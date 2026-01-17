Cuando Dan Bongino fue nombrado segundo al mando del FBI el año pasado, sus seguidores lo celebraron como una victoria monumental. Parecía que Bongino finalmente tendría la autoridad para enfrentarse a la camarilla del «estado profundo» a la que durante mucho tiempo había culpado de algunos de los misterios más oscuros de Washington, incluida la muerte del delincuente sexual Jeffrey Epstein.

Ahora, tras renunciar como subdirector tras menos de un año en el cargo, Bongino regresa a un público rebelde. Muchos en línea lo han criticado por no exponer las conspiraciones ni encarcelar a los villanos que una vez denunció en cientos de tuits y transmisiones de Rumble.

“La gente se siente estafada aquí”, dijo el comentarista conservador Evan Kilgore en X. “Literalmente NADA ha cambiado”.

Bongino ha adoptado un tono desafiante mientras se prepara para relanzar su podcast y programa de radio, desestimando a sus críticos por haber tomado una «píldora negra» de cinismo y derrotismo hacia la administración del presidente Donald Trump. «Quejándose y lloriqueando todo el tiempo… Es como: ¿De qué equipo eres tú?», dijo en una entrevista este mes con Hayley Caronia, una podcaster conservadora, en su red de medios en línea Silverloch.

El regreso de Bongino al contenido en línea desde los pasillos del poder real pondrá a prueba el interés del público conservador por un ex renegado que se ha convertido en un firme defensor de la administración. Algunos antiguos aliados creen que el comentarista, cuya página de Facebook alguna vez eclipsó la popularidad de los principales medios de comunicación, tendrá dificultades para superar la furia antisistema que antes se lucraba fomentando.

“Está en una situación muy difícil”, dijo Kyle Seraphin, un podcaster conservador y exagente del FBI que alguna vez fue amigo de Bongino, pero ahora lo ridiculiza por hipócrita. Tras una década de insistir en que el aparato de inteligencia federal estaba corrompido hasta la médula, Seraphin dijo sobre Bongino: “Su reputación ahora está inextricablemente ligada a la reputación del FBI bajo su administración, por lo que no puede criticarlo seriamente. Está acorralado por sus propias palabras y acciones”.

La situación de Bongino refleja el desafío más amplio que enfrentan los líderes del movimiento MAGA, quienes obtuvieron poder aprovechando las provocaciones en línea, las teorías conspirativas y el escepticismo hacia el gobierno, solo para enfrentar ataques similares.

Bongino anunció esta semana que regresaría a su podcast, «The Dan Bongino Show», el 2 de febrero como parte de un acuerdo exclusivo de transmisión en vivo con Rumble, una plataforma de video de derecha. Un comunicado sobre el relanzamiento prometía «un enfoque renovado en las perspectivas de Washington, detalles tras bambalinas de su etapa en el gobierno y un mensaje de esperanza y resiliencia en el movimiento conservador».

«El regreso de Bongino es excelente para el discurso público y excelente para Rumble», dijo el director ejecutivo de la compañía, Chris Pavlovski, a The Washington Post en un comunicado, y señaló que el programa de Bongino era la transmisión en vivo más importante de la plataforma antes de ingresar al FBI.

Bongino centró su atención en Rumble después de que lo suspendieran de algunas plataformas en línea más grandes por publicaciones relacionadas con el ataque del 6 de enero de 2021 al Capitolio y la pandemia de covid-19.

Bongino no respondió a las solicitudes de comentarios sobre sus planes para el programa. Pero sus publicaciones en X y su participación como invitado en el podcast de Caronia ofrecen un adelanto de los temas que planea abordar y los que evitará.

En una publicación de X el lunes, Bongino compartió un collage de titulares sobre el FBI del año pasado con un texto que decía, en parte: «Ha sido un año ajetreado. Mucho de qué hablar cuando vuelva al podcasting». Los titulares mencionaban la acusación contra un activista de Black Lives Matter, una redada antidrogas en Filadelfia y la destitución de algunos altos funcionarios del FBI, pero nada sobre Epstein, el financiero con buenas conexiones que murió en su celda en 2019 antes de poder ser juzgado por los cargos de abuso sexual y tráfico de decenas de menores.

Antes de ser nombrado para el puesto número 2 en el FBI, Bongino había ganado tracción en línea al promocionar su experiencia como agente del Servicio Secreto y profundizar en algunas de las historias más populares de la derecha en línea, ninguna más que el caso de Epstein, que dijo en 2023 que era como una «garrapata excavando bajo mi piel».

Bongino llega a la ceremonia anual de conmemoración del 11 de septiembre en el Museo y Memorial Nacional del 11 de septiembre el 11 de septiembre del año pasado en Nueva York. © Adam Gray/Getty Images

Desestimó la conclusión oficial de que el financiero caído en desgracia se había suicidado , presentándolo como un encubrimiento para proteger a las élites políticas, a quienes consideraba cómplices de los crímenes de Epstein. En su podcast de 2023, Bongino instó a sus seguidores a mantener la presión sobre el caso, ya que muchos en el pantano de Washington mentían y querían que este asunto desapareciera.

“¿Cómo es posible que todas estas personas… se cruzaran con Jeffrey Epstein, Jeffrey Epstein ya no está con nosotros y nadie parece querer hablar de ello?”, dijo.

Sin embargo, una vez en el FBI, Bongino declaró que el caso Epstein estaba efectivamente cerrado.

«Se suicidó», declaró Bongino a Maria Bartiromo de Fox Business el año pasado. «He visto todo el expediente. Se suicidó».

Este cambio de actitud indignó a algunos de los viejos seguidores de Bongino.

«Ninguno de los miembros del #BonginoArmy se lo cree», dijo un usuario en X. «Ninguno de nosotros cree que [Bongino] siquiera crea lo que dice».

En diciembre, después de que el FBI arrestara a un sospechoso de colocar una bomba casera en Washington D. C. en enero de 2021, quien no tenía vínculos evidentes con círculos gubernamentales, el presentador de Fox News, Sean Hannity, le preguntó a Bongino sobre su anterior afirmación de que se había tratado de un «trabajo interno». El sospechoso declaró posteriormente que había colocado las bombas porque estaba frustrado con el sistema político estadounidense .

“Antes me pagaban por mis opiniones, Sean, eso está claro, y algún día volveré a ese puesto, pero ahora no me pagan para eso”, dijo Bongino . “Me pagan por ser tu subdirector, y basamos nuestras investigaciones en hechos”.

Bongino está regresando a una esfera mediática conservadora que se vio sacudida en su ausencia por el asesinato en septiembre del activista Charlie Kirk, dijo AJ Bauer, profesor de periodismo en la Universidad de Alabama que investiga los movimientos políticos de derecha.

“Hay un reposicionamiento dentro del sector para ver si alguien puede capitalizar esa audiencia”, dijo Bauer.

Entre las figuras cuyos perfiles han cobrado mayor relevancia, especialmente entre los jóvenes y los más conectados, se encuentran teóricos de la conspiración como Candace Owens y nacionalistas blancos de línea dura como Nick Fuentes. Las recientes publicaciones de Bongino en X sugieren que, en cambio, se alineará con una guardia más veterana —que incluye al presentador de radio Mark Levin, al fundador de Daily Wire, Ben Shapiro, y al senador Ted Cruz (republicano por Texas)— que ha estado combatiendo lo que considera una insurgencia antisemita destructiva dentro del partido.

Los asistentes escuchan al comentarista político conservador Ben Shapiro durante la conferencia anual AmericaFest de Turning Point en Phoenix el 18 de diciembre. © Olivier Touron/AFP/Getty Images

Bongino también ha atacado a sus críticos, etiquetando como “demonios salvajes” a quienes han cuestionado sus vínculos con un grupo de defensa pro-Israel.

En una publicación de X la semana pasada, Bongino dijo que tenía la intención de servir como guardián de la corriente conservadora dominante y se comparó con un líder de un equipo deportivo, diciendo: «No permites que los cánceres entren a tu vestuario y luego planeas ganar partidos de béisbol».

Bauer afirmó que Bongino se enfrenta al reto de mantener su atractivo para la «profunda veta antisistema» de la derecha, a la vez que elude las críticas sobre su propio papel en la administración. «Parte de lo que Bongino está intentando hacer es transmitir una estética de insurgencia marginal, a la vez que utiliza sus vínculos con el estado para influir y generar credibilidad», afirmó Bauer.

En su entrevista del 8 de enero con Caronia, Bongino habló sobre las amenazas de la vigilancia china y la radicalización en línea, pero no dedicó ninguno de los 38 minutos de la entrevista al caso Epstein.

Seraphin dijo que no envidia la posición de Bongino.

«Se ha autoproclamado básicamente el policía de MAGA», atacando a cualquiera de la derecha que rompa con la administración Trump, dijo Seraphin. «La reacción negativa en redes sociales, si eso indica la opinión de su público —y no creo que sea toda su audiencia, pero sí una parte—, creo que le perjudica mucho».

Los enfrentamientos más fuertes de Bongino después de su salida del FBI fueron con el comediante y comentarista político Dave Smith, quien dijo que Bongino “disgustaba” a su base por ser “el tipo anti-estado profundo” que “se expuso como el estado profundo”.

“Dan Bongino tiene un verdadero problema: o mientes entonces o mientes ahora”, le dijo Smith al presentador de televisión Piers Morgan esta semana. “Si vas a volver a este mundo de hacer estos programas en internet, tendrás que explicárselo a la gente en algún momento”.

Bongino replicó que Smith se encuentra entre los » tontos del astroturfing digital » y otros antagonistas que han intentado socavarlo a él y al presidente, incluyendo a los » agoreros anti-Trump que intentan destruir su administración «. El lunes, Bongino le dio un giro positivo a la controversia que ha generado su regreso al podcasting.

“El compromiso es absoluto🔥”, dijo en X.