El verano pasado, fue un verdadero placer ver » A la pistola desnuda» en el cine y reír a carcajadas. Qué raro es eso hoy en día, cuando la mayoría de la comedia se reduce a memes o, supongo, a comentarios sarcásticos en grandes éxitos de taquilla. Una comedia auténtica, sin otra misión que hacer reír a carcajadas al público, me pareció un regalo del cielo. Me preocupaba que no viéramos nada parecido en mucho tiempo, si es que alguna vez lo vimos. (Bueno, supongo que también estaba «Anaconda «).

Gracias a Dios, entonces, por David Wain y Ken Marino, los aliados cómicos de toda la vida que han hecho cosas maravillosamente absurdas juntos desde la década de 1990. Tienen una nueva película, Gail Daughtry and the Celebrity Sex Pass , que es orgullosamente estúpida, una comedia dispersa y excéntrica que hace la oferta amigable y generosa de simple diversión. Gail Daughtry no está a la altura de la verdadera obra maestra de Wain, Wet Hot American Summer , pero aún es reconocible como una de sus creaciones singulares. Tan boba como atrevida, la película puede que no acierte todos los chistes, pero satisface de maneras viscerales y placenteras que una comedia más sofisticada no podría.

Por alguna razón, Gail Daughtry es un homenaje al Mago de Oz ; aunque, tranquilos, no hay ni un solo chiste empalagoso de Wicked en toda la película. Zoey Deutch, brillante y alegre con un destello más oscuro en la mirada, interpreta a la protagonista de Kansas, una animadora de instituto convertida en peluquera que acaba de comprometerse con su exnovio, capitán de fútbol americano. Todo va bien en su pequeña y soleada vida, en su encantador pueblito, hasta que el prometido de Gail, de repente, cumple su «pase sexual con famosos», un acuerdo que, supuestamente, tienen muchas parejas. (Ya conocen el concepto: un pacto entre parejas monógamas que permite acostarse con un famoso del que se sientan atraídos, con impunidad, si surge la improbable oportunidad). De hecho, conocemos a la celebridad en cuestión, pero no revelaré quién es.

Esto deja a Gail en una especie de espiral descendente y la impulsa a viajar a Los Ángeles con su mejor amigo homosexual, Otto (un Miles Gutiérrez-Riley ganador), donde finalmente decide que necesitará acostarse con su personaje de celebridad (el simpático chico del Medio Oeste, Jon Hamm, por supuesto) para equilibrar la balanza. Y así comienza una disparatada aventura por el camino de baldosas amarillas, en la que Gail y Otto (que podría ser un anagrama de algo…) hacen nuevos amigos por el camino. Hay un asistente de la CAA con pinta de espantapájaros (Ben Wang), un paparazzi no tan despiadado (Marino) y un cobarde John Slattery. Es un conjunto de juego, todos al ritmo peculiar y errático de la sensibilidad cómica de Wain (y Marino).

Los chistes abundan en Gail Daughtry , algunos breves estallidos de groserías y non sequitur, otros más cerebrales y extensos. (Aunque no tan cerebrales, en realidad). Los chistes son tan rápidos y furiosos que no importa que muchos fallen. En un Sundance lleno de comedias deprimentemente sin gracia , Gail Daughtry parece prácticamente merecedora del Premio Mark Twain en comparación.

Explicar en detalle cualquiera de las cosas buenas arruinaría la sorpresa, pero a grandes rasgos diré que hay una gran escena del conserje del hotel, una secuencia de comedia simple y repetitiva, un juego de palabras ingenioso sobre los hermanos Wright (entre todos). Hay violencia caricaturesca, sexo desmesurado y algo de cine de Hollywood, sin ser ni demasiado introspectivo ni demasiado beisbolero.

La película ciertamente decae en algunos momentos, tramos donde Wain y Marino podrían haber ajustado el ritmo o simplemente haber añadido más chistes. Pero el efecto general de Gail Daughtry es recrear las tardes universitarias felices y atontadas en las que tantos fans de mi generación nos sumergimos en la elegante inanidad de la obra de Wain. ( Wet Hot era una especie de santo grial en mi campus universitario, como sin duda lo fue en muchos otros). Es un placer que esta particular atmósfera regrese después de tanto tiempo; es la primera película de Wain de este tipo en más de una década, aunque, por supuesto, la miniserie de Wet Hot nos ayudó a sobrellevar la situación.

La película claramente fue hecha con poco presupuesto (aunque se hizo en Los Ángeles, ¡lo cual es admirable!) y el humor no es precisamente el más accesible. Por lo tanto, no sé cuál será su viabilidad comercial, ni siquiera en streaming. Pero espero que Gail Daughtry encuentre a su público entusiasta, y que esos espectadores empiecen a pedir más películas como esta, de esas que se atreven a provocar risas sin intentar convencernos de su ingenio moderno y basado en la ironía. Ya saben, comedias de toda la vida que llegan al estómago y, sí, también hacen cosquillas a la mente. Ya es hora de volver a ser tontos, al menos en el cine.