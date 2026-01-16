El enviado estadounidense Steve Witkoff anunció el inicio de la segunda fase del plan del presidente Donald Trump para poner fin a la guerra en Gaza, con un gobierno palestino tecnocrático establecido en el territorio.
En el marco de la primera fase, Hamás e Israel acordaron en octubre un alto el fuego, así como un intercambio de rehenes y prisioneros, una retirada parcial israelí y un aumento de la ayuda.
Witkoff dijo que la segunda fase también vería la reconstrucción y la desmilitarización total de Gaza, incluido el desarme de Hamás y otros grupos palestinos.
«Estados Unidos espera que Hamás cumpla plenamente con sus obligaciones», advirtió, señalando que estas incluyen la devolución del cuerpo del último rehén israelí fallecido. «De no hacerlo, habrá graves consecuencias».
Sin embargo, dos puntos clave de la segunda fase podrían ser problemáticos.
Hamás se ha negado anteriormente a entregar sus armas sin la creación de un Estado palestino independiente, e Israel no se ha comprometido a retirarse completamente de Gaza.
El alto el fuego también es frágil, en el mejor de los casos, ya que ambas partes se acusan mutuamente de reiteradas violaciones. Casi 450 palestinos han muerto en ataques israelíes desde su entrada en vigor, según el Ministerio de Salud de Gaza, dirigido por Hamás.
Y las condiciones humanitarias en el territorio siguen siendo terribles, según la ONU, que ha subrayado la necesidad de un flujo sin restricciones de suministros críticos.
En su declaración, Witkoff afirmó que con el lanzamiento de la segunda fase del plan de paz de 20 puntos de Trump el miércoles, Gaza estaba «pasando del alto el fuego a la desmilitarización, la gobernanza tecnocrática y la reconstrucción».
«La Fase Dos establece una administración palestina tecnocrática de transición en Gaza, el Comité Nacional para la Administración de Gaza (NCAG), y comienza la desmilitarización y reconstrucción total de Gaza, principalmente el desarme de todo el personal no autorizado», dijo.
Tras el anuncio, los mediadores regionales Egipto, Qatar y Turquía acogieron con satisfacción la formación de lo que denominaron «Comité Tecnocrático Palestino para Administrar la Franja de Gaza», afirmando que contribuiría a los «esfuerzos encaminados a consolidar la estabilidad y mejorar la situación humanitaria».
También revelaron que el comité de 15 miembros estaría encabezado por Ali Shaath, ex viceministro de planificación de la Autoridad Palestina (AP), que gobierna partes de la Cisjordania ocupada que no están bajo control israelí.
La administración de transición de Gaza operará bajo la supervisión de una «Junta de Paz», que estará presidida por Trump, según el plan de 20 puntos que reveló hace tres meses.
Se esperan anuncios relacionados con la junta en los próximos días, incluso cuando el presidente visite el Foro Económico Mundial en Davos la próxima semana.
Nickolay Mladenov, político búlgaro y ex enviado de las Naciones Unidas para Oriente Medio, será el representante de la junta en Gaza.
El plan de Trump dice que una Fuerza Internacional de Estabilización (FSI) también se desplegará en Gaza para entrenar y apoyar a las fuerzas policiales palestinas verificadas.
Más temprano el miércoles, Hamás y su aliado, la Jihad Islámica Palestina (PIJ), dijeron en una declaración conjunta que habían acordado apoyar los esfuerzos para formar el gobierno tecnocrático palestino «mientras se proporciona el entorno apropiado» para que comience a funcionar.
La Autoridad Palestina, dominada por Fatah, rival de Hamás, también expresó su apoyo.
El vicepresidente Hussein al-Sheikh afirmó que el liderazgo de Trump instó a todas las facciones, instituciones y segmentos de la sociedad palestina a garantizar el éxito de esta crucial fase de transición. También destacó la importancia de vincular a las instituciones de Cisjordania y Gaza para defender el principio de un sistema, una ley y una arma legítima.
Según el plan de Trump, la Autoridad Palestina asumirá el gobierno de Gaza una vez que haya completado las reformas y pueda hacerlo «de manera segura y efectiva».
La oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo que había hablado el miércoles por la noche con los padres de Ran Gvili, el último rehén muerto en Gaza.
Le dejó claro a Itzik y Talik Gvili que «el regreso de Ran es una prioridad máxima y que la medida declaratoria sobre el establecimiento de un comité tecnocrático no afectará los esfuerzos para regresar a Ran para un entierro judío», agregó la oficina.
El Foro de Rehenes y Familias Desaparecidas insistió: «No hay fase 2 mientras Ran Gvili esté en Gaza. La fase Rani debe venir primero».
El gobierno israelí acusó a Hamas de retrasar deliberadamente la recuperación de los restos del policía de 24 años y dijo que no reabrirá el cruce fronterizo de Rafah entre Gaza y Egipto –una de sus obligaciones bajo la fase uno– hasta que sean entregados.
Gvili estaba entre las 251 personas secuestradas durante el ataque liderado por Hamás contra el sur de Israel el 7 de octubre de 2023, cuando murieron alrededor de otras 1.200 personas.
Israel respondió al ataque lanzando una campaña militar en Gaza, durante la cual murieron más de 71.430 personas, según el Ministerio de Salud del territorio.