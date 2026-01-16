El Ayuntamiento de la ciudad de Wolverhampton ha anunciado que se intensificarán las patrullas para localizar a los conductores que estacionan de forma peligrosa o ilegal cerca de las escuelas.

Los guardias visitan docenas de sitios a pie cada semana, identificando a cualquier conductor que viole las restricciones de tránsito en los horarios de entrada y salida de estudiantes, incluido el estacionamiento en las aceras y en las líneas amarillas dobles de las calles que rodean las escuelas.

La autoridad dice que va a introducir un segundo vehículo de control móvil, que registra las infracciones de estacionamiento y reconoce dónde comienzan y terminan las restricciones de estacionamiento.

Desde septiembre, se han emitido casi 500 avisos de multa a conductores estacionados ilegalmente en zonas despejadas y junto a paradas de autobús, dijo el consejo.

Se dice que el trabajo de cumplimiento respalda las mejoras y actualizaciones alrededor de algunas escuelas, implementadas por el consejo, que incluyeron nuevos pasos de cebra, reductores de velocidad, señalización mejorada y zonas escolares libres de obstáculos.

Más escuelas se beneficiarán de tales medidas en 2026, dijo el consejo.

Según Qaiser Azeem, miembro del gabinete del consejo de transporte de la ciudad, mantener a los niños seguros en su viaje hacia y desde la escuela fue una prioridad.

«El estacionamiento ilegal afuera de las escuelas pone en riesgo vidas y causa congestión innecesaria.

«Al introducir otro vehículo de control de alta tecnología, estamos enviando un mensaje claro de que este comportamiento no será tolerado.