La mayoría de nosotros pensamos en la Navidad como algo relacionado con pasteles de carne picada, vino caliente y Papá Noel

Pero hay una tradición que se practica en nuestros ayuntamientos y que no tiene nada que ver con la festividad. Tienen que determinar cómo las liquidaciones financieras del gobierno afectarán sus presupuestos generales el próximo año.

En el oeste de Inglaterra, como en otras partes del país, varias autoridades locales han advertido de un peligro financiero inminente o ya han sufrido graves déficits en sus presupuestos.

Los ayuntamientos están obligados por ley a equilibrar sus presupuestos de ingresos cada año financiero, una tarea que se está volviendo cada vez más difícil.

Aquí, analizamos cuatro concejos del West Country que luchan por equilibrar sus cuentas.

North Somerset

Con una población de aproximadamente 250.000 habitantes, North Somerset incluye las ciudades costeras de Weston-super-Mare, Clevedon y Portishead

El Ayuntamiento de North Somerset es una autoridad unitaria, lo que significa que gestiona todos los servicios locales de la zona, desde la recogida de residuos hasta la asistencia social a los adultos.

A principios de diciembre, el Ayuntamiento de North Somerset advirtió que «casi con toda seguridad» tendría que aumentar el impuesto municipal por encima del límite establecido por el gobierno.

Actualmente, se permite aumentar los tipos un máximo del 4,99% cada año.

Esta cifra todavía está muy por encima de la tasa de inflación actual (3,2% para noviembre de 2025), pero claramente no es suficiente para cubrir sus costos.

El consejo ha pronosticado un déficit de £25 millones en su presupuesto el próximo año, achacándolo a los costos continuos de la asistencia social y al nivel históricamente bajo de los impuestos municipales.

Pie de foto, El líder del Consejo de North Somerset, Mike Bell, dijo que las tasas del impuesto municipal podrían aumentar

El líder del consejo liberal demócrata, Mike Bell, dijo: «Queremos ser completamente honestos con los residentes. No queda otra opción que la que no sea dolorosa».

» Es inevitable que aumenten los impuestos municipales si queremos mantener los servicios esenciales en funcionamiento y evitar una crisis financiera que causaría mucho más daño a nuestras comunidades».

Continuó advirtiendo que si no se cobra más, el consejo podría verse obligado a adoptar «medidas de emergencia», que implicarían proporcionar sólo el nivel legal mínimo de algunos servicios y realizar recortes drásticos en otros.

Todavía no está claro cuánto más se espera que paguen los residentes, aunque se han mencionado cifras de hasta el 20%.

Se espera que el presupuesto completo, incluidos los cargos adicionales, se presente a los concejales en febrero.

Gloucester

El Ayuntamiento de Gloucester atiende a una población de más de 130.000 habitantes

Como consejo de distrito que forma parte del sistema de consejos de dos niveles de Gloucestershire, no tiene responsabilidad sobre todos los servicios locales, pero se encuentra en una situación financiera muy particular.

A principios de diciembre se supo que el consejo tenía un déficit financiero de 7 millones de libras esterlinas combinado entre el año financiero anterior y el actual, y ya no tiene reservas de efectivo.

Aún más increíble es que el consejo se había declarado prácticamente en quiebra hacía 18 meses.

Fuente de la imagen,Getty Images Pie de foto, A los concejales se les ha dicho que la crisis actual podría ser la mayor a la que se ha enfrentado la autoridad

Una serie de problemas que van desde un ciberataque, el pobre desempeño de algunas inversiones y una expectativa bastante optimista de cuánto dinero podría ganar con el estacionamiento, han llevado a la autoridad a buscar un rescate del gobierno de hasta £ 17,5 millones.

Aunque concejales de diferentes tendencias políticas han intentado desviar la culpa durante el conflicto, el líder del Consejo Liberal Demócrata, Jeremy Hilton, dijo: «Nunca pensé que la situación se pondría tan grave. Es una sorpresa que hayamos llegado a este punto».

Mientras el consejo espera noticias sobre su solicitud de rescate, está buscando vender algunos de sus activos comerciales.

Swindon

A finales de noviembre, el Ayuntamiento de Swindon anunció que se enfrentaba a un déficit de financiación de 27 millones de libras esterlinas el próximo ejercicio fiscal

Incluso después de vender muchos de sus activos comerciales y realizar otros ahorros, la autoridad dijo que el crecimiento de la demanda de sus servicios de asistencia social, especialmente para niños, era el culpable.

Acoger a niños en hogares de acogida puede resultar enormemente caro para los ayuntamientos, que tienen la obligación legal de hacerlo.

En Swindon, la asistencia social representa ahora más del 80% del presupuesto anual de la autoridad.

Pie de foto, El Ayuntamiento de Swindon afirmó que sigue enfrentándose a una «situación financiera extremadamente grave».

Se está poniendo en marcha un plan para reducir los costos mediante una intervención temprana en el futuro, y el consejo predice que puede reducir su brecha de financiación a cero en los próximos tres años.

No está claro cómo podrá lograr esto sin realizar importantes recortes en el gasto de otras partidas de su presupuesto.

La autoridad dirigida por los laboristas tiene un gran 2026 por delante.

Tras aprobar su presupuesto en febrero, se enfrenta a elecciones generales por primera vez en mayo.

Somerset

A pesar de todas las terribles advertencias hechas por los demás ayuntamientos, el que se ha enfrentado a la peor situación de todas en los últimos años es Somerset

Apenas unos meses después de su formación en 2023, declaró una «emergencia financiera» ante un déficit presupuestario de 100 millones de libras.

Desde entonces, a pesar de una serie de medidas de reducción de costos y la pérdida de cientos de puestos de trabajo , la brecha para el próximo año aún supera los £ 70 millones, y la autoridad continúa proponiendo más recortes mientras aumenta los cargos y las tarifas.

Mientras tanto, el consejo está considerando nuevamente pedirle al gobierno que aumente el impuesto municipal por encima del límite del 4,99% a partir de abril, después de hacerlo a principios de este año.

Los residentes de Somerset vieron sus facturas de impuestos municipales aumentar un 7,5% en abril en un intento por reducir la brecha de financiación.

Pie de foto, El Ayuntamiento de Somerset ha recibido un permiso especial para aumentar su parte del impuesto municipal en un 7,49 %, por encima del límite habitual del 4,99 %

El director ejecutivo del Consejo de Somerset, Duncan Sharkey, dijo que el gobierno local estaba sufriendo una «muerte lenta» debido a su falta de dinero.

Mientras tanto, a medida que el gobierno laborista cumpla con su promesa de financiación plurianual, esta tradición fiscal ya no será un asunto anual.

Sin embargo, las advertencias sobre peligros financieros inminentes parecen continuar, como también lo hace lo que se está convirtiendo en otro evento anual: el aumento de los impuestos municipales.