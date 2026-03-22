Una antigua estación de ambulancias en West Sussex será demolida para dar paso a 39 nuevas viviendas sociales.
El edificio de seis plantas en Crawley contará con dos apartamentos de un dormitorio y 37 de dos dormitorios. Todos estarán destinados a las personas inscritas en el registro de vivienda del Ayuntamiento de Crawley.
Las obras de construcción comenzarán próximamente y se espera que finalicen a finales del año que viene.
El líder del consejo, Michael Jones, dijo: «Necesitamos construir nuevas viviendas sociales para familias que ofrezcan viviendas seguras y asequibles, y este será el primer emplazamiento en mucho tiempo en el que se hará esto».
Jones añadió: «Me complace saber que pronto comenzarán las obras en este terreno. Tuvimos que superar importantes desafíos para llevar a cabo este proyecto, así que fue estupendo ver cómo ha progresado».
El ayuntamiento afirmó que el proyecto era la primera parte de un programa «ambicioso» para construir 540 viviendas sociales «en los próximos años».
Para poder optar a una vivienda social en Crawley, los solicitantes deben haber tenido una conexión con Crawley durante un mínimo de cinco años.