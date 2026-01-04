El bienestar se ha convertido en un esfuerzo tan inestimable (o en muchos casos tan costoso) que parece que nunca podemos tener suficiente de él.

El año pasado, estábamos tomando magnesio, consumiendo creatina (un suplemento para aumentar los músculos que se volvió popular) y recurrimos a chatbots de inteligencia artificial para obtener ayuda con cualquier cosa, desde un régimen de entrenamiento personalizado hasta un plan de alimentación diario.

Y todo esto en un contexto en el que más de un millón de personas pagan de forma privada medicamentos para bajar de peso, transformando en algunos casos por completo su relación con la comida y el ejercicio.

¿En qué se centra la industria multimillonaria en 2026? Varios expertos nos dan su opinión sobre la agenda del bienestar.

Recuperación

Si en 2025 se trató de alcanzar objetivos en el gimnasio, seguir carreras hasta el segundo y levantar pesas cada vez más pesadas, este año se trata de recuperación.

Jak Phillips, director de crecimiento de la marca global de fitness Les Mills, dice que ya no se trata de «sin dolor no hay ganancia», algo que «el fitness ha construido durante años».

«La tecnología nos ha vuelto mucho más inteligentes», afirma. «Ya no se trata de entrenarnos hasta el agotamiento».

Dice que los relojes inteligentes han revolucionado nuestra comprensión de lo que significa estar en forma.

Al rastrear nuestro movimiento y nuestra frecuencia cardíaca, nos indican cuándo tener días de descanso, nos advierten si hemos entrenado demasiado y destacan los días en los que nuestros niveles de condición física están «en su punto máximo».

Ahora que disponemos de más datos y conocemos mejor nuestro bienestar, podemos darnos un respiro.

Hay que tener en cuenta los días de descanso y considerarlos una forma de mantenerse en forma, en lugar de «tomarse tiempo libre», afirma.

Fuente de la imagen,Imágenes Getty Título de la imagen, La recuperación es tan importante como programar sesiones de entrenamiento en la semana.

Y con eso, un acrónimo relativamente nuevo comenzará a calar hondo en nuestra conciencia, predice el Sr. Phillips. Este año se tratará de JOMO en lugar de FOMO.

Muchos de nosotros podemos identificarnos con FOMO (miedo a perderse algo), pero ¿qué sucedería si dejáramos de intentar estar al tanto de todo?

«¿Por qué no experimentamos JOMO, la alegría de perderse algo?»

El Diccionario Oxford reconoció por primera vez el concepto FOMO en 2004, cuando comparamos nuestras vidas con las de otros y nos presionamos para mantenernos en un mundo que a menudo ha sido creado por nuestras brillantes y relucientes redes sociales.

Ahora, más de 20 años después, está creciendo un contramovimiento para reducir la ansiedad que a menudo viene con la preocupación por lo que hacen los demás y tratar de no dispersarnos demasiado.

No es tan simple como decir no a las cosas, dice Phillips, se trata de aprender a estar más cómodos con nosotros mismos y no necesitar validación externa sobre cómo elegimos vivir nuestras vidas, ya sea la frecuencia de nuestros entrenamientos o la frecuencia con la que socializamos.

«Se trata de entender qué es lo correcto para ti y no sentir culpa ni vergüenza por priorizarte», afirma.

Estimulación cerebral

«Impulsar, esa es la palabra clave aquí», explica Rachel Chatterton, directora de productos de Holland Barrett.

«Nuestros clientes están muy interesados ​​en cualquier cosa que les dé un impulso, y este año se centrará en potenciar su capacidad intelectual».

Los nootrópicos, suplementos que supuestamente mejoran la cognición y a los que a veces se denomina «drogas inteligentes», existen desde hace décadas, pero recién en los últimos años su atractivo ha despegado realmente.

Estos no deben confundirse con los medicamentos farmacéuticos regulados que pueden ayudar con afecciones como el TDAH, la narcolepsia y la enfermedad de Alzheimer y solo deben tomarse si existe una condición médica diagnosticada.

Para 2030, productos como la melena de león , la ashwagandha y la L-teanina podrían representar una porción de 11 mil millones de dólares (8 mil millones de libras) del mercado del bienestar.

Puede que sólo haya unos pocos estudios pequeños que sugieran que estos suplementos pueden mejorar la cognición, mejorar la memoria y reducir el estrés, pero Chatterton dice que el mercado, especialmente entre la Generación Z, está en auge.

Fuente de la imagen,Imágenes Getty Título de la imagen, Los nootrópicos existen desde hace años, pero solo recientemente han despegado realmente.

«Están mucho más interesados ​​en la salud que cualquier otra generación y creo que eso está impulsando un movimiento bastante significativo en términos de salud preventiva.

“Están pensando realmente en cómo pueden cuidar su cerebro en cada etapa de la vida”.

Y muchos de nosotros podríamos empezar a «complementar a lo largo del día», sugiere. «No necesariamente intercambiándolos, sino mezclando magnesio con melena de león, por ejemplo».

Pero estimular nuestro cerebro no termina allí. Millones de nosotros estamos descargando aplicaciones de entrenamiento cerebral para mejorar nuestra velocidad de procesamiento, nuestra memoria y para tratar de proteger los 86 mil millones de neuronas que tenemos almacenados en nuestras cabezas, y como una forma, nos dicen, de mantenernos mentalmente resilientes en la era de la inteligencia artificial.

El médico de cabecera especializado en estilo de vida, el Dr. Alex Maxwell, no está convencido del supuesto poder de los nootrópicos y el entrenamiento cerebral.

Obtendrás mucho más por tu dinero si aumentas la cantidad de horas que duermes, lo cual es un gran protector cerebral, y controlas tu salud cardiovascular y metabólica mediante el ejercicio. Son el tipo de cosas que te ayudarán y están comprobadas que ayudan.