Un adolescente acusado de apuñalar a un profesor en la cabeza declaró ante el tribunal que llevó un cuchillo al colegio como parte de un juego con sus amigos.

El joven de 16 años, cuya identidad no puede revelarse, dijo que estaba revolviendo su mochila cuando el profesor vio el cuchillo e intentó arrebatárselo.

La profesora Vicki Williams declaró previamente ante el tribunal que el niño la siguió hasta un aula para pedirle ayuda con su tarea de historia y luego se abalanzó sobre ella.

El incidente tuvo lugar en la escuela secundaria Milford Haven Comprehensive School, en Pembrokeshire, el 5 de febrero.

El alumno ha negado los cargos de intento de asesinato, lesiones con intención y lesiones ilegales, pero ha admitido la posesión de un cuchillo.

El Tribunal de la Corona de Swansea escuchó que el adolescente había entrado en el aula de Williams a las 15:15 para pedirle que revisara su trabajo.

Dijo que estaba buscando un preservativo en su mochila cuando Williams vio el cuchillo y le dijo que lo sacara. El adolescente dijo que se negó a dárselo, así que ella intentó arrebatárselo.

Declaró ante el jurado: «No quería meterme en problemas por llevar un cuchillo al colegio, por eso no se lo di».