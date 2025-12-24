Chris Rea, el músico detrás del clásico festivo Driving Home for Christmas, murió a la edad de 74 años.

El cantante murió el lunes en el hospital luego de una breve enfermedad, dijo un portavoz de su familia.

Una declaración en nombre de su esposa y sus dos hijos decía: «Con inmensa tristeza anunciamos la muerte de nuestro amado Chris.

«Falleció pacíficamente en el hospital hoy temprano después de una corta enfermedad, rodeado de su familia».

Chris Rea: El entusiasta de los automóviles cuyo amor por la conducción inspiró sus canciones

La estrella influenciada por el blues tuvo una serie de éxitos que incluyen Auberge, On the Beach, Fool (If You Think It’s Over), Let’s Dance y Road to Hell.

En su homenaje a X, el Middlesborough FC declaró: «Nos entristece profundamente saber del fallecimiento de Chris Rea. Un ícono de Teesside. Descansa en paz, Chris».

El gran éxito de Rea de los años 80, Driving Home for Christmas, cuenta la historia de un viajero cansado que vuelve a casa en medio del tráfico pesado.

Este año, se ha acercado a nuevos públicos como telón de fondo del anuncio navideño de M&S Food.

Getty Images Chris Rea actuando en Alemania en 1983Imágenes Getty

En 2020, las plataformas de redes sociales del cantante publicaron una charla entre Rea y su amigo y compañero comediante nativo de Middlesbrough, Bob Mortimer, explicando cómo llegó a escribir la canción.

Rea dijo que en ese momento estaba desempleado, su manager lo acababa de dejar y le habían prohibido conducir.

Su entonces novia, Joan (a quien conoció cuando ambos tenían 16 años y con quien luego se casaron), tuvo que recogerlo en Londres en su mini y llevarlo a su casa.

Eso es lo que inspiró la canción, que fue escrita en 1978, 10 años antes de que fuera lanzada como sencillo en 1988.

Cuando se le preguntó qué le viene a la mente cuando escucha la canción, el cantante bromeó diciendo que le trajo «esas encantadoras vacaciones en las Maldivas».

Desde entonces, la canción ha sido versionada por artistas como Engelbert Humperdinck y Stacey Solomon.

Rea era muy amigo de Mortimer y en 1997 grabaron Let’s Dance para la final de la Copa FA del Middlesbrough Football Club.

El lunes por la noche, Mortimer publicó en X: «Qué triste. Un tipo encantador, brillante y divertido. ¡Dios mío! Descanse en paz, Chris. Leyenda del Boro para siempre. Con cariño para su familia y amigos».

Pero junto con su éxito, el cantautor también sufrió varios problemas de salud a lo largo de los años.

Le extirparon el páncreas unos años después de que le diagnosticaran cáncer de páncreas a los 33 años, en 1994, lo que le provocó diabetes tipo 1. Posteriormente, en 2016, sufrió un derrame cerebral.

Paul Whitehouse, Chris Rea y Bob Mortimer hablan sobre Mortimer & Whitehouse: Gone Christmas Fishing

Rea (centro) apareció en Mortimer & Whitehouse: Gone Christmas Fishing en 2020

La estrella nunca olvidó sus raíces y el año pasado le dijo a la revista Saga : «Siempre he tenido una relación difícil con la fama, incluso antes de mi primera enfermedad.

Ninguno de mis héroes era una estrella de rock. Llegué a Hollywood una vez para los Premios Grammy y pensé que me encontraría con gente importante, como Ry Cooder o Randy Newman. Pero estaba rodeado de estrellas del pop.

Agregó: «El tema de las celebridades ha ido completamente mal en el sentido de que todos han intentado superar a los demás. No se esfuerzan».

Hablando de su esposa en la misma entrevista, dijo: «Nuestro momento dorado es cada mañana cuando hay una pelea a codazos sobre a quién le toca preparar el café.

«Luego están las tazas grandes de café recién hecho, las noticias de la BBC Breakfast o Sky y miramos el campo por la ventana durante una hora y seguimos teniendo 16 años. Tenemos suerte de seguir teniendo esa sensación».

Rea nació en 1951 en Middlesbrough, de padre italiano y madre irlandesa, y tuvo seis hermanos. Empezó su vida laboral ayudando en el negocio familiar de helados.

«Ser italiano irlandés en una cafetería de Middlesbrough: comencé mi vida como un forastero», dijo más tarde.

Getty Images Chris Rea cantando en el escenario y tocando la guitarra en 2017Imágenes Getty

Una vez que encontró la guitarra, pronto comenzó a tocar en varias bandas y lanzó su álbum debut Whatever Happened To Benny Santini? en 1978.

Su gran éxito comercial llegó en la década de 1980, cuando dos de sus álbumes de estudio, The Road To Hell (1989) y Auberge (1991), alcanzaron el número uno en el Reino Unido.

Regresó a sus raíces de blues en sus últimos años mientras enfrentaba sus problemas de salud.

Después del derrame cerebral que sufrió hace nueve años, se recuperó para lanzar un nuevo álbum, Road Songs For Lovers, en 2017.

A finales de ese año salió de gira con el álbum, pero tuvo que cancelar varios shows después de desplomarse a mitad de una canción mientras actuaba en el New Theatre de Oxford.

Rea lanzó un nuevo álbum en octubre de 2025, titulado The Christmas Album, que incluye una remasterización de Driving Home For Christmas y otras pistas festivas.

Al rendir homenaje a Rea tras su muerte, el periodista Tony Parsons lo describió como un «hombre excelente» y un «compositor enormemente subestimado».

La personalidad televisiva Lizzie Cundy, que apareció en el video musical de una versión de 2009 de Driving Home For Christmas, dijo que estaba «muy triste» de escuchar que el músico había muerto.

«Disfruté cada minuto y fue un honor trabajar con él y aparecer en su icónico video musical», dijo. «Siempre será una inspiración y una leyenda para mí».

Andy McDonald, diputado laborista por Middlesbrough y Thornaby East, dijo que estaba «muy triste» al escuchar la noticia de la muerte de Rea.

En una publicación en X, escribió: «Chris, un hijo muy querido de Middlesbrough, vivirá a través de su maravillosa música. Mi más sentido pésame a su familia».

Rea y su esposa Joan tuvieron dos hijas, Josephine y Julia. Él atribuyó a su familia el apoyo que recibió tras su mala salud.

«Para mí, la música y la familia son lo mío. Soy solo uno de cuatro, así soy», dijo Rea una vez. «Soy el 25% de una unidad. Siempre ha sido así y nos gusta que así sea. Entre ambos, está la música».