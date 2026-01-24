Con casi 70.000 personas trabajando en la industria de la IA en las Midlands Occidentales y líderes que prometen más empleos y crecimiento, ¿cómo lo están utilizando las organizaciones en su beneficio?

Hay más de 140 empresas de IA en la región, según la Autoridad Combinada de West Midlands (WMCA), que está alentando a más empresas a adoptar la tecnología.

Su reciente Prospecto de IA y Tecnología estableció tres misiones para la región: ser un banco de pruebas de IA reconocido a nivel nacional para la innovación en el servicio público, impulsar la productividad empresarial e implementar una academia de IA que ofrezca capacitación gratuita para adultos.

Andy Hague, director de TechWM, quien colaboró ​​en la elaboración del prospecto, afirmó: «Me aburre mucho que digan que la IA va a reemplazar el 99 % de los empleos en ocho años. Simplemente no es así, pero es muy fácil alarmarse».

Mientras las empresas comienzan a utilizar más herramientas relacionadas con la IA, Hague, quien asumió el liderazgo de TechWM en abril, dijo que un elemento fundamental era aumentar la conciencia general de las personas sobre qué es y qué puede hacer por ellos.

«Sigo convencido de que una gran cantidad de personas, probablemente más del 70% de la población general, no pueden explicarles de ninguna manera qué es la IA, qué podría hacer o cómo puede impactar en sus vidas», dijo.

Fuente de la imagen,TECHWM Pie de foto, Andy Hague se unió a TechWM en abril después de 30 años en la industria tecnológica

Añadió: « Si diriges una pequeña empresa y fabricas widgets, no entiendes el impacto que la IA, la ciberseguridad o la cuántica pueden tener, simplemente haces widgets y [piensas] ‘eso no tiene nada que ver conmigo’

« El verdadero enfoque debe ser, si eres una empresa, y sin importar tu tamaño, cómo puedes adoptarlo… solo para ser un poco mejor: pulir tus procesos, acelerar las cosas, eliminar áreas de potencial error humano, detener la duplicación».

Al trabajar con empresas, el mundo académico y el sector público, Tech WM brindará información a la WMCA para ayudar a que las misiones se hagan realidad, afirmó Hague.

El organismo está financiado en parte por la autoridad local para impulsar «la agenda tecnológica digital», al tiempo que busca atraer capital privado e inversiones a la región.

Para cualquier empresa que busque orientación, el West Midlands Cyber ​​Hub abrió sus puertas en Millennium Point, Birmingham, a finales de noviembre como «un lugar al que cualquiera puede acudir para hacer preguntas o ver qué está pasando», dijo.

El Centro de Ciberresiliencia e Inteligencia Artificial (CYBRAI) de la Universidad de Wolverhampton abrió a principios de 2025 y el Centro de Excelencia en IA Capgemini de la Universidad de Aston también se inauguró recientemente en su campus de Londres.

«Interactúo mucho con Wolverhampton, Warwick, Aston y Birmingham y todos ellos están haciendo grandes cosas», dijo Hague.

Fuente de la imagen,Escuela de Codificación e IA Pie de foto, Alrededor de 800 estudiantes, con una edad promedio de 37 años, se inscribieron a principios de año en la nueva Escuela de Programación e IA creada por Manny Athwal

Al predecir que la IA se convertirá en una habilidad fundamental como las matemáticas y el inglés, el alcalde Richard Parker y la WMCA anunciaron recientemente una ambiciosa estrategia de £10 millones con el objetivo de ofrecer capacitación gratuita, crear empleos y asegurar inversiones.

Manny Athwal, director ejecutivo y fundador de la recientemente inaugurada Escuela de Codificación e IA en Birmingham y Wolverhampton, dijo que creía que la educación tecnológica en todas las materias era ahora vital y que la región necesitaba trabajar más junta para adelantarse a ciudades como Manchester.

La escuela abrió un campus en el centro de la ciudad a principios de este año en asociación con la Universidad de Wolverhampton, ofreciendo cursos de informática, administración de empresas y salud y asistencia social con IA «en todo el plan de estudios».

Su objetivo es brindar a los estudiantes experiencia práctica en el uso de IA, cómo desafiarla, utilizar herramientas de datos y análisis y, lo que es más importante, aprender a trabajar junto con la IA y no ser reemplazados por ella.

A los estudiantes también se les enseña cuándo usar IA y cómo validar lo que obtienen de ella.

Athwal añadió que es fundamental animar a la gente mayor a aprender sobre este tema y pidió a la industria «no dejarlo en manos de la próxima generación».

Shakielah Bibi, de 41 años, de Birmingham, que cursa el primer año de un curso básico de salud y asistencia social en la Universidad de Wolverhampton en la escuela, dijo que aprender sobre IA le había «abierto puertas».

La madre de tres hijos dijo que quería desarrollar su aprendizaje después de cumplir 40 años y ser «madre y ama de casa durante tanto tiempo» después de trabajar anteriormente en educación.

Dijo que había aprendido a utilizar IA en su investigación, lo que le había ahorrado tiempo, y también utilizó cascos de realidad virtual para simulaciones basadas en escenarios.

«A medida que mis hijos crecen, siento que podría ayudarlos más si estoy en sintonía con la tecnología y la inteligencia artificial que tenemos», dijo.