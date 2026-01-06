El Sr. Kimura, apodado el Rey del Atún, es conocido por ofrecer precios altos por el atún rojo en las subastas de Año Nuevo.

«El primer atún del año trae buena suerte», dijo Kiyoshi Kimura, presidente de la compañía y una figura familiar en la subasta anual de Año Nuevo, informó Kyodo.

La oferta ganadora para el pescado de 243 kilos provino de Kiyomura Corp, el operador de la popular cadena de sushi Sushi Zanmai, que tiene sucursales en todo el país y en el extranjero.

Un atún rojo de gran tamaño causó sensación en el mercado de pescado de Toyosu de Tokio el lunes por la mañana, alcanzando un récord de 510,3 millones de yenes (3,2 millones de dólares; 2,4 millones de libras) en la primera subasta del año en el mercado.

El empresario dijo a los periodistas después de la subasta que estaba «sorprendido por el precio», informó AFP.

«Pensé que podríamos comprar un poco más barato, pero el precio se disparó sin darnos cuenta», dijo.

El señor Kimura pagó 56,5 millones de yenes por un atún rojo en 2012 y 155 millones de yenes en 2013 , estableciendo precios récord en ambas ocasiones.

En 2019 compró un atún rojo por 333,6 millones de yenes (2,1 millones de dólares; 1,6 millones de libras), otro precio histórico.

Sin embargo, a pesar de haber dicho a los periodistas en ese momento que pensaba que «había hecho demasiado», Kimura ahora ha vuelto a batir su propio récord.

En la primera subasta en el mercado de pescado de Toyosu en Tokio, el pescado suele venderse a precios exorbitantes.

El año pasado , el primer atún subastado fue adquirido por 207 millones de yenes por Onodera Group, otra empresa de alimentación propietaria de una cadena de sushi. La empresa anunció que el pescado se serviría en sus restaurantes de todo el país.

El frenético ritmo de los mercados de pescado durante estas subastas al amanecer se ha convertido en una popular atracción turística en Tokio. La subasta del lunes, que comenzó alrededor de las 05:00 hora local (20:00 GMT), no fue la excepción.

El atún valorado en un millón de dólares fue cortado en rodajas para los clientes de los restaurantes de sushi de Kimura poco después de ser subastado.

«Me siento como si hubiera comenzado el año bien después de haber comido algo tan auspicioso para este comienzo de año», dijo a la AFP uno de los clientes del restaurante de Kimura.