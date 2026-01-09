El mercado de aviación de la India es efectivamente un duopolio, en el que Indigo controla el 65% de la participación de mercado y Air India el 27%.

El ministro de Aviación Civil del país dijo que India tiene espacio para cinco grandes aerolíneas.

Los expertos dicen que las nuevas aerolíneas no ayudarán, ya que India primero necesita resolver problemas estructurales como las rígidas restricciones de costos e ingresos.

Este informe forma parte del boletín semanal «Inside India» de CNBC, que ofrece noticias y análisis de mercado oportunos y perspicaces sobre esta potencia emergente. Suscríbase aquí.

La gran historia

El mes pasado, los aeropuertos de la India se sumieron en el caos cuando la aerolínea más grande del país, Indigo, canceló cientos de vuelos, lo que trastocó los planes de viaje de miles de pasajeros.

Su competidor más cercano, Air India, ha estado lidiando con sus propios problemas. En 2025, uno de sus aviones con destino a Londres se estrelló en un trágico accidente, matando a todos menos uno de sus 242 pasajeros a bordo. Y más recientemente, las autoridades canadienses ordenaron a la aerolínea que investigara a un piloto que no pasó dos pruebas de alcoholemia antes de un despegue programado.

Según se informa, el Grupo Tata, propietario de Air India junto con Singapore Airlines, está considerando reemplazar al director ejecutivo Campbell Wilson para acelerar la recuperación de la aerolínea.

Una pelea de dos esquinas

Indigo controla casi el 65% de la cuota de mercado en India, mientras que Air India posee alrededor del 27%, según datos de la Dirección General de Aviación Civil, el organismo regulador de la aviación del país. Esto convierte a la industria aérea india en un duopolio.

India ya es uno de los mercados de aviación de más rápido crecimiento del mundo, aunque las estimaciones de su tamaño varían según cómo se contabilicen los viajes de pasajeros. El gobierno afirma que las aerolíneas indias transportaron alrededor de 350 millones de pasajeros en 2024, una cifra que incluye múltiples viajes del mismo viajero.

En contraste, el tráfico de pasajeros totalizó 174,1 millones, según un informe de junio de 2025 de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, que mide los viajes origen-destino. El gobierno prevé que el número total de pasajeros aumente a 1.100 millones para 2040.

El 8 de diciembre, el ministro de Aviación Civil de la India, Kinjarapu Rammohan Naidu, dijo en el Parlamento que el país tiene la demanda de sostener «cinco grandes aerolíneas» y agregó que su gobierno quiere más actores en esta industria y que es el «mejor momento para iniciar una aerolínea en la India».

Los expertos del sector no están convencidos.

Según afirman, la incorporación de nuevas aerolíneas no resolverá los problemas estructurales, como las presiones sobre costos e ingresos específicas de las aerolíneas indias.

Un mercado brutal

Hace más de una década, India contaba con un sector de aviación dinámico, con múltiples aerolíneas en una feroz competencia. Sin embargo, muchas no pudieron sostenerse debido al aumento de los costos y acabaron sobrecargadas de deuda.

«En las últimas tres décadas en la India, muchos grandes actores como Jet Airways, Kingfisher, Sahara Airlines, Deccan, GoAir, ModiLuft y muchos otros cerraron después de incurrir en grandes pérdidas», dijo Jayant Krishna, miembro senior de la Cátedra de Economía de la India y Asia Emergente en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales.

Indigo, dijo, logró perdurar gracias a su firme apego a un modelo de bajo costo y a su austeridad. Esta disciplina finalmente le ayudó a captar dos tercios del mercado.

La trayectoria de Air India fue marcadamente diferente. Hasta 2022, la aerolínea era de propiedad estatal, y los fondos públicos cubrían años de pérdidas. Tras su privatización, Tata Group y Singapore Airlines lanzaron un programa de transformación plurianual en Air India.

SpiceJet, otra aerolínea nacional con una participación de mercado del 2,7%, ha estado varias veces al borde de la quiebra desde su creación.

«El mercado aéreo indio ha sido difícil de operar, como lo evidencian las múltiples entradas y salidas de aerolíneas, incluidas más de 15 quiebras de aerolíneas en las últimas dos décadas», dijo Alan Lim, director de Alton Aviation Consultancy.

Contracción de costos e ingresos

La presión sobre los costos y los ingresos sigue siendo el principal obstáculo del sector.

Las principales aerolíneas indias obtienen casi el 65% de sus ingresos de los viajes nacionales, por los cuales los pasajeros pagan en rupias indias, explica Mark Martin, fundador y CEO de la consultora de aviación Martin Consulting.

Una proporción mucho menor de los ingresos de las aerolíneas en India se basa en dólares, afirmó, y añadió que la mayoría de los gastos se pagan en dólares estadounidenses. Estos incluyen alquileres, mantenimiento de aeronaves y compra de repuestos, lo que deja a las aerolíneas vulnerables a las fluctuaciones cambiarias.

Dado que la rupia india se perfila como la moneda de Asia con peor desempeño frente al dólar en 2025 y se espera que se debilite aún más, es probable que los costos operativos aumenten.

Los altos costos del combustible agravan la presión. Según Alton Consulting, representan entre el 40 % y el 50 % de los costos de las aerolíneas en India, muy por encima del promedio mundial de alrededor del 30 %, debido a los altos impuestos estatales sobre el combustible para turbinas de aviación.

Sin embargo, incluso ante el aumento de los costos, hay poco margen para que las aerolíneas los trasladen a los pasajeros sin ver una caída en la demanda.

«Hay un límite estricto de 5.000 rupias (55 dólares) para las tarifas aéreas en India», me explicó Harsh Vardhan, presidente de Starair Consulting, con sede en Nueva Delhi. Vardhan se refiere al precio de las rutas nacionales.

Incluso en un mercado casi monopólico, las aerolíneas tienen dificultades para aumentar las tarifas, afirmó.

Las tarifas aeroportuarias también están aumentando debido a que se están construyendo o modernizando muchas terminales en todo el país.

India cuenta actualmente con 163 aeropuertos, pero espera duplicar esa cifra hasta llegar a 400 en 2047, como parte del programa UDAN del Primer Ministro Narendra Modi, que pretende hacer que los viajes aéreos sean accesibles y asequibles para más ciudadanos indios.

El plan gubernamental, lanzado en 2016, se centra en construir conectividad regional en ciudades más pequeñas y áreas remotas conectando aeropuertos desatendidos e introduciendo tarifas subsidiadas en rutas seleccionadas.

Dicho esto, «la viabilidad se está convirtiendo en una gran pregunta» para las aerolíneas, dijo Vardhan de Starair Consulting.

Con la excepción de Indigo, todos los demás operadores han tenido dificultades para seguir siendo rentables, dijo, señalando los costos prohibitivos como una razón clave por la que las principales aerolíneas de la India, como Jet Airways y Go Air, han colapsado.

Dada la dificultad de sostener las aerolíneas y las frágiles finanzas de las que aún operan, la ambición de la India de hacer que volar sea una rutina para los ciudadanos comunes puede resultar más difícil de concretar de lo que esperan los responsables políticos.

Las mejores selecciones de TV en CNBC

El ministro de Comunicaciones de la India, Jyotiraditya Scindia, dijo que India liderará el mundo en 6G en la asignación de espectro satelital, y agregó que ya ha otorgado tres licencias a OneWeb, Reliance y Starlink.

Saurabh Mukherjea, fundador de Marcellus Investment Managers, dijo que la presión a la baja sobre la rupia india persistirá a menos que Estados Unidos y la India puedan llegar a un acuerdo de libre comercio, lo que no cree que sea probable dada la política interna en Estados Unidos.

Sumit Ritolia, analista principal de investigación de Kpler, dijo que las recientes medidas estadounidenses en Venezuela podrían tener implicaciones positivas para las refinerías de petróleo indias a largo plazo si se levantan las sanciones y se recupera la producción.

Necesita saber

Las refinerías estatales de la India compran petróleo ruso. La demanda de las refinerías estatales se ve impulsada por la demanda interna de combustible y la economía de precios. Esto está provocando una redistribución de la oferta de petróleo ruso, en lugar de un colapso de la demanda.

Se proyecta que la economía de la India crecerá un 7,4% en el año fiscal que finaliza en marzo de 2026. Se espera que la economía india crezca a un ritmo más rápido que en el último año fiscal, apoyada por el gasto público y un ritmo constante de consumo privado.

Los operadores indios de KFC y Pizza Hut, Devyani y Sapphire Foods, fusionarán sus operaciones. El acuerdo fusionará a los dos principales operadores franquiciados de Yum! Brands en India en una sola entidad. Devyani emitirá 117 acciones por cada 100 acciones de Sapphire Foods.

Cita de la semana

El rendimiento del mercado bursátil indio ha sido bastante mediocre durante el último año, en comparación con otras áreas, principalmente debido al debilitamiento de la moneda. Y creo que esto seguirá pesando en la mente de los inversores internacionales.

— David Roche, estratega, Quantum Strategy

En los mercados

Las acciones indias extendieron sus pérdidas el jueves, lo que contribuyó a un débil comienzo de año para los índices bursátiles de referencia del país. El Nifty 50 cayó un 0,84%, mientras que el BSE Sensex bajó un 0,82% el jueves, marcando la cuarta sesión consecutiva de descensos para ambos índices.

Ambos índices están a punto de romper una racha de dos semanas de ganancias. En la semana, el Nifty 50 ha bajado un 1,62%, mientras que el Sensex ha perdido un 1,73%.

En el mercado de bonos, el rendimiento de los bonos gubernamentales de la India a 10 años subió un 0,02% a 6,63%.

— Nur Hikmah Md Ali

Próximamente

12 de enero: Datos de inflación del IPC de diciembre; el canciller alemán, Friedrich Merz, se reúne con el primer ministro Modi en Ahmedabad.

15 de enero: Tasa de desempleo de diciembre