Un buzón rojo nuevo y brillante fue regalado por el Rey Carlos III al personal de una remota estación de investigación antártica.

El buzón de la farola del Royal Mail fue enviado al personal de la estación British Antarctic Survey en Rothera, con sede en Cambridge.

La caja, que contiene la cifra del Rey Carlos III, fue entregada después de que Kirsten Shaw, asistente de soporte de la estación que dirige la Oficina Postal del Territorio Antártico Británico para el personal, solicitara una mejora en su caja hecha a mano.

«Estar en la Antártida es increíble, pero está lleno de extremos, así que creo que es especial enviar correo a casa para comunicar tus experiencias. Es un momento de tu vida que plasmas en papel y le das a alguien más», dijo.

La estación de investigación Rothera, inaugurada en 1975, es la mayor instalación del British Antarctic Survey (BAS) y un reconocido centro mundial de investigación climática.

Está situada a 1.860 kilómetros (1.155 millas) al sur de las Islas Malvinas.

El personal trabaja y vive en la estación durante meses.

La Sra. Shaw dijo: «Conseguir un puesto es realmente especial para el equipo de Rothera.

«Si uno realiza trabajo de campo durante muchos meses, la sensación de recibir una carta —un trozo de papel tangible y escrito a mano por amigos y familiares— es un gran alivio.

«Es una manera maravillosa de conectar a las personas que va más allá de lo que puede hacer un correo electrónico o un mensaje de texto».

BAS/Jake Martin Kirsten Shaw y Aurelia Reichardt están arrodilladas junto a un buzón rojo en un afloramiento de rocas y guijarros. Ambas llevan gorros y chaquetas de lana y al fondo se ve nieve en el paisaje.Bas/Jake Martin

Kirsten Shaw y Aurelia Reichardt, jefa de estación en Rothera, aparecen en la foto con el nuevo buzón.

La caja sustituirá a la que se utiliza actualmente en la estación, hecha a mano y pintada.

La BAS afirmó que «la Casa Real trabajó con Royal Mail para organizar esta entrega particularmente especial».

Fue entregado a Rothera por el buque de investigación polar del Reino Unido RRS Sir David Attenborough, junto con el primer gran envío de suministros a la estación después del largo invierno antártico.

El buzón se instalará en el Discovery Building, un nuevo centro de operaciones y apoyo científico.

BAS/Aurelia Reichardt. Un buzón de madera pintado de rojo está fijado a una pared blanca. Luce un escudo dorado y las iniciales ER en el frente, que representan a la reina Isabel II. Una ramita de hiedra se coloca encima como decoración.BAS/Aurelia Reichardt

La caja hecha a mano ahora será reemplazada por la oficial de Royal Mail.

Es comprensible que la logística postal en una zona tan remota no sea sencilla.

El trabajo de la Sra. Shaw es supervisar la logística formal de la Oficina Postal para recibir y sacar correo de la Antártida desde Rothera, así como enviar correo al personal a otras estaciones BAS y campamentos científicos.

El correo debe ser recogido y enviado a bordo del RRS Sir David Attenborough o a un avión de BAS con destino a las Islas Malvinas, donde BAS mantiene una oficina en Stanley.

La última etapa implica el transporte a la RAF Brize Norton en Oxfordshire, donde las cartas ingresan a la red postal de Royal Mail para su posterior entrega.

BAS/Jake Martin Un buzón rojo está colocado sobre rocas y en el fondo hay un paisaje nevado y grandes edificios, uno de los cuales es azul y el otro es verde.Bas/Jake Martin

La caja se colocará en un nuevo edificio en la estación.

Jane Rumble, Comisionada de Su Majestad para el Territorio Antártico Británico, dijo: «Mantener un servicio postal en el Territorio Antártico Británico es mucho más que un gesto simbólico.

«Refuerza la presencia y el patrimonio de Gran Bretaña en la Antártida y proporciona un vínculo vital con el resto del mundo».