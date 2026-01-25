Los conductores que circulan por el concurrido cruce de Crown Corner en Slough pueden no saber que hace más de 70 años la intersección fue el centro de uno de los experimentos de seguridad vial más audaces del Reino Unido

Entre 1955 y 1957, la ciudad de Berkshire se transformó en un laboratorio viviente de ideas que darían forma a la gestión del tráfico en todo el Reino Unido.

Se probaron semáforos conectados, pasos de cebra e incluso una señal que se ponía roja si alguien había muerto en la carretera esa semana, en un esfuerzo por salvar vidas.

La prevención de muertes en las carreteras es un tema que interesa especialmente a la historiadora local Jaye Isherwood.

«Había una necesidad de prevenir muertes en las carreteras de Slough, y eso me afecta mucho, porque mi propia abuela fue atropellada por un camión de refrescos que circulaba marcha atrás en Manor Park», dijo Isherwood.

«Dejó una huella en toda nuestra familia al pensar que Slough no era el mejor lugar y que había que tener cuidado a dónde se iba».

Antes del final de la Segunda Guerra Mundial, tener un coche se consideraba un lujo.

A finales de la década de 1950 y en la de 1960, la introducción de automóviles asequibles y el aumento de la prosperidad llevaron a un auge en la propiedad masiva de automóviles.

Casi al mismo tiempo, la población de Slough estaba creciendo rápidamente.

«Imaginen unas 10.000 bicicletas circulando desde el polígono industrial hasta las casas de los alrededores de Slough. Esto suponía una carga enorme para la infraestructura y generaba numerosos accidentes».

Pie de foto, Isherwood se encuentra debajo de un semáforo que se encuentra hoy en el cruce de Crown Corner.

Hoy en día hay un semáforo en un punto de Crown Corner; durante el experimento, en su lugar había un poste de 25 pies con dos balizas luminosas, una roja y otra verde.

Isherwood dijo: «Si estaba verde, significaba que no hubo muertes en las carreteras de los alrededores de Slough durante esa semana. Si se ponía rojo, significaba que alguien había fallecido en las carreteras de Slough o sus alrededores».

«Lo recuerdo vívidamente, pasando junto a él con la esperanza de ver la luz verde y saber que Slough estaba a salvo esa semana».

Subtítulo de audio El experimento de Slough

El experimento Slough consistió en educación, cumplimiento de la ley e ingeniería

Se colocaron carteles, se realizaron charlas en las escuelas, se introdujeron clases de ciclismo y motocicleta y se reclutaron agentes de policía adicionales para hacer cumplir las nuevas reglas.

Se rediseñaron los cruces de caminos y se encargó al Laboratorio de Investigación de Caminos, establecido en el área de Langley de la ciudad en 1946, la tarea de crear un cruce peatonal con marcas viales que fueran visibles en todas las condiciones.

Según un informe publicado en 1957 al final del experimento, como resultado de ello se produjo una reducción de alrededor del 10% en accidentes mortales y lesiones en Slough, dijo Isherwood.

«El mayor cambio, en mi opinión, fue en la mentalidad de los residentes de Slough», dijo.

«Hoy en día podemos ver elementos del experimento en todas las ciudades y pueblos del mundo: el paso de cebra, los semáforos interconectados, la señal de ‘ceda el paso'».

Como parte del experimento, también se introdujeron las pruebas de seguridad para vehículos de motor, señala el historiador y añade: «Por supuesto, ahora lo conocemos como la prueba MOT.