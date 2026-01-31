EXCLUSIVO : La estrella de NCIS: Los Ángeles, Daniela Ruah, vuelve a formar equipo con Natalia del Riego, quien interpretó a su hija en el exitoso largometraje de CBS, en la próxima película… And Then She Was Gone .

Basada en la novela «La niña de la luna» de Karen McQuestion, la historia sigue a Niki, una ex niña de acogida de diecinueve años, que se adapta a una nueva forma de vida en casa de Sharon Lemke. «Cuando descubren a una chica misteriosa en la casa de al lado, el dúo investiga y revela una verdad inquietante», dice la sinopsis.

Ruah también es productora ejecutiva del guion de Justin Kohla, producido por Two Independent Eyes. Tawnia McKiernan, cuyas producciones televisivas incluyen Mentes Criminales , Supergirl , La Dama de la Limpieza, The Walking Dead y NCIS , dirigirá.

… And Then She Was Gone está programada para producción en otoño de 2026. Christian Hall produce para Two Independent Eyes. Kohlas será productor ejecutivo bajo su sello KimberMark. Riccardo Maddalosso ( Armageddon Time) también es productor ejecutivo.

Tras 14 años en el exitoso drama de CBS , NCIS: Los Ángeles, Ruah protagonizó recientemente la miniserie en portugués de HBO Max, O Grito . Actualmente, está desarrollando una creciente cartera de proyectos bajo su productora Merkaba Films. Natalia del Riego protagonizó recientemente la serie de Netflix, The Abandons . Su largometraje de 2023 , Hail Mary, se estrenó en SXSW y fue producido por Keanu Reeves.

Kohlas fue guionista de NCIS: Los Ángeles , donde conoció a Ruah. Actualmente desarrolla The Ledge: Una historia de aventuras, amistad y supervivencia en el Monte Rainier, de Jim Davidson y Kevin Vaughan, con Unreasonable Studios y los productores Evan Hayes ( Free Solo ) y MJ Grogan . La película más reciente de Kohlas, Hide, se estrenó mundialmente en el Screamfest el otoño pasado.

Me atrajeron de inmediato tanto el libro de McQuestion como el guion de Justin; tiene un instinto maravilloso para mantenernos alerta a medida que se desarrolla la trama. Tras más de una década trabajando juntos, estoy muy emocionado de seguir contando grandes historias con Justin, esta vez en un nuevo rol», dijo Ruah.

«Me enamoré de este libro al instante, y la forma en que Justin lo ha adaptado para la gran pantalla me recuerda a un trocito del paraíso hitchcockiano», añadió McKiernan. «Cuando Daniela y Natalia se unieron al proyecto, ambas actrices a las que ya había tenido el placer de dirigir, no lo dudé. Con este equipo creativo, supe que tenía que formar parte del proyecto».

«Estoy agradecido a los lectores que hicieron de The Moonlight Child un gran éxito y estoy emocionado por la oportunidad de ver la historia evolucionar como un largometraje», comentó McQuestion.

Ruah está representada por Gersh y Entertainment 360. Kohlas está representada por Affirmative Entertainment, Original Artists y Feig Finkel. Del Riego está representada por Link y Artium Talent. McKiernan está representada por Independent Artists Group.