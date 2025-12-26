Dos hombres fueron arrestados y puestos en libertad bajo fianza tras recibir informes sobre carreras de liebres.

La policía de Cambridgeshire dijo que recibió varios informes de liebres corriendo alrededor de Floods Ferry cerca de March el martes.

Su equipo de acción contra el crimen rural persiguió dos vehículos, uno de ellos que se dirigía al centro de la ciudad de March y otro hacia HMP Whitemoor.

La fuerza dijo que los ocupantes abandonaron sus vehículos y, con la ayuda de drones y oficiales en el terreno, ambos fueron localizados.

Un hombre de 52 años fue arrestado por conducción peligrosa, no detenerse y conducir sin seguro. Un hombre de 22 años fue arrestado por incumplir una orden de protección comunitaria.

Ambos hombres fueron puestos en libertad bajo fianza y deberán comparecer ante el tribunal el próximo año, dijo la policía.

La fuerza dice que su equipo de acción contra el crimen rural «sigue comprometido» a abordar la caza de liebres en todo el condado.