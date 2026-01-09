El Cambridge United FC afirma que está tomando «todas las precauciones» antes de su eliminatoria de la Copa FA después de que un campo congelado obligara a posponer su último partido.

Se han emitido advertencias meteorológicas en algunas partes de Cambridgeshire y el club se vio obligado a cancelar el partido de local de la Liga Dos del domingo contra Grimsby después de una inspección del campo .

El club recibirá al Birmingham City en el Abbey Stadium en la tercera ronda el sábado a las 17:45 GMT .

Un portavoz del United dijo: «Nuestro personal de campo está trabajando arduamente antes del partido del fin de semana, tomando todas las precauciones para que el campo sea apto para jugar, incluido el uso de lámparas calefactadas y otras medidas».

Fuente de la imagen,Tom Jackson/BBC Título de la imagen, Un partido en casa del domingo fue cancelado después de que el campo no pasara una inspección.

Se emitió una advertencia meteorológica amarilla por nieve para partes del condado desde las 18:00 del jueves hasta las 12:00 del viernes.

La Oficina Meteorológica dijo que la tormenta Goretti probablemente traerá fuertes nevadas que podrían provocar interrupciones y difíciles condiciones de viaje.

Ian Darler, director del estadio Abbey, dijo que se habían colocado láminas anticongelantes sobre el terreno de juego antes del partido del domingo pasado.

«Lo que no previmos cuando quitamos las sábanas fue que hacía tanto frío con el viento helado que en cuestión de una hora partes del campo que estaban jugables empezaron a ir en la otra dirección», dijo.

La última vez que se suspendió un partido fue en 2010.

Fuente de la imagen,Oficina Meteorológica Título de la imagen, Un mapa de la Oficina Meteorológica muestra franjas de Inglaterra bajo advertencia amarilla por nieve.

Darler dijo que el próximo partido sólo podría celebrarse si el clima mejoraba, y señaló que otros clubes ya estaban tomando medidas similares.

«Vamos a hacer todo lo posible para mejorar la situación lo mejor que podamos», dijo.