Bruce Springsteen ha lanzado una canción en honor a Alex Pretti y Renee Good titulada «Streets of Minneapolis».
Springsteen anunció el lanzamiento el miércoles en Instagram .
«Escribí esta canción el sábado, la grabé ayer y la presenté hoy en respuesta al terrorismo de Estado que asola la ciudad de Minneapolis», dijo Springsteen. «Está dedicada a la gente de Minneapolis, a nuestros inocentes vecinos inmigrantes y en memoria de Alex Pretti y Renee Good».
La canción, de ritmo lento, va creciendo desde solo una guitarra acústica y una voz hasta una melodía de banda más completa, que incluye un solo de armónica, y termina con cánticos de «¡ICE Out!».
«Oh, nuestro Minneapolis, oigo tu voz», canta El Jefe. «Cantando a través de la niebla sangrienta/ Defenderemos esta tierra/ Y al extranjero que nos rodea».
El título evoca «Streets of Philadelphia» de Springsteen, canción que dio título a la película «Philadelphia» de 1993, dirigida por Tom Hanks. Le valió un Óscar en 1994 a la mejor canción original.
Springsteen ha criticado al presidente desde hace tiempo, quien a su vez ha calificado al ícono del rock de «sobrevalorado». Su último enfrentamiento público fue el año pasado, cuando Springsteen, de gira por Inglaterra, le dijo a su público que Estados Unidos «está actualmente en manos de una administración corrupta, incompetente y traidora». Trump respondió llamándolo «rockero descuidado».
Lee la letra completa de «Streets of Minneapolis» de Springsteen.
A través del hielo y el frío del invierno, por Nicollet Avenue, una ciudad de llamas luchaba contra el fuego y el hielo bajo las botas de un ocupante.
El ejército privado del Rey Trump, del DHS, con armas en sus abrigos, llegó a Minneapolis para hacer cumplir la ley, o al menos eso cuenta su historia.
Contra el humo y las balas de goma, a primera hora de la mañana, los ciudadanos se alzaron para exigir justicia; sus voces resonaron en la noche.
Y había huellas de sangre donde debería haber habido piedad. Y dos muertos abandonados a su suerte en calles nevadas: Alex Pretti y Renee Good.
Minneapolis, oigo tu voz cantando a través de la niebla sangrienta. Defenderemos esta tierra y al extranjero que nos rodea.
En nuestra casa, mataron y vagaron en el invierno del 26. Recordaremos los nombres de quienes murieron en las calles de Minneapolis.
Los matones federales de Trump le dieron una paliza en la cara y el pecho. Entonces oímos los disparos y Alex Pretti yacía muerto en la nieve.
Su alegato fue defensa propia, señor, pero no crea lo que ven sus ojos. Es nuestra sangre, nuestros huesos, estos silbatos y teléfonos contra las sucias mentiras de Miller y Noem.
Minneapolis, oigo tu voz, llorando a través de la niebla sangrienta. Recordaremos los nombres de quienes murieron en las calles de Minneapolis.
Ahora dicen que están aquí para hacer cumplir la ley, pero pisotean nuestros derechos. Si tienes la piel negra o morena, amigo, te pueden interrogar o deportar en cuanto te vean.
En los cánticos de “ICE fuera ahora”, el corazón y el alma de nuestra ciudad persisten, a través de vidrios rotos y lágrimas de sangre en las calles de Minneapolis.
Minneapolis, oigo tu voz, cantando a través de la niebla sangrienta. Aquí en nuestra casa, mataron y vagaron en el invierno del 26.
Defenderemos esta tierra y al extranjero que nos rodea. Recordaremos los nombres de quienes murieron en las calles de Minneapolis.
Recordaremos los nombres de aquellos que murieron en las calles de Minneapolis.