Hay dos nuevos sheriffs en la ciudad en el resumen semanal de Samba TV, y desafortunadamente, parecen estar involucrados en un asunto turbio. «The Rip», un thriller de Netflix protagonizado por Ben Affleck y Matt Damon como dos policías seducidos por el dinero que encuentran en una redada de drogas, encabeza la lista esta semana.

Aunque la película no es muy querida por el público , el talento estelar de los dos amigos de Beantown logró atraer a una audiencia lo suficientemente grande como para que «The Rip» intercambiara posiciones con «Landman», el éxito de la semana pasada . El western de Paramount+ estaba en su mejor momento tras el final de la segunda temporada, y esta semana demuestra su popularidad al captar a toda la audiencia que se puso al día.

Ben Affleck y Matt Damon le quitan la corona al streaming de ‘Landman’ | Gráfico

Esta semana, una destacada recién llegada ocupa el tercer puesto en «Un Caballero de los Siete Reinos», otro spinoff de la serie «Juego de Tronos», que conquistó al mundo. El primer spinoff de Juego de Tronos de HBO Max, «La Casa del Dragón», dominó las listas en el verano de 2024, llegando incluso a encabezarla semanas después de emitir su último episodio . ¿Podría «Caballero» tener éxito en el futuro?

Regresamos a Netflix en cuarto lugar, ya que «His & Hers» baja un puesto. La serie de misterio y asesinato ha tenido un buen desempeño hasta el momento, con tres semanas consecutivas entre las cuatro primeras.

A continuación, dos series que han sido pilares de la mitad de las listas, mientras disfrutan de sus segundas temporadas. En primer lugar, «The Pitt», en quinto lugar, sigue cosechando éxitos tras una gran temporada de premios. Le sigue «Fallout» en Prime Video. La adaptación del videojuego sigue beneficiándose de una base de fans consolidada de la popularísima serie postapocalíptica .

Netflix presenta dos documentales sobre crímenes reales consecutivos esta semana, con «Kidnapped: Elizabeth Smart» debutando en el séptimo lugar y «Suitcase Killer: The Melanie McGuire Story», manteniéndose estable en el octavo.

El noveno puesto nos trae una tercera entrada de HBO Max en la lista de esta semana con «Mel Brooks: The 99 Year Old Man!» El documental de dos partes cuenta la historia de Brooks , quien es quizás mejor conocido por su trabajo en las películas «The Producers», «Young Frankenstein», «Blazing Saddles» y «Spaceballs».

Por último, pero no menos importante, está «Sin Tiempo Para Morir» en Netflix. La última interpretación de Daniel Craig como James Bond se estrenó en 2021 y llegó a Netflix como parte de una amplia colección de películas de la saga 007.

En la sección lineal, los playoffs de la NFL vuelven a ser la gran noticia. Si bien el resumen semanal de Samba TV no registra eventos deportivos en vivo, cualquier actividad inusual en la cima de la tabla suele deberse a que los espectadores se quedan después de terminar el partido.

Tener el partido del Campeonato de la NFC del domingo como preámbulo sin duda impulsó a «Memory of a Killer» a la cima de la lista de esta semana. Seguiremos de cerca el progreso del drama criminal de Fox para ver si su codiciado debut le permite alcanzar una audiencia regular… aunque cabe destacar que «The Fall and Rise of Reggine Dinkins», la serie que recibió el impulso de la NFL la semana pasada, no aparece en la lista de esta semana.

El resto de la lista está llena de conocidos. «Chicago Med» ocupa el segundo lugar esta semana, mientras que su homólogo «Chicago Fire» ocupa el quinto. El programa policial de ABC «Will Trent» ocupa el séptimo lugar esta semana, mientras que el presentador invitado Timothéé Chalamet ayuda a «Saturday Night Live» a alcanzar el octavo puesto.

«Wheel of Fortune» ocupa cuatro puestos en la lista de esta semana, llegando incluso al tercer puesto. Finalmente, en décimo lugar, se encuentra «Jeopardy!».