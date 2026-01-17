El director de la CIA, John Ratcliffe, se reunió el jueves en Caracas con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, «por orden del presidente Trump», dijo un funcionario estadounidense.
La reunión de dos horas tuvo como objetivo generar confianza y comunicación tras la captura por parte de Estados Unidos del expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, hace casi dos semanas.
Ratcliffe y Rodríguez discutieron una posible colaboración económica y que «Venezuela ya no puede ser un refugio seguro para los adversarios de Estados Unidos», según el funcionario estadounidense.
La reunión tuvo lugar el mismo día en que Rodríguez pronunció su primer discurso sobre el estado de la nación desde que asumió como presidenta interina, donde anunció reformas a la industria petrolera para permitir una mayor inversión extranjera, alejándose de las políticas de Maduro.
Durante su discurso a la nación, Rodríguez dijo que no tenía miedo de enfrentar a Estados Unidos «diplomáticamente a través del diálogo político», y agregó que Venezuela tenía que defender su «dignidad y honor».
El presidente Donald Trump ha dicho que las compañías petroleras estadounidenses se mudarán a Venezuela y ganarán dinero que irá a la gente de allí y a los EE. UU., y un alto funcionario dijo que Estados Unidos controlaría las ventas de petróleo venezolano sancionado «indefinidamente».
Trump ha pedido a las compañías petroleras que inviertan al menos 100.000 millones de dólares (75.000 millones de libras) en Venezuela, pero un ejecutivo dijo la semana pasada que el país actualmente es «ininvertible».
Rodríguez, exvicepresidente, juró su cargo el 5 de enero después de que fuerzas estadounidenses detuvieran a Maduro y a su esposa, Cilia Flores, en un operativo en Caracas. Actualmente se encuentran detenidos en Nueva York, donde se han declarado inocentes de narcotráfico y otros cargos.
El funcionario estadounidense calificó la reunión entre Rodríguez y Ratcliffe como «histórica», y agregó que Ratcliffe fue el primer funcionario de nivel de gabinete en viajar a Venezuela.
La reunión también ocurrió el mismo día en que Trump se reunió en Washington con la líder opositora María Corina Machado, quien le entregó al presidente estadounidense su medalla del Premio Nobel de la Paz.
En su discurso sobre el estado de la nación, Rodríguez dijo a los venezolanos que era «muy difícil» entregar el informe anual de Maduro, y dijo que ambos estuvieron trabajando juntos en el discurso hasta seis horas antes de su detención el 3 de enero.
Al señalar que Estados Unidos es una potencia nuclear, la presidenta interina dijo que no tenía miedo de participar en la diplomacia y afirmó que «tenemos que ir juntos como venezolanos a defender la soberanía, la independencia, la integridad territorial y también defender nuestra dignidad y nuestro honor».
Continuó diciendo que si necesitaba viajar a Washington DC para reunirse con Trump, lo haría «caminando, no arrastrada».
Agregó que «toda Venezuela está amenazada», y llamó a la unidad nacional para «librar la batalla diplomática».
En su intervención, Rodríguez anunció la propuesta de reforma a la ley de hidrocarburos del país, diciendo que solicitó al órgano legislativo su aprobación.
Hasta ahora, la ley de hidrocarburos de Venezuela ha establecido que los socios extranjeros deben trabajar con la empresa estatal de petróleo y gas del país, PDVSA, que debe tener una participación mayoritaria.
Las reformas, dijo Rodríguez, permitirían que la inversión fluya hacia nuevos campos.
Dijo que había instruido a su gobierno para crear dos fondos soberanos, uno para protección social para que «las divisas vayan directamente a hospitales, escuelas, alimentos, vivienda» y el segundo para infraestructura y desarrollo social para invertir en agua, electricidad y carreteras.
Venezuela ha enfrentado una crisis económica, con un fuerte aumento en los precios de los alimentos y la falta de poder adquisitivo. Antes de la operación estadounidense para detener a Maduro, los venezolanos declararon a la BBC que les preocupaba qué iban a comer.
«Estamos más preocupados por la comida. Venezuela está en mal estado. La inflación nos está comiendo vivos», dijo un hombre.
Las reformas de Rodríguez llegan en un momento en que Trump y los inversores estadounidenses ven oportunidades en Venezuela, que posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo.
Los jefes de las mayores empresas petroleras de Estados Unidos que asistieron a una reunión en la Casa Blanca la semana pasada reconocieron que Venezuela representaba una oportunidad atractiva.
Pero dijeron que se necesitarían cambios significativos para hacer de la región una inversión atractiva.
Trump dijo que su administración decidiría qué empresas podrían operar.
«Están tratando directamente con nosotros. No están tratando con Venezuela en absoluto. No queremos que traten con Venezuela», dijo.
Trump también dijo que «una de las cosas que Estados Unidos obtendrá de esto serán precios de la energía aún más bajos».
Venezuela ha tenido una relación complicada con las empresas petroleras internacionales desde que se descubrió petróleo crudo en su territorio hace más de 100 años.
Chevron es la última gran compañía petrolera estadounidense que aún opera en el país.