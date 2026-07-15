La Cámara de Representantes de Estados Unidos votó a favor de hacer permanente el horario de verano mediante la aprobación de la Ley de Protección de la Luz Solar el martes.

Con 308 votos a favor y 117 en contra, los miembros de ambos partidos aprobaron el proyecto de ley, que eliminaría la necesidad de que los estadounidenses cambien la hora dos veces al año y establecería en Estados Unidos el horario que actualmente se observa entre marzo y noviembre, conocido como horario estándar permanente.

El republicano Scott DesJarlais, quien presidió la votación, reprodujo un fragmento de «Here Comes the Sun» de The Beatles en su teléfono durante el recuento final.

La cuestión del cambio de hora ha ido ganando apoyo bipartidista durante años, y el presidente Donald Trump se comprometió a poner fin a los cambios de hora tras su regreso a la Casa Blanca.

El representante republicano Vern Buchanan, de Florida, quien presentó el proyecto de ley en enero de 2025, dijo el martes que los cambios de hora alteran los horarios «sin ninguna razón válida».

Ahora que la Cámara de Representantes ha aprobado la legislación, el Senado podría pronto debatir su versión del proyecto de ley. Sin embargo, su futuro allí es incierto.

«Ya veremos qué pasa cuando llegue aquí», dijo el martes el senador John Barrasso, el segundo republicano de mayor rango cuyo partido ostenta una escasa mayoría en la cámara alta.