A medida que los seres humanos envejecen, van perdiendo gradualmente capacidades físicas.

Sobre todo entre los 40 y los 50 años (lo que los médicos llaman la quinta década), se inicia un proceso de deterioro de diversos órganos de nuestro cuerpo: perdemos masa muscular, la visión se vuelve menos aguda y las articulaciones empiezan a fallar, por ejemplo.

Pero algo diferente está sucediendo en el cerebro.

En lugar de un proceso de deterioro progresivo, lo que ocurre es una especie de reconfiguración del “cableado” interno.

Ésta es una de las conclusiones a las que han llegado los investigadores de la Universidad de Australia Meridional tras analizar más de 150 estudios sobre cómo envejece nuestro cuerpo, y en especial, nuestro cerebro.

“El cerebro, aunque solo representa el 2% de nuestro cuerpo, consume el 20% de la glucosa que ingresa. Pero con la edad, pierde la capacidad de absorber ese nutriente”, explicó a BBC Mundo la neurocientífica Sharna Jamadar, de la Universidad de Monash.

“Lo que hace el cerebro es una especie de reingeniería de los sistemas para aprovechar al máximo los nutrientes que ahora puede absorber”.

De dónde viene esta foto?Imágenes Getty ¿Cómo se llama esta foto? La reconfiguración hace que el cerebro pierda la capacidad de optimizar las funciones más básicas.

Según los científicos, este proceso es “radical” y da lugar a diferentes redes neutrales que se irán integrando cada vez más en los años siguientes, con efectos sobre el proceso cognitivo.

Lo que sorprende a los investigadores es que en algunos casos de su estudio este “recableado” consigue crear una especie de resistencia al envejecimiento cerebral.

“Es importante comprender que estos procesos que ocurren en nuestra mente pueden ayudarnos a entender cómo podemos retrasar el envejecimiento de nuestro cerebro”, dijo Jamadar.

Una reconfiguración

Uno de los mayores logros de los neurocientíficos en las últimas décadas es conocer hasta cierto punto cómo funciona el cerebro.

La principal conclusión a la que llegamos es que nuestro cerebro está formado por una red compleja de unidades que a su vez están divididas en regiones, subregiones y en algunos casos, neuronas individuales.

“Teniendo esto en cuenta, durante nuestro crecimiento y juventud, estas redes y unidades de dosis están en proceso de alta conectividad, lo que se refleja, por ejemplo, en el aprendizaje de temas específicos”, señaló el neurocientífico.

De dónde viene esta foto?Imágenes Getty ¿Cómo se llama esta foto? Obtenemos funciones cerebrales que pueden mejorar con el envejecimiento.

Es por eso que durante dos años tenemos la oportunidad de aprender deportes especializados o un nuevo idioma y, en general, desarrollar nuestras habilidades.

Sin embargo, según el análisis del equipo de la Universidad de Monash dirigido por el Dr. Hamish Deery, una vez que llegamos a los 40 años los circuitos de dosis cambian radicalmente.

“Esto da como resultado un pensamiento menos flexible, una menor inhibición de la respuesta y una reducción del razonamiento verbal y numérico”, explicó Jamadar.

“Estos cambios se observan en pipo durante la llamada quinta década, lo que coincide con los hallazgos de que el cambio en la conectividad de estas redes alcanza su punto máximo cuando se pasa de los 40 a los 50 años”, agrega.

Esto se debe a que los circuitos se conectan más con redes que manejan cuestiones generales y no específicas, como sucedió en años anteriores.

“Es como decir que a los 40 años, los circuitos pasan por las unidades cerebrales y se conectan con redes muy sofisticadas. Después de los 50, vemos que los circuitos se conectan con todos los circuitos, casi sin discriminación”, señala.

Resistencia al envejecimiento

Pero como señalan los científicos, el estudio también muestra que estos cambios radicales terminan ayudando a resistir el paso del tiempo en el cerebro de algunos de los casos estudiados en diversas investigaciones.

“Lo importante de este hallazgo es que nos da herramientas para empezar a investigar cómo se logra esta resistencia, que es fundamental para encontrar una solución al envejecimiento cerebral”, señala el investigador.

De dónde viene esta foto?Getty ¿Cómo se llama esta foto? Los ejercicios mentales como los crucigramas ayudan a mejorar la salud cerebral.

En ese sentido, uno de los aspectos que más influye en nuestro bienestar es que las tareas que dependen de procesos automáticos o dosis muy repetidas y practicadas a lo largo de la vida se ven menos afectadas o incluso pueden mejorar.

“Temas como el idioma o temas que aprendemos de manera general, que son útiles en nuestra vida diaria, pueden incluso mejorar con los años”, muestra la investigación.

Dado que la optimización de los nutrientes es una de las razones del cambio radical en el “cableado” cerebral, la principal recomendación para mantener un cerebro sano a medida que envejecemos es mantener una dieta saludable y hacer ejercicio.

Por eso se recomienda picar alimentos como nueces, aguacate y verduras.

“El cerebro consumirá menos glucosa y lo hará de manera menos efectiva, por lo que los alimentos que consumimos tendrán un efecto inmediato en la salud de nuestro cerebro”, señaló el científico.