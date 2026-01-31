Bruce Springsteen ha lanzado una canción en honor a Alex Pretti y Renee Good titulada «Streets of Minneapolis».

Springsteen anunció el lanzamiento el miércoles en Instagram .

«Escribí esta canción el sábado, la grabé ayer y la presenté hoy en respuesta al terrorismo de Estado que asola la ciudad de Minneapolis», dijo Springsteen. «Está dedicada a la gente de Minneapolis, a nuestros inocentes vecinos inmigrantes y en memoria de Alex Pretti y Renee Good».

La canción, de ritmo lento, va creciendo desde solo una guitarra acústica y una voz hasta una melodía de banda más completa, que incluye un solo de armónica, y termina con cánticos de «¡ICE Out!».

«Oh, nuestro Minneapolis, oigo tu voz», canta El Jefe. «Cantando a través de la niebla sangrienta/ Defenderemos esta tierra/ Y al extranjero que nos rodea».

El título evoca «Streets of Philadelphia» de Springsteen, canción que dio título a la película «Philadelphia» de 1993, dirigida por Tom Hanks. Le valió un Óscar en 1994 a la mejor canción original.

Springsteen ha criticado al presidente desde hace tiempo, quien a su vez ha calificado al ícono del rock de «sobrevalorado». Su último enfrentamiento público fue el año pasado, cuando Springsteen, de gira por Inglaterra, le dijo a su público que Estados Unidos «está actualmente en manos de una administración corrupta, incompetente y traidora». Trump respondió llamándolo «rockero descuidado».

Lee la letra completa de «Streets of Minneapolis» de Springsteen.