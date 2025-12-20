Estados Unidos ha impuesto nuevas sanciones a familiares y allegados del presidente venezolano Nicolás Maduro, mientras Washington aumenta la presión sobre Caracas.

Las medidas se han dirigido contra siete personas que son familiares o allegados de Malpica Flores, sobrino de Maduro y del empresario panameño Ramón Carretero.

Newsweek se ha puesto en contacto con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela para solicitar comentarios.

Por qué es importante

Las sanciones llegan mientras la administración Trump continúa aumentando las fuerzas estadounidenses en las fronteras de Venezuela y atacando barcos frente a las costas del país que, según Washington, están vinculados al tráfico de narcóticos, que hasta ahora han matado a más de 100 personas.

Qué saber

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció el viernes nuevas sanciones a familiares y asociados de la familia Maduro-Flores en una medida “dirigida a la estructura de narcocorrupción que sustenta el régimen de Nicolás Maduro”.

Al igual que la mayoría de los países occidentales, Estados Unidos no reconoce la legitimidad de la presidencia de Maduro tras las controvertidas elecciones de 2024.

Maduro y su gobierno han negado previamente cualquier implicación en el narcotráfico, al tiempo que han afirmado reiteradamente que el gobierno estadounidense intenta forzar su salida del poder. El presidente venezolano ha ofrecido dialogar directamente con la Casa Blanca tras los ataques.

Las últimas sanciones se dirigen a los familiares de Carlos Erik Malpica Flores, sobrino de la esposa de Maduro, Cilia Flores. Estados Unidos lo sancionó el 11 de diciembre, acusándolo de estar involucrado en una trama de corrupción en la petrolera estatal PDVSA.

Las sanciones anunciadas el viernes apuntan a Eloisa Flores de Malpica, madre de Malpica Flores, y Carlos Evelio Malpica Torrealba, su padre.

También fueron nombrados Iriamni Malpica Flores, su hermana; Damaris del Carmen Hurtado Pérez, su esposa y Erica Patricia Malpica Hurtado, su hija adulta.

Las sanciones también se impusieron al empresario panameño Ramón Carretero, quien fue nombrado en una ronda anterior de sanciones estadounidenses que apuntaban a seis petroleros y empresas navieras con bandera de Venezuela, el 11 de diciembre.

Lo que la gente está diciendo

Secretario del Tesoro, Scott Bessent: “No permitiremos que Venezuela siga inundando nuestra nación con drogas mortales”.

Añadió que los cómplices criminales de Maduro amenazan la paz y la estabilidad de nuestro hemisferio. La administración Trump seguirá atacando a las redes que apuntalan su dictadura ilegítima.

Tommy Pigott, portavoz adjunto del Departamento de Estado, sobre X: «Maduro y sus compinches han destruido la economía venezolana y siguen amenazando la estabilidad de nuestra región. Hoy, Estados Unidos sanciona a siete familiares de personas vinculadas a la red corrupta de Maduro. Seguiremos exigiendo cuentas a sus compinches que desestabilizan nuestra región».

¿Qué pasa después?

Estados Unidos ha afirmado que la lucha contra el narcotráfico está detrás de la escalada militar en la región desde septiembre, pero Maduro y su gobierno han negado vínculos con el crimen y dicen que Estados Unidos está buscando derrocarlo para tomar el control de las vastas reservas de petróleo de Venezuela.

La última ronda de sanciones aumentará la anticipación sobre el próximo movimiento de Trump hacia Venezuela después de advertir que pronto podría haber ataques contra el país.