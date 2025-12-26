Dos civiles israelíes murieron en un ataque con apuñalamiento y atropello con un coche perpetrado por un palestino en el norte de Israel .

La policía israelí dijo que el sospechoso, identificado como Ahmed Alroub, de 34 años, llevó a cabo un ataque terrorista «continuo», que comenzó en la ciudad de Beit She’an, donde presuntamente atropelló y mató a Mordechai Shimshon, de 68 años.

Se dice que un joven de 16 años resultó herido en el incidente.

Se dice que Alroub huyó del lugar y condujo ocho millas por la autopista 71 hacia la ciudad de Afula antes de salir de su coche y apuñalar hasta la muerte a Aviv Maor, un israelí de 19 años que hacía autostopista, cerca de Ein Harod.

“El sospechoso fue finalmente atacado a tiros cerca del cruce de Maonot en Afula tras la intervención de un civil”, declaró la policía. “El terrorista, residente de los territorios de la Autoridad Palestina en Judea y Samaria (Cisjordania), fue evacuado al hospital en estado moderado. La investigación continúa en todos los lugares involucrados”.

Daniel Mousai, un médico, dijo que llegó al lugar del incidente en Beit She’an y vio al Sr. Shimshon tendido al costado de la carretera “sufriendo una grave lesión en el pecho”.

“Junto con un equipo de la unidad móvil de cuidados intensivos Magen David Adom, le brindamos tratamiento médico y realizamos esfuerzos de reanimación, pero sus heridas eran críticas y fue declarado muerto en el lugar”, agregó.

Mordejai Shimshon murió tras ser atropellado en la ciudad de Beit Shean

Isaac Herzog, presidente de Israel, expresó su “profunda conmoción por la horrible matanza y el ataque terrorista combinado en el norte de Israel llevado a cabo por un terrorista despreciable”.

Agregó: “Israel está comprometido a reforzar y fortalecer esta desafiante frontera y, por supuesto, a fortalecer la respuesta de seguridad en el área para la plena seguridad de los residentes”.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) dijeron: “Parece que el terrorista es un individuo no autorizado que se había infiltrado en territorio israelí hace varios días”.