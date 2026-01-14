Una fuente cercana a Nicola Peltz refuta la historia de que ella y Brooklyn Beckham han sido invitados a todos los eventos familiares de los Beckham: ‘Ninguno de los padres se ha puesto en contacto con Nicola’

NECESITA SABER

La tensión entre Brooklyn Beckham y sus padres David y Victoria sigue siendo alta

Una fuente le dijo recientemente a PEOPLE que David y Victoria han estado pidiendo reunirse con su hijo Brooklyn Beckham y su esposa Nicola Peltz en medio de una fractura en curso en su relación.

Pero otra fuente cercana a la situación le dice a PEOPLE que «no es cierto» que los Beckham hayan «hecho esfuerzos para arreglar las cosas» con su hijo y su esposa.

La disputa familiar continúa.

El 9 de enero, una fuente le dijo a PEOPLE que David y Victoria Beckham habían intentado hacer las paces con su hijo mayor, Brooklyn, de 26 años, y su esposa, la actriz Nicola Peltz, de 31, después de que los cuatro tuvieran una pelea tras la boda de Brooklyn y Nicola en 2022.

«David y Victoria han pedido repetidamente a Brooklyn y Nicola que se reúnan y hablen para seguir adelante», dijo la fuente, señalando que la pareja también siempre ha sido invitada a los eventos familiares de Beckham, como cuando David Beckham recibió el título de Caballero en octubre.

«Por supuesto, invitó a Brooklyn y a Nicola [a su ceremonia de nombramiento como caballero y a la reunión posterior]. Siempre han sido invitados a todas las ocasiones o eventos familiares, ya sean privados o públicos», añadió la fuente.

Sin embargo, una fuente cercana a Nicola está desmintiendo esa versión.

«La afirmación de que Brooklyn y Nicola han sido invitadas a todos los eventos y que David y Victoria han hecho esfuerzos honestos por arreglar las cosas es falsa», afirma la fuente. «Ninguno de los padres se ha puesto en contacto con Nicola en casi un año».

Los representantes de David y Victoria no respondieron de inmediato a la solicitud de comentarios. Los representantes de Brooklyn y Nicola tampoco respondieron a la solicitud de comentarios de PEOPLE.

Stefanie Keenan/Getty Brooklyn Peltz Beckham y Nicola Peltz Beckham asisten a Vogue World: Hollywood 2025

El 8 de enero, la publicación británica The Sun informó que Brooklyn supuestamente envió a sus padres un aviso legal, advirtiéndoles que solo podían contactarlo a través de abogados, al tiempo que insistía en que no lo «etiquetaran» en las redes sociales.

El medio también afirmó que el incumplimiento de la carta de desistimiento (un «me gusta» de Victoria en Instagram) fue la razón principal por la que Brooklyn bloqueó a David, de 50 años, y a Victoria, de 51, en línea. Según The Daily Mail , Brooklyn tomó la decisión de bloquear a sus padres el verano pasado.

Actualmente, Brooklyn, Nicola, Victoria y David no se siguen entre sí en Instagram , y Brooklyn y Nicola tampoco siguen a los hermanos de Brooklyn, Romeo y Cruz, el último de los cuales reveló en sus Instagram Stories: «Mi mamá y mi papá nunca dejarían de seguir a su hijo … Vamos a aclarar los hechos. Se despertaron bloqueados… al igual que yo».

El drama entre las parejas se ha ido gestando constantemente en los últimos años. En mayo pasado, una fuente le contó a PEOPLE que la disputa surgió inicialmente a raíz del drama del vestido de novia, ya que Victoria supuestamente se ofreció a confeccionar el vestido de Nicola, pero nunca lo entregó.

Victoria Beckham/Instagram Victoria y David Beckham dan vibras de novios en la cena de gala del Rey Carlos

«Pintaron a Nicola como una mocosa por no usar diseños de Victoria Beckham en la boda», dijo la fuente en ese momento, señalando que Nicola había usado diseños de Victoria en muchos eventos.

Ahora, casi cuatro años después, no parece haber señales de curación.

En Nochevieja, David compartió una publicación en Instagram con sus momentos favoritos de 2025, en la que aparecían Romeo, Cruz y Harper, pero no Brooklyn. Sin embargo, David también publicó historias de Instagram con su hijo mayor .

«Los amo mucho a todos», escribió David sobre una imagen en blanco y negro de él mismo con un joven Brooklyn.

Y el 9 de enero, una fuente cercana le dijo a PEOPLE : «David ama a sus hijos» y agregó: «Son su todo».

En mayo pasado, una fuente reiteró a PEOPLE que David y Victoria estaban descontentos con la ruptura con su hijo.

«La relación definitivamente no es irreparable», declaró una fuente a PEOPLE a principios de mayo. «Se aman y siempre están ahí para [Brooklyn]. Simplemente están dolidos y decepcionados porque ahora él no forma parte de la vida familiar».