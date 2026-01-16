Amol Rajan dejará el programa Today a finales de este año. Seguirá trabajando para la BBC, presentando University Challenge y el podcast Radical with Amol Rajan.

Amol ha sido parte del programa de presentaciones de Today desde 2021, habiéndose unido originalmente a la BBC como su primer editor de medios en 2016.

Amol Rajan dice: «Han sonado los pitidos y es hora de ponerme el abrigo.

Irme hoy podría ser una locura. Este equipo es lo mejor de lo mejor: siempre de clase mundial, y excepcionalmente bien liderado por Owenna Griffiths y Mohit Bakaya. Siempre me sentiré como si hubiera jugado en la versión editorial del Manchester United de Alex Ferguson o la Australia de Steve Waugh.

Sinceramente, no podría estar más orgulloso de las Entrevistas a Amol Rajan, que perdurarán en el tiempo. Viajar por todo el mundo (e incluso por Essex) para pasar tanto tiempo con tantos íconos ha sido un privilegio inolvidable.

Veinte años después de haber coqueteado con la idea por primera vez, estoy entusiasmado por adentrarme en la Gran Narnia Digital de la Economía de los Creadores y crear mi propia empresa. Seguiré participando en el concurso de televisión más antiguo de Gran Bretaña y en el podcast más emocionante.

Pero Del Boy fue mi héroe de la infancia, y es hora de liberar mi espíritu emprendedor. No pienso abandonar la BBC, la institución cultural más noble de Gran Bretaña, cuyo espíritu reithiano es un regalo tan generoso para un mundo en constante cambio. Es a ese mundo al que me dirijo, y estoy entusiasmado.

Owenna Griffiths, editora de Today, afirma: «Amol es un talento excepcional con una combinación poco común de destreza intelectual, una impresionante amplitud de intereses y un brillante sentido del humor. Además, y quizás lo más importante, es un gran compañero de equipo que siempre apoya el trabajo duro de los productores. Ha sido un placer enorme trabajar con él en Today y en la creación de Radical. Lo echaremos mucho de menos».

Mohit Bakaya, Director de Oratoria y Controlador de BBC Radio 4, afirma: «Amol ha aportado a Today una energía intelectual y una curiosidad únicas que lamentaremos mucho perder. Sin embargo, me complace que siga siendo una presencia habitual en Radio 4; Radical se ha convertido rápidamente en uno de nuestros podcasts más atractivos, y estoy seguro de que habrá muchos otros proyectos de Radio 4 en el futuro. Mientras tanto, le deseo lo mejor en esta emocionante nueva etapa de su carrera».

John McAndrew, director de Noticias en Vivo y Diarias, afirma: «Amol es un gran talento que ha sido una fantástica incorporación a la programación de Today. Quiero agradecerle todo lo que ha hecho y estoy encantado de que siga presentando para la BBC. Amol ha traído un soplo de aire fresco a Today y seguiremos evolucionando el programa a medida que renovamos el equipo de presentadores en los próximos meses».

Próximamente se hará un anuncio sobre el reemplazo de Amol en Today.

Biografía de Amol Rajan

Amol Rajan se incorporó a la BBC en 2016 como su primer editor de medios, liderando la cobertura de la corporación sobre tecnología y medios de comunicación globales. Durante este tiempo, Amol publicó numerosas noticias exclusivas y fue un prolífico colaborador en boletines y en el sitio web de BBC News. Para Radio 4, también ha presentado varios documentales: La decadencia de Occidente; Archivo en 4 – 50 años después: Ríos de sangre; y La inversión imperial del críquet; así como los programas Start the Week, PM, Any Answers, varias temporadas de Rethink y, durante cuatro años, The Media Show. Presentó los podcasts Harry, Meghan and the Media; y, junto a Nick Robinson, The Today Podcast. Para Radio 2, ha presentado los programas Breakfast, Lunchtime y Drivetime.

En BBC One, ha sido presentador habitual de The One Show y, en 2025, presentó el documental «Amol Rajan Goes to the Ganges». Para BBC Two, presentó «Cómo entrar en la élite», el programa en dos partes «Cómo romper el techo de clase»; el programa en dos partes «Los príncipes y la prensa»; y el programa en horario de máxima audiencia «Amol Rajan Interviews», para el que ha entrevistado a una gran variedad de personajes, desde íconos mundiales como Bill Gates, Greta Thunberg y Billie Jean King, hasta figuras destacadas como Ian McKellen y Sheila Hancock, y los ex primeros ministros Tony Blair y John Major.

Antes de unirse a la BBC, Amol fue editor de The Independent. Cuando fue nombrado en 2013, a los 29 años, fue el editor más joven de un periódico de gran formato en Fleet Street, y el primero perteneciente a una minoría étnica.

Antes de eso, Amol fue el chico del micrófono en el programa The Wright Stuff de Channel 5. Cofundó KEY Sessions, una organización benéfica para adolescentes de barrios marginales de Londres, ahora en desuso, y su primer libro, «Twirlymen: the Unlikely History of Cricket’s Greatest Spin Bowlers», se publicó en 2011.

Amol nació en Calcuta y creció en Tooting, al sur de Londres. Asistió a la Graveney School y al Downing College de Cambridge, donde estudió inglés y fue editor de Varsity, el periódico estudiantil.