El director de la CIA, John Ratcliffe, se reunió el jueves en Caracas con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, «por orden del presidente Trump», dijo un funcionario estadounidense. La reunión de dos horas tuvo como objetivo generar confianza y comunicación tras la captura por parte de Estados Unidos del expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, hace casi dos semanas. Ratcliffe y Rodríguez discutieron una posible colaboración económica y que «Venezuela ya no puede ser un refugio seguro para los adversarios de Estados Unidos», según el funcionario estadounidense. La reunión tuvo lugar el mismo día en que Rodríguez pronunció su primer discurso sobre el estado de la nación desde que asumió como presidenta interina, donde anunció reformas a la industria petrolera para permitir una mayor inversión extranjera, alejándose de las políticas de Maduro.

Durante su discurso a la nación, Rodríguez dijo que no tenía miedo de enfrentar a Estados Unidos «diplomáticamente a través del diálogo político», y agregó que Venezuela tenía que defender su «dignidad y honor». El presidente Donald Trump ha dicho que las compañías petroleras estadounidenses se mudarán a Venezuela y ganarán dinero que irá a la gente de allí y a los EE. UU., y un alto funcionario dijo que Estados Unidos controlaría las ventas de petróleo venezolano sancionado «indefinidamente». Trump ha pedido a las compañías petroleras que inviertan al menos 100.000 millones de dólares (75.000 millones de libras) en Venezuela, pero un ejecutivo dijo la semana pasada que el país actualmente es «ininvertible». Rodríguez, exvicepresidente, juró su cargo el 5 de enero después de que fuerzas estadounidenses detuvieran a Maduro y a su esposa, Cilia Flores, en un operativo en Caracas. Actualmente se encuentran detenidos en Nueva York, donde se han declarado inocentes de narcotráfico y otros cargos. El funcionario estadounidense calificó la reunión entre Rodríguez y Ratcliffe como «histórica», y agregó que Ratcliffe fue el primer funcionario de nivel de gabinete en viajar a Venezuela. La reunión también ocurrió el mismo día en que Trump se reunió en Washington con la líder opositora María Corina Machado, quien le entregó al presidente estadounidense su medalla del Premio Nobel de la Paz. En su discurso sobre el estado de la nación, Rodríguez dijo a los venezolanos que era «muy difícil» entregar el informe anual de Maduro, y dijo que ambos estuvieron trabajando juntos en el discurso hasta seis horas antes de su detención el 3 de enero. Al señalar que Estados Unidos es una potencia nuclear, la presidenta interina dijo que no tenía miedo de participar en la diplomacia y afirmó que «tenemos que ir juntos como venezolanos a defender la soberanía, la independencia, la integridad territorial y también defender nuestra dignidad y nuestro honor». Continuó diciendo que si necesitaba viajar a Washington DC para reunirse con Trump, lo haría «caminando, no arrastrada». Agregó que «toda Venezuela está amenazada», y llamó a la unidad nacional para «librar la batalla diplomática».