Tanto los buenos como los malos trabajan para el Departamento de Policía de Miami-Dade en «The Rip», que reúne a Ben Affleck y Matt Damon, amigos de «Good Will Hunting», en una película oscura y desenfrenada sobre un atraco, notablemente mejor que la mayoría de las producciones originales de Netflix y, francamente, en la misma línea que un par de películas que hicieron para Warner Bros. a principios de siglo: «The Departed» y «The Town». (Al igual que esas películas policiales de lujo, «The Rip» merece la gran pantalla. El hecho de que no pueda verse así subraya las advertencias de que la plataforma de streaming no está realmente interesada en el cine, independientemente de lo que diga para adquirir Warner).

Los cárteles colombianos hacen negocios en el sur de Florida, pero no son precisamente «lo peor de lo peor» en el último thriller del director de «Narc», Joe Carnahan, que cuestiona la autoridad. En cambio, la intriga es casi exclusivamente interna, ya que policías corruptos conspiran para hacerse con más de 20 millones de dólares en dinero ilícito, si tan solo pudieran averiguar dónde está escondido. El teniente Dane Dumars (Damon) tiene una idea bastante clara, aunque la magnitud del botín lo toma por sorpresa.

Un relato con un alto componente de ficción sobre la mayor incautación del departamento, «The Rip» comienza con la ejecución en el muelle de una respetada capitana, Jackie Velez (Lina Esco), a manos de un par de enmascarados. A partir de ahí, la historia se transforma en una especie de tira y afloja cuando Dumars, el oficial en quien más confiaba, conduce a su equipo a una casa anodina al final de una tranquila calle sin salida en un suburbio.

Cuando una joven colombiana (Sasha Calle como Desi) abre la puerta, Dumars se siente bastante seguro de haber llegado al lugar correcto. Efectivamente, el ático recién renovado esconde una habitación secreta, donde se guardan cuidadosamente montones y montones de billetes de 100 dólares. Según el procedimiento policial local, cuando la policía de Florida incauta cualquier cantidad de efectivo, debe contarlo en el lugar. En este caso, eso convierte a Dumars y su equipo en presa fácil para cualquiera que tenga intenciones de robarles.

El guion de Carnahan introduce desde el principio la idea de que Jackie probablemente fue asesinada por policías corruptos, lo que convierte todo el escenario —un equipo de cinco atrincherados al final de una calle donde el cártel parece controlar todas las casas— en un tenso misterio de círculo cerrado. «El Estafador» claramente costó mucho dinero, y aun así, casi la mitad de la película se desarrolla en este único lugar: la casa destartalada que Desi heredó de su abuela.

Aunque todavía es de día cuando el equipo de Dumars entra en la casa, Carnahan y el director de fotografía Juanmi Azpiroz tratan la película como si estuvieran haciendo «Heat 2», adoptando el mismo aspecto elegante, satinado y casi monocromático que Michael Mann aportó a su clásico policial moderno, a juego también con la relación de aspecto ultra ancha. El sol de Florida no se ve por ninguna parte, ya que los cielos grises hacen que los exteriores se sientan opresivos y peligrosos (la banda sonora acelerada del compositor Clinton Shorter amplifica aún más la tensión).

La iluminación dentro de la casa es aún más tenue, y no tarda en caer la noche y todos se mueven bajo un manto de oscuridad, aún más oscurecido por una fina niebla. La testosterona es palpable en esta partida de póker de alto riesgo, ya que las barbas espesas ocultan los rostros de casi la mitad del reparto (al menos, esto aplica a Damon, Affleck y su coprotagonista Kyle Chandler). Cuando se disparan armas, brillan como sopletes, mientras que las farolas brillan, penetrando la penumbra: imágenes que, en conjunto, refuerzan las ambiciones cinematográficas de la película.

Ya se ha dicho mucho sobre cómo «The Rip» desafía las normas de Netflix para el público distraído (donde la trama debe ser replanteada varias veces para un público con atención dividida). Pero incluso a quienes prestan toda su atención a «The Rip» les puede resultar difícil explicar todos los giros y traiciones que Carnahan introduce en su apasionante thriller de dos horas. Presumiblemente, por eso Netflix decidió publicar un artículo en Tudum titulado «El final de The Rip, explicado: ¿Quién es el traidor? ¿Y qué pasa con el dinero?».

Los principales sospechosos son Dumars y su beligerante compañero, el sargento detective J.D. Byrne (Affleck), así como sus compañeros Ro (Steven Yeun), Salazar (Catalina Sandino Moreno) y Baptiste (Teyana Taylor, a punto de ser nominada al Oscar). Detengámonos un momento y observemos el reparto: apenas es enero, y Netflix ya ha puesto el listón increíblemente alto en cuanto a reunir el equipo más impresionante (y a la vez sorprendente) imaginable. Normalmente, un espectador astuto puede ver semejante alineación y adivinar quiénes serán los villanos, ya que estos papeles suelen atraer a actores fuertes. Pero este es un reparto de otro nivel, y no es tan fácil.

Entre la enorme complejidad de la trama (¿qué pasa con los policías que aparecen en su patrulla? ¿Quién estaba disparando en la casa? ¿Por qué Dumar no intenta arrestar a nadie del cártel?) y la intrincada forma en que Carnahan arma el rompecabezas, «The Rip» merece sin duda una segunda visión. Habiéndolo hecho yo mismo, puedo atestiguar que es aún más satisfactoria al observarla con más atención. El editor Kevin Hale alterna constantemente entre las caras del equipo de Dumar, mostrando sus reacciones ante imprevistos inesperados, y una vez que se conocen los motivos de cada uno, las actuaciones resultan aún más satisfactorias (al igual que un par de sombras cursis, preparadas para mantenernos en vilo).

Según una conversación que Carnahan mantiene en el garaje, los policías de «The Rip» ganan aproximadamente 80.000 dólares al año arriesgando sus vidas para recuperar el dinero ganado con la venta de drogas y otros delitos graves. En un momento dado, Baptiste muestra un fajo de billetes modestos y se pregunta en voz alta cómo esa cantidad podría cambiar su vida. Imaginen lo que 20 millones de dólares podrían hacer. «The Rip» se hizo con casi cinco veces esa suma, y ​​aunque es difícil entender la contabilidad de Netflix, el dinero claramente se usó bien, a menos que cuenten un pésimo epílogo, ambientado en la playa más falsa de Florida. Seguramente podrían haber encontrado unos cuantos dólares más.