mucho tiempo representante de Rue McClanahan («The Golden Girls») y Alan Rachins («Dharma and Greg» y «LA Law»), y anunció la muerte del primero a la prensa en 2010. Lawrence también fue uno de los primeros representantes de Chris Evans («The Avengers») y Traylor Howard («Monk»), entre otros.

Lawrence fue la matriarca de una familia profundamente involucrada en el mundo del espectáculo. Le sobreviven su esposo Richard Lawrence, agente de Rebel Entertainment Partners durante muchos años y exmiembro de la junta directiva de la Asociación de Agentes de Talentos; su hijo Seth Lawrence, agente de Independent Artist Group; su esposa Denise Draper, gerente de Range Media Partners; y sus cuatro hijos Daelyn, Madden, Wyatt y Cole; así como su hijo Evan Lawrence, ejecutivo de cuentas en Upstaging, Inc., una productora de giras de conciertos y eventos en vivo; y su esposa Jill Anenberg-Lawrence, autora, nutricionista holística y coach personal.

La familia y los amigos de Lawrence se reunieron para celebrar su vida el pasado fin de semana en lo que habría sido el cumpleaños número 83 de Lawrence.