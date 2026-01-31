«Landman» de Taylor Sheridan regresará pronto a Fort Worth.

La serie, cocreada por Sheridan y Christian Wallace, regresó con su segunda temporada de 10 episodios en noviembre de 2025 y se emitió semanalmente hasta mediados de enero. La serie de Paramount+ se filmó en Fort Worth y sus alrededores durante la primavera y el verano del año pasado.

«Landman» fue renovada para una tercera temporada solo un par de semanas después del estreno de la temporada 2.

Esto es lo que debe saber sobre cuándo el programa regresará a Fort Worth para la filmación de la temporada 3.

¿Cuándo regresará ‘Landman’ a Fort Worth para filmar?

Después del final de la temporada 2, Wallace confirmó a The Hollywood Reporter que «Landman» comienza a filmar la temporada 3 en mayo.

Esta fecha es posterior en el año que las dos temporadas anteriores, cuya producción comenzó en febrero de 2024 para la temporada 1 y en marzo de 2025 para la temporada 2. Wallace reconoció esto en el artículo de THR.

«Llegamos un poco más tarde que en las dos temporadas anteriores, pero eso solo nos importa por el calor en Texas», dijo Wallace. «Cuando volvamos a la producción este año, va a ser bastante intenso y el calor va a aumentar cada vez más».

Wallace está en lo cierto con sus comentarios sobre el calor, ya que las temperaturas de 100 grados y Fort Worth son dos guisantes en una vaina durante el verano.

Para la segunda temporada, Wallace declaró al Star-Telegram que el rodaje duró 100 días, lo que equivale a unos cinco meses de producción. Si ese es el mismo periodo de producción para la tercera temporada, el elenco y el equipo rodarán durante las épocas más calurosas del año, en julio y agosto.

«Esa es la gran dificultad desde el punto de vista de la producción para nosotros, estar en el set todos los días», dijo Wallace a THR. «Tenemos tantos exteriores, y eso es bueno porque esta serie prospera en el polvo, el calor y la realidad de ese mundo sombrío y desolador. Pero es duro para el equipo, el elenco y todos. Jornadas de doce horas con más de 38 grados Celsius no son ninguna broma. Pero esa es nuestra cruz, no la del público».

¿De qué tratará la temporada 3 de ‘Landman’?

Nota del editor: Spoilers de la temporada 2 de «Landman» a continuación.

«Landman» terminó su segunda temporada con Tommy Norris (Billy Bob Thornton) iniciando su propia compañía petrolera.

La decisión se produjo después de que Tommy fuera despedido de M-TEX Oil en el episodio nueve después de que Cami Miller (Demi Moore) dijera que no era lo suficientemente arriesgado y demasiado adverso a lo que ella está tratando de hacer por la empresa.

En el final de temporada, Tommy entra en acción y adquiere los arrendamientos de varios pozos petrolíferos de su hijo Cooper (Jacob Lofland). Tommy también encuentra un socio en Gallino (Andy García), su frecuente adversario.

Tommy les informa a varios de sus antiguos compañeros de M-TEX sobre su nueva empresa: CTT Oil Exploration & Cattle. Todos abandonan el barco y ahora trabajan para la nueva empresa.

De cara a la temporada 3, Wallace no ha dicho mucho sobre hacia dónde irá la historia, más allá de que los espectadores pueden esperar las mismas travesuras.

«Al final, es el plan de Taylor y todos estamos esperando su decisión», dijo Wallace. «Hay mucha confianza en que la decisión de Taylor será la correcta. Hay muchas posibilidades, pero yo mismo no estoy seguro de cómo se desarrollará exactamente. Así que ya veremos».