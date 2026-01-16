El enviado estadounidense Steve Witkoff anunció el inicio de la segunda fase del plan del presidente Donald Trump para poner fin a la guerra en Gaza, con un gobierno palestino tecnocrático establecido en el territorio. En el marco de la primera fase, Hamás e Israel acordaron en octubre un alto el fuego, así como un intercambio de rehenes y prisioneros, una retirada parcial israelí y un aumento de la ayuda. Witkoff dijo que la segunda fase también vería la reconstrucción y la desmilitarización total de Gaza, incluido el desarme de Hamás y otros grupos palestinos. «Estados Unidos espera que Hamás cumpla plenamente con sus obligaciones», advirtió, señalando que estas incluyen la devolución del cuerpo del último rehén israelí fallecido. «De no hacerlo, habrá graves consecuencias».

Sin embargo, dos puntos clave de la segunda fase podrían ser problemáticos. Hamás se ha negado anteriormente a entregar sus armas sin la creación de un Estado palestino independiente, e Israel no se ha comprometido a retirarse completamente de Gaza. El alto el fuego también es frágil, en el mejor de los casos, ya que ambas partes se acusan mutuamente de reiteradas violaciones. Casi 450 palestinos han muerto en ataques israelíes desde su entrada en vigor, según el Ministerio de Salud de Gaza, dirigido por Hamás. Y las condiciones humanitarias en el territorio siguen siendo terribles, según la ONU, que ha subrayado la necesidad de un flujo sin restricciones de suministros críticos.

En su declaración, Witkoff afirmó que con el lanzamiento de la segunda fase del plan de paz de 20 puntos de Trump el miércoles, Gaza estaba «pasando del alto el fuego a la desmilitarización, la gobernanza tecnocrática y la reconstrucción». «La Fase Dos establece una administración palestina tecnocrática de transición en Gaza, el Comité Nacional para la Administración de Gaza (NCAG), y comienza la desmilitarización y reconstrucción total de Gaza, principalmente el desarme de todo el personal no autorizado», dijo. Tras el anuncio, los mediadores regionales Egipto, Qatar y Turquía acogieron con satisfacción la formación de lo que denominaron «Comité Tecnocrático Palestino para Administrar la Franja de Gaza», afirmando que contribuiría a los «esfuerzos encaminados a consolidar la estabilidad y mejorar la situación humanitaria». También revelaron que el comité de 15 miembros estaría encabezado por Ali Shaath, ex viceministro de planificación de la Autoridad Palestina (AP), que gobierna partes de la Cisjordania ocupada que no están bajo control israelí. La administración de transición de Gaza operará bajo la supervisión de una «Junta de Paz», que estará presidida por Trump, según el plan de 20 puntos que reveló hace tres meses. Se esperan anuncios relacionados con la junta en los próximos días, incluso cuando el presidente visite el Foro Económico Mundial en Davos la próxima semana. Nickolay Mladenov, político búlgaro y ex enviado de las Naciones Unidas para Oriente Medio, será el representante de la junta en Gaza. El plan de Trump dice que una Fuerza Internacional de Estabilización (FSI) también se desplegará en Gaza para entrenar y apoyar a las fuerzas policiales palestinas verificadas.

El primer ministro de Israel dijo a los padres de Ran Gvili que su regreso era «una prioridad absoluta».