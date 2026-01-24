Tal vez no estaba siendo totalmente sarcástico. Casi una semana y media después de explicar en exceso un mezquino comentario de Instagram , Chris Noth comparte que ya no es amigo de su coprotagonista de Sex and the City , Sarah Jessica Parker , después de que el elenco mostrara su apoyo a las mujeres que acusaron a Noth de agresión sexual en 2021. «No somos amigos, creo que eso es bastante obvio», dijo Noth al podcast Really Famous with Kara Mayer Robinson , a través de People . Culpa a Parker por no comunicarse con él directamente cuando surgieron las acusaciones y por publicar una declaración apoyando a las mujeres en lugar de a él. «La declaración que publicaron, que no era más que gestión de marca, en realidad, no sé, fue triste, fue decepcionante, fue sorprendente», compartió. Porque necesitas llamarme y escuchar mi versión. Me conoces desde hace muchos años y hemos trabajado juntos durante muchos años… Pero antes de que digas eso, me conoces, me conoces desde hace muchos años, llámame para que pueda darte la verdad. Y eso no pasó, y fue una lástima.

Concluyó que resultó ser lo mejor para su amistad: «Sabes la postura de la gente y quiénes son tus verdaderos amigos y quiénes no. Es importante saberlo. Solo sé que, si hubiera sido por otro lado, no lo habría hecho».

