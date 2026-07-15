La Cámara de Representantes de Estados Unidos votó a favor de hacer permanente el horario de verano mediante la aprobación de la Ley de Protección de la Luz Solar el martes.
Con 308 votos a favor y 117 en contra, los miembros de ambos partidos aprobaron el proyecto de ley, que eliminaría la necesidad de que los estadounidenses cambien la hora dos veces al año y establecería en Estados Unidos el horario que actualmente se observa entre marzo y noviembre, conocido como horario estándar permanente.
El republicano Scott DesJarlais, quien presidió la votación, reprodujo un fragmento de «Here Comes the Sun» de The Beatles en su teléfono durante el recuento final.
La cuestión del cambio de hora ha ido ganando apoyo bipartidista durante años, y el presidente Donald Trump se comprometió a poner fin a los cambios de hora tras su regreso a la Casa Blanca.
El representante republicano Vern Buchanan, de Florida, quien presentó el proyecto de ley en enero de 2025, dijo el martes que los cambios de hora alteran los horarios «sin ninguna razón válida».
Ahora que la Cámara de Representantes ha aprobado la legislación, el Senado podría pronto debatir su versión del proyecto de ley. Sin embargo, su futuro allí es incierto.
«Ya veremos qué pasa cuando llegue aquí», dijo el martes el senador John Barrasso, el segundo republicano de mayor rango cuyo partido ostenta una escasa mayoría en la cámara alta.
El senador republicano de Florida, Rick Scott, presentó un proyecto de ley idéntico, también llamado Ley de Protección de la Transparencia, en enero de 2025.
Desde la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos adelanta sus relojes durante el verano para tener más luz por la tarde y ahorrar electricidad. Este cambio de hora se conoce como horario de verano. En otoño, los relojes se atrasan para volver al horario estándar.
El horario de verano, que también contribuyó a ahorrar combustible durante la Primera Guerra Mundial, fue impopular entre los agricultores y se derogó tras la guerra. Se restableció durante la Segunda Guerra Mundial, y en 1966 se aprobó una ley que estandarizaba el cambio de hora en todo el país, aunque algunos estados, como Hawái y Arizona, y los territorios estadounidenses de Puerto Rico y las Islas Vírgenes, optaron por no adoptarlo.
Mira: ¿De dónde proviene el horario de verano?
En una publicación en redes sociales en mayo, Trump dijo que iba a «trabajar muy duro» para lograr la aprobación de una ley sobre cambios de horario.
«Ya es hora de que la gente deje de preocuparse por el «Reloj», por no hablar de todo el trabajo y el dinero que se gasta en esta ridícula producción que se realiza dos veces al año. Además, será una gran victoria para el Partido Republicano. ¡Aprovéchenla!», dijo.
Sin embargo, los críticos del horario de verano permanente han señalado que provocaría mañanas de invierno más oscuras, lo que podría hacer que las condiciones de conducción sean más peligrosas para quienes circulan por las carreteras a primeras horas de la mañana.
Quienes defienden el mantenimiento del horario estándar también afirman que tener más luz por la mañana aporta beneficios para la salud , como por ejemplo una mejora en el ciclo del sueño.
Según el Centro de Investigación Pew, solo alrededor de un tercio de los países del mundo aplican algún tipo de horario de verano, y la gran mayoría de ellos se encuentran en Europa.
En Europa, solo Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Georgia, Islandia, Rusia y Turquía no aplican el horario de verano. En África, Egipto es el único país con horario de verano.