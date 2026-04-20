Desde su olor característico hasta los iones negativos que libera, la lluvia tiene algunos beneficios fascinantes para nuestro cuerpo, especialmente en lo que respecta a nuestro estado de ánimo.
Era el sexto día consecutivo con un índice de calor superior a los 38 °C (100 °F) en New Milford, Connecticut, cuando el cielo adquirió un tono púrpura nauseabundo. Estaba dirigiendo un taller de teatro al aire libre y noté que los campistas observaban atónitos una ominosa nube de estante de kilómetros de largo que avanzaba sobre sus cabezas. De repente, un trueno sacudió la tierra y un relámpago cruzó el cielo como una tela irregular.
Oímos la lluvia antes de sentirla, y de repente nos vimos empapados por un torrente de gotas. Nadie podía oírse, así que indiqué a una plataforma cubierta cercana donde estaban las bolsas de ropa sucia, y mis alumnos y yo corrimos hacia allí. Empapados y riendo, nos dejamos caer sobre el montón de ropa y observamos cómo seguía arreciando la tormenta. Después de unos 30 minutos, el cielo se despejó y el aire se sentía sorprendentemente limpio y frío. El fuerte y característico olor a lluvia era abrumador.
Mientras regresábamos al ensayo, el césped y los árboles lucían más verdes y saludables. Todos parecían más relajados, sonreían con más facilidad y sentí como si una niebla mental se hubiera disipado por fin. ¿Se debía a que la ola de calor había terminado, a la adrenalina de la carrera hacia el refugio o a que la lluvia había contribuido a nuestro mejor estado de ánimo colectivo?
Los humanos son más sensibles al olor de la lluvia que los tiburones al de la sangre.
Resulta que, tras décadas de estudiar los efectos de la lluvia en el estado de ánimo, los científicos han encontrado pruebas sólidas que lo respaldan. Y este no es el único beneficio: las investigaciones demuestran que la lluvia también elimina sustancias nocivas del aire, y su inconfundible olor incluso puede mejorar nuestra memoria .
El aumento de serotonina
La razón principal podría ser que la lluvia libera iones negativos en el aire : moléculas de oxígeno con un electrón adicional, que se forman cuando las gotas de lluvia chocan o impactan contra una superficie y se dividen . Se sabe que, en altas concentraciones, estos iones aumentan la serotonina y las ondas alfa en el cerebro, lo que produce un estado de ánimo más relajado y feliz.
Cuando las gotas de lluvia caen al suelo, pueden salpicar y liberar iones negativos en el aire, un proceso conocido como efecto Lenard . Así que, si quieres obtener una buena dosis de iones negativos que aumenten la serotonina, intenta dar un paseo bajo la lluvia. Eso sí, asegúrate de entrar en un lugar seguro si ves relámpagos .
Algunos científicos creen que estos efectos positivos pueden deberse a que los iones negativos del aire aumentan los niveles de oxígeno en la sangre, lo que produce una mejora del estado de ánimo similar a la que se experimenta tras un ejercicio intenso.
Sin embargo, aún no existen pruebas concluyentes que expliquen con exactitud el mecanismo que produce estos efectos. Pam Dalton, científica cognitiva del Centro Monell de Sentidos Químicos en Pensilvania (EE. UU.), señala que todavía no se comprende bien por qué los iones negativos tienen efectos como cambios en el estado de ánimo, fatiga, problemas cardiovasculares y presión arterial . «Si bien es interesante, no hay mucho consenso sobre los beneficios fisiológicos, y aún se sabe menos sobre los posibles mecanismos mediante los cuales los iones negativos podrían provocar estos efectos», afirma.
Los estudios sobre los efectos de los iones negativos en el estado de ánimo comenzaron en la década de 1950 , aunque los resultados fueron inconclusos hasta que, en la década de 1990, se dispuso de ionizadores de alto voltaje más avanzados que producían iones negativos de manera más eficiente. En un estudio notable de 1995 , los investigadores descubrieron que los participantes con trastorno afectivo estacional (TAE) que recibieron sesiones diarias con ionizadores de alto voltaje tenían muchas más probabilidades de experimentar una gran reducción en sus síntomas que aquellos que recibieron un tratamiento de baja potencia.
Según Michael Tehan, profesor de la Universidad de Columbia y director del estudio, las fuertes lluvias producen niveles de iones negativos en el aire similares a los de los ionizadores de alto voltaje utilizados por su equipo. Sin embargo, señala que hasta el momento ningún estudio ha demostrado esto directamente, ni ha correlacionado directamente el tiempo bajo la lluvia con cambios en el estado de ánimo.
El aire más limpio
Los iones negativos de la lluvia también parecen purificar el aire de partículas contaminantes y alérgenos, facilitando así la respiración. Esto podría tener un impacto en el estado de ánimo y la salud: dado que la mala calidad del aire se asocia con una mayor ansiedad y un mayor riesgo de desarrollar trastornos mentales más graves, es lógico pensar que un aire más limpio promovería el efecto contrario.
«Existen pruebas bastante sólidas de que los iones negativos pueden eliminar el polvo, las bacterias, los alérgenos y otras partículas del aire, lo que para muchos puede tener un efecto positivo en la salud respiratoria», afirma Dalton.
Los sonidos del agua se han asociado con la activación del sistema nervioso parasimpático, la rama del sistema nervioso involucrada en la relajación y la recuperación – Amy Sarow
Hasta hace aproximadamente una década, no estaba del todo claro cuán eficaces son los iones negativos para la limpieza. En un estudio de 2015 , los investigadores replicaron esta capacidad a pequeña escala bombeando diferentes tipos de partículas a una cámara de vidrio generadora de gotas de lluvia. Tras la evaporación de las gotas, recogieron las partículas restantes y registraron su posición para determinar si, efectivamente, las gotas las habían atraído. Descubrieron que las gotas más pequeñas eran particularmente eficaces para atraer estas partículas suspendidas en el aire.
Cuando las gotas de lluvia caen al suelo, esencialmente «arrastran» pequeñas partículas suspendidas en el aire a su paso, explica Dan Cziczo, coautor del estudio y profesor de ciencias terrestres, atmosféricas y planetarias en la Universidad de Purdue en Indiana, Estados Unidos. La carga eléctrica (los iones) dentro de una gota de lluvia actúa como un imán para estas partículas, lo que da como resultado un proceso de arrastre conocido como coagulación .
Cziczo lo compara con lo que sucede cuando un equipo de construcción rocía con agua una obra polvorienta; el polvo en suspensión vuelve a caer al suelo, dejando el aire más limpio.
La intensidad de la lluvia también es importante. «Cuanto más fuerte llueva, mayor será el efecto purificador en la atmósfera», afirma Cziczo. Esto incluye la reducción de la cantidad de iones positivos en el aire, que se han asociado con la irritabilidad y el aumento de la ansiedad .
Así que la próxima vez que llueva intensamente, considere abrir las ventanas justo después de que cese la lluvia. Probablemente notará que el aire se siente más limpio, y si la lluvia viene seguida de un frente frío (como suele ocurrir ), el viento que la acompaña podría llevar parte de ese aire limpio a su hogar, mejorando así la calidad del aire.
El olor que mejora la memoria
El olor característico de la lluvia también puede tener un impacto psicológico. Conocido como petricor , este olor emana del suelo tras una tormenta y suele describirse como penetrante y terroso, pero a la vez limpio.
«El petricor surge cuando la lluvia libera aerosoles del suelo», explica Phil Stevenson, profesor de química vegetal en la Universidad de Greenwich y director de investigaciones sobre características de plantas y hongos en los Jardines Botánicos de Kew, en el Reino Unido. «Durante la sequía, las moléculas orgánicas de plantas, animales y suelo se acumulan en las superficies. Cuando caen las gotas de lluvia, estas moléculas —incluidos los aceites vegetales volátiles— se fragmentan en partículas suspendidas en el aire».
Se cree que el olor a «limpieza» se debe al ozono , que las corrientes descendentes de las tormentas arrastran hacia la tierra. Otra parte del olor proviene de la geosmina, un compuesto químico que producen las bacterias actinomicetos al formar esporas en el suelo.
«La lluvia libera las esporas y la geosmina, creando ese olor característico a «primera lluvia después de una sequía», más perceptible en las estaciones cálidas», explica Stevenson. Esto podría explicar por qué los humanos somos tan sensibles a él, más que los tiburones a la sangre . Los científicos plantean la hipótesis de que evolucionamos para comprender que el petricor significa la renovada abundancia de agua dulce, lo que probablemente ayudó a nuestros antepasados a sentirse seguros y tranquilos.
Se ha demostrado que estos olores provocan cambios distintivos en la actividad de las ondas alfa y beta en el cerebro, que están relacionados con un estado más tranquilo y relajado.
Y gracias a su fragancia única y a cómo transforma el ambiente de forma drástica, la lluvia también puede evocar una poderosa nostalgia . Mi experiencia con la tormenta en el campamento ocurrió hace más de 20 años, pero cada vez que llueve, mi mente recrea aquel día con una claridad asombrosa.
«Una experiencia sensorial como el olor de la lluvia que se aproxima o sus consecuencias puede convertirse en el telón de fondo o el contexto que se asocia a nuestros recuerdos de muchos lugares o emociones diferentes», dice Dalton, quien ha estudiado exhaustivamente la importancia psicológica del olfato.
Según explica, cualquier olor puede activar la amígdala , la parte del cerebro responsable de procesar las emociones y los recuerdos con significado emocional. Esta conexión con nuestro centro emocional explica por qué los recuerdos asociados a los olores tienden a perdurar en la memoria y a permanecer vívidos. Por lo tanto, no importa si percibes un olor como el de la lluvia como agradable o desagradable; lo que lo hace evocador es el contexto en el que lo experimentas.
Así que la próxima vez que llueva, respira hondo desde una ventana abierta o durante un paseo después de la lluvia y observa qué detalles de momentos del pasado afloran.
El sonido relajante
No solo oler y respirar la lluvia nos hace sentir bien; también escucharla, por eso es común encontrar grabaciones de lluvia en máquinas de sonido. Una lluvia constante puede reducir los niveles de cortisol , induciendo una sensación de calma y, además, enmascarando los ruidos molestos.
«Los sonidos del agua se han asociado con la activación del sistema nervioso parasimpático, que es la rama del sistema nervioso involucrada en la relajación y la recuperación», afirma Amy Sarow, audióloga clínica que trabaja en atención ambulatoria en Southfield, Michigan, EE. UU. «Cuando se activa este sistema, podemos observar efectos fisiológicos como una disminución de la frecuencia cardíaca y una reducción de las respuestas al estrés».