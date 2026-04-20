Desde su olor característico hasta los iones negativos que libera, la lluvia tiene algunos beneficios fascinantes para nuestro cuerpo, especialmente en lo que respecta a nuestro estado de ánimo.

Era el sexto día consecutivo con un índice de calor superior a los 38 °C (100 °F) en New Milford, Connecticut, cuando el cielo adquirió un tono púrpura nauseabundo. Estaba dirigiendo un taller de teatro al aire libre y noté que los campistas observaban atónitos una ominosa nube de estante de kilómetros de largo que avanzaba sobre sus cabezas. De repente, un trueno sacudió la tierra y un relámpago cruzó el cielo como una tela irregular.

Oímos la lluvia antes de sentirla, y de repente nos vimos empapados por un torrente de gotas. Nadie podía oírse, así que indiqué a una plataforma cubierta cercana donde estaban las bolsas de ropa sucia, y mis alumnos y yo corrimos hacia allí. Empapados y riendo, nos dejamos caer sobre el montón de ropa y observamos cómo seguía arreciando la tormenta. Después de unos 30 minutos, el cielo se despejó y el aire se sentía sorprendentemente limpio y frío. El fuerte y característico olor a lluvia era abrumador.

Mientras regresábamos al ensayo, el césped y los árboles lucían más verdes y saludables. Todos parecían más relajados, sonreían con más facilidad y sentí como si una niebla mental se hubiera disipado por fin. ¿Se debía a que la ola de calor había terminado, a la adrenalina de la carrera hacia el refugio o a que la lluvia había contribuido a nuestro mejor estado de ánimo colectivo?