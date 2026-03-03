China ha removido a tres generales militares retirados, incluido un ex comandante de la fuerza terrestre del Ejército Popular de Liberación, de un importante órgano asesor político apenas unos días antes de su mayor reunión política anual.
El órgano asesor, la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino (CCPPCh), votó para destituir a Han Weiguo, Gao Jin y Liu Lei, informaron los medios estatales el lunes.
Las autoridades no dieron ninguna explicación sobre las destituciones, pero éstas ocurren después de que las purgas de altos mandos militares se hayan intensificado en las últimas semanas.
El líder chino, Xi Jinping, ha lanzado regularmente campañas anticorrupción desde que llegó al poder en 2012, pero los críticos dicen que es una herramienta para eliminar rivales políticos.
Unos 3.000 delegados de la CCPPCh, un órgano consultivo sin poder legislativo —y la Asamblea Popular Nacional, la legislatura títere de China— se reunirán en Pekín esta semana para las Dos Sesiones anuales. Las reuniones comienzan mañana y durarán aproximadamente una semana.
Los delegados del CCPPCh y del CPN normalmente cumplen su mandato de cinco años, y está previsto que sus mandatos actuales finalicen en marzo de 2028, lo que hace que estas destituciones a mitad de mandato sean inusuales.
Han, de 70 años, sirvió como comandante del ejército del EPL desde agosto de 2017 hasta que se retiró en junio de 2021. Sus dos sucesores, Liu Zhenli y Li Qiaoming, también fueron destituidos de sus respectivos cargos en los últimos dos meses.
Liu Lei, también de 70 años, sirvió como comisario político del ejército desde diciembre de 2015 hasta enero de 2022, lo que incluye el período durante el cual Han estuvo al mando.
Gao, de 67 años, fue el comandante inaugural de la ahora disuelta Fuerza de Apoyo Estratégico cuando se formó en 2015. Más recientemente fue comandante del Departamento de Apoyo Logístico de la Comisión Militar Central, hasta que se retiró en enero de 2022.
Además de los tres generales, varios otros miembros del CCPPCh fueron despedidos oficialmente, incluido Zhang Kejian, un alto funcionario de la industria de defensa que está bajo investigación por corrupción.
Las destituciones del lunes siguen a una serie de despidos de alto perfil.
El jueves pasado, las autoridades anunciaron que habían despedido a 19 funcionarios, incluidos nueve militares .
En enero, el general militar de mayor rango de China, Zhang Youxia, y su estrecho aliado, Liu Zhenli, fueron destituidos de sus cargos. Ambos generales están siendo investigados por «graves violaciones de la disciplina y la ley», según informó el Ministerio de Defensa chino.