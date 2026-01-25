Cuando realizó su primer vuelo hace 50 años, el Concorde era el epítome del lujo y el glamour.

El avión supersónico transportó pasajeros por primera vez en vuelos simultáneos de Londres a Bahréin y de París a Río de Janeiro el 21 de enero de 1976.

Pero fue dado de baja hace más de 20 años, y ahora uno de los pocos lugares en los que cualquiera puede entrar en uno de estos aviones supersónicos es el Runway Visitor Park del Aeropuerto de Manchester.

El guía turístico Steve Edwards comentó: «Vi el Concorde por primera vez en una exhibición aérea local en 1970. Sigue siendo un avión icónico y hermoso, así que me encanta trabajar aquí y hablar de él».

Título de la imagen, Steve Edwards es guía turístico del Concorde en el Parque de Visitantes de la Pista del Aeropuerto de Manchester.

El Sr. Edwards añadió: «Los vuelos regulares partían de Heathrow, pero también había vuelos de prueba desde Manchester y se podía volar a las cataratas del Niágara para pasar un día. Eso era lo que el Concorde era capaz de hacer».

El Concorde inició su ruta distintiva desde el aeropuerto Heathrow de Londres hasta el aeropuerto JFK de Nueva York en noviembre de 1977.

Hoy en día ese viaje dura unas ocho horas, pero el tiempo récord del Concorde fue de 2 horas y 52 minutos.

El avión supersónico voló a 2.179 km/h, más del doble de la velocidad del sonido y más rápido que una bala disparada desde un rifle.

En 2003, el precio estándar del billete de ida y vuelta de Londres a Nueva York era de 6.636 libras.

Título de la imagen, El Concorde expuesto en el aeropuerto de Manchester fue entregado a British Airways en 1976.

A los pasajeros se les ofreció caviar y champán en el despegue, antes de servirles una lujosa comida de cinco platos en porcelana Royal Doulton con cubiertos de plata.

Edwards agregó: «El menú del Concorde incluía platos como foie gras o langosta y también cocinaban tu filete como quisieras.

Fuente de la imagen,British Airways Título de la imagen, La reina Isabel II viajaba habitualmente en el Concorde y aparece en la foto en 1977.

El Concorde fue retirado en 2003 porque su elevado consumo de combustible hacía que su operación fuera costosa y había restricciones para volar sobre tierra debido al fuerte ruido del boom sónico.

El avión en el Runway Visitor Park del Aeropuerto de Manchester fue el segundo Concorde entregado a British Airways en 1976.

G-BOAC, conocido como Alpha Charlie, fue utilizado por muchas celebridades y miembros de la realeza, incluida la princesa Diana y la difunta reina Isabel II.

British Airways operaba vuelos regulares desde el aeropuerto de Manchester, a menudo sobre el Golfo de Vizcaya, lo que permitía a los pasajeros experimentar el vuelo supersónico sin un largo viaje.