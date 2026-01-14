Los superávits exportadores mensuales de China superaron los 100.000 millones de dólares siete veces el año pasado, una señal de que la campaña arancelaria de Trump apenas ha afectado su comercio general con el resto del mundo.

Es la primera vez que el superávit comercial anual de China supera el billón de dólares, superando la cifra récord de 2024 de 993.000 millones de dólares.

Pekín informó el miércoles el mayor superávit comercial de la historia del mundo (el valor de los bienes y servicios vendidos en el exterior en comparación con sus importaciones) de 1,19 billones de dólares (890.000 millones de libras).

China anunció cifras récord de exportaciones para 2025, un año en el que los aranceles y la política comercial del presidente estadounidense Donald Trump causaron agitación en la economía mundial.

El comercio con Estados Unidos se debilitó, pero esto se compensó con un aumento de las exportaciones chinas a otros lugares, especialmente al Sudeste Asiático, África y América Latina.

Wang Jun, subdirector de aduanas de China, dijo durante una conferencia de prensa el miércoles que las cifras son «extraordinarias y difíciles de conseguir» dados los «profundos cambios» y desafíos en el comercio global.

Señaló un aumento en las exportaciones de tecnología verde, productos relacionados con la inteligencia artificial y robótica.

El enorme superávit se puede explicar por la fuerte demanda externa de productos chinos, a medida que creció el comercio con socios globales, incluidos los países del sur de Asia y otros de África y Europa, así como por un mercado interno débil.

La economía de China se ha visto afectada por una crisis inmobiliaria y una creciente deuda, lo que ha hecho que las empresas sean más reticentes a invertir y los consumidores cautelosos a la hora de gastar.

Como resultado, hay menos necesidad de importar bienes y las importaciones aumentaron sólo un 0,5%, según las nuevas cifras.

Mientras tanto, un yuan más débil, una fuerte oferta de bienes y la inflación en los países occidentales también han hecho que las exportaciones chinas sean más atractivas.

Los resultados son una «bendición mixta» para Beijing, dijo la analista de política comercial Deborah Elms de la Fundación Hinrich.

China se ha beneficiado de las ventas y de más empleos creados gracias a sus negocios en el exterior, pero sus productos podrían enfrentar un «mayor escrutinio» por parte de los mercados extranjeros que están bajo presión para competir con sus productos, dijo.

El éxito de China probablemente continuará en 2026 a medida que los bienes y servicios chinos se arraiguen más profundamente en los negocios globales, dijo Elms.

Estas últimas cifras serán vistas en Beijing como una señal de que China tiene clientes en todo el mundo, además de EE.UU., pero Wang advirtió que China enfrenta un entorno externo incierto.