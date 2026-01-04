Cuando Louise estaba embarazada de su segunda hija, sufría una enfermedad extrema y le costaba mucho sobrevivir cada día.
Los médicos dijeron que se sentiría mejor tan pronto como naciera su bebé en junio de 2024, pero su salud mental empeoró y le diagnosticaron depresión posparto.
Louise, que vive cerca de Chelmsford, ahora se ha recuperado y está ayudando a otras mujeres con hiperémesis gravídica (HG) durante sus embarazos.
Aquí, en sus propias palabras, explica cómo ha aprendido a sentir compasión por sí misma y a mirar hacia el futuro.
“Sabíamos inmediatamente que algo andaba mal”
Cada minuto de mi segundo embarazo fue una lucha constante debido a la hiperplasia prostática benigna (HG). Esto empeoró con el vértigo a partir de la semana 33.
Cada pocos días, con una frecuencia cada vez mayor, me daban mareos intensos que me provocaban vómitos. Esto me impedía cuidar de mi primera hija, Anouk, que por entonces tenía tres años.
Me era imposible conducir o salir sola de casa. Me atormentaba la ansiedad pensando en cómo cuidaría a mi recién nacida.
Varios especialistas me habían dicho que las cosas mejorarían una vez que naciera mi hija, algo que sabía probablemente desde mi primer embarazo, cuando también sufrí de HG.
Recuerdo el alivio que sentí cuando mi matrona me informó que el especialista había aceptado adelantar el parto, como había solicitado, debido a mi enfermedad. Así que, cuando nació Adeline y yo seguía sintiéndome muy mal, supongo que mi cerebro no pudo soportarlo.
El parto en sí fue traumático. Algo que había bloqueado y a lo que me había insensibilizado hasta hace poco. Cuando Adeline salió, no hubo llanto; supimos inmediatamente que algo andaba mal, aunque nadie se comunicó conmigo.
Ahora sé que no podía regular su oxígeno. La llevaron a la sala de neonatología, lejos de mí, donde no volví a tener contacto con ella hasta la noche.
‘Sentí que mi cerebro estaba en guerra conmigo’
Ninguno de nosotros puede recordar el momento exacto en el que caí en una profunda depresión y una ansiedad intensificada.
Mi cuerpo y mi cerebro finalmente se cansaron. Mi cerebro ha estado en silencio la mayor parte del tiempo porque es demasiado difícil y doloroso recordarlo. Pero hay partes que sí recuerdo.
Recuerdo sentir que mi cerebro estaba en guerra conmigo. Estaba en constante lucha con él, lanzándome preocupaciones cada vez más extremas que simplemente no podía controlar.
El aparente desorden en la casa me hacía imaginarme sin hogar, en las calles, drogado, y con mis hijos siendo retirados de mi cuidado. Los miedos eran reales. Cuanto más intentaban convencerme de lo contrario, más sentía que nadie me escuchaba.
Fue agotador. Y el dolor, el intenso dolor físico de la depresión. Me dolía cada centímetro del cuerpo. Me dolía todo. Y entonces llegó el insomnio.
Aquellos meses de sueño interrumpido a consecuencia de la enfermedad ahora se transformaban en un insomnio completo y absoluto.
Estaba desesperada por cerrar los ojos, descansar y olvidar el dolor. Pero no podía. Tenía un miedo intenso de que alguien me hiciera daño o que yo le hiciera daño a alguien, probablemente a mis hijos. Sentía que mi cerebro se apagaba.
‘No podía ver un futuro’
Les rogué a mi hermana y a mi esposo, Pete, que buscaran ayuda. Con mi salud mental en un rápido declive, el equipo de crisis del NHS intervino. La vergüenza y el miedo que esto me trajo fueron intensos. Vergüenza de haber permitido que esto me pasara. Y el miedo de estar encerrada en un hospital indefinidamente.
Me diagnosticaron depresión posparto y el comienzo de una psicosis posparto, que afortunadamente el equipo de crisis detectó a tiempo.
Un psiquiatra vino a evaluarme y me recetó una medicación fuerte para detener las creencias delirantes y ayudarme a dormir, pero mi mente seguía despierta por la noche, con la ansiedad arremolinándome. Me despertaba sin energías, exhausta. Me costaba levantarme de la cama. Sentía las piernas como si me pesaran como plomo.
No podría decirte el momento exacto en que surgieron los pensamientos suicidas. Pero surgieron. A veces iban y venían. Pero luego empezaron a persistir. Ya no quería estar viva. No veía futuro. No entendía por qué alguien me quería o necesitaba cerca.
También fue increíblemente doloroso no sentir alegría. Siempre he tenido cierta ansiedad, pero siempre he sido feliz, y no sentir alegría es un dolor indescriptible. Me rompió el corazón cuando Anouk me dijo que se enojó cuando lloré porque no me parecía a mamá.
Busqué desesperadamente respuestas en internet sobre cómo terminar con mi vida. Pero temía que todos los métodos que consideraba no tuvieran éxito, y ese pensamiento era aún más doloroso que la idea de no estar aquí. Finalmente, me decidí por un método y se lo conté a mi esposo.
Supongo que ahora, al mirar atrás, fue un grito de auxilio. Y entonces, con el miedo real de hacerme daño, me planteé la hospitalización.
Me ofrecieron rápidamente una cama en una unidad maternoinfantil. Pero el lugar estaba lejos de casa. Tenía mucho miedo y no estaba segura de poder arreglármelas sola con mi bebé; mi marido había sido el principal cuidador hasta entonces. También me preocupaba el impacto en Anouk.
Imagina saber todo el dolor que estás causando, estar desesperado por liberarte del dolor y la confusión, pero tener que compararlo con la separación de la familia. Pero también saber que era muy posible que, si me quedaba en casa, me quitara la vida. Finalmente, rechacé la oferta y me pusieron en lista de espera para una cama en la zona.
‘Estoy agradecido por haber sobrevivido’
Así como enfermarme había sido un proceso borroso, también lo es gran parte de mi recuperación. Ya sea por el tiempo y las hormonas adaptándose, por la medicación que finalmente hizo efecto, por usar la terapia cognitivo-conductual para ponerme en situaciones incómodas y desafiar mi cerebro, o por una combinación de las tres, gradualmente comencé a sentirme mejor.
Me siento afortunada de haber recibido terapia de desensibilización y reprocesamiento mediante movimientos oculares a través de un increíble equipo de salud mental perinatal del NHS. Esto me ayudó a procesar el trauma de dos embarazos muy difíciles y el malestar, así como otros problemas históricos como trastornos alimentarios importantes. Ahora también puedo sentir compasión por mi yo enfermo, aunque no es fácil.
Mi hija cumplió un año en junio y tengo mucha suerte de haber superado esta etapa. Estoy muy agradecida por haber sobrevivido a esto. Agradezco a mi familia que me apoyó, especialmente a mi esposo, Pete.
Nuestra relación es más fuerte que nunca, pero no subestimo el impacto que tuvo en él el hecho de cuidar a un recién nacido, a un niño pequeño y a mí. Tengo la suerte de estar casada con un hombre y padre tan maravilloso. Y estoy intentando ser compasiva conmigo misma y no sentir vergüenza, sabiendo que no elegí esto.
Actualmente soy voluntaria en la organización benéfica Pregnancy Sickness Support, donde apoyo a otras mujeres que sufren de HG, y corrí una media maratón en marzo para recaudar dinero para PANDAS, una organización benéfica de enfermedades mentales perinatales.
Quiero retribuir y ayudar a las personas a saber que no están solas. Anhelo el futuro que antes parecía tan inimaginable. Y quiero que quienes estén pasando por momentos difíciles sepan que hay esperanza.