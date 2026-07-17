La policía ha iniciado una investigación después de que varios cisnes resultaran heridos por escolares en un canal de Nottinghamshire.

La policía de Nottinghamshire ha declarado que les han informado de que las aves habían resultado heridas en el canal de Chesterfield, en Retford, en los últimos días.

La policía afirmó que los agentes especialmente entrenados estaban logrando «avances significativos» en su investigación sobre la conducta «completamente inaceptable».

Un portavoz del equipo policial de East Bassetlaw declaró que los responsables de los incidentes serán «tratados como corresponde».