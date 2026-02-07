La ola de ventas de acciones tecnológicas se detuvo bruscamente el viernes, cuando los inversores aprovecharon la caída para comprar: el Dow Jones se disparó 1.006 puntos, o un 2,06%, y alcanzó un nuevo récord intradía. El Nasdaq, con una fuerte presencia tecnológica, subió un 1,88% y el S&P 500, un 1,63%.

El Dow y el S&P se encaminaban a su mejor día desde mayo. El Nasdaq se encaminaba a su mejor día desde noviembre.

Las acciones tecnológicas habían lastrado a Wall Street a principios de esta semana, ya que los inversores huyeron de las acciones que antes estaban en alza, y el repunte del viernes se produce tras la peor caída del Nasdaq en tres días desde abril. El índice había perdido más de 1,5 billones de dólares en valor de mercado esta semana antes de recuperarse el viernes.

Han sido unos días turbulentos para Wall Street, las grandes tecnológicas y toda la industria del software. He aquí por qué:

El nerviosismo ante la posibilidad de que las herramientas de IA alteren los modelos de negocio está afectando las acciones de software.

Los inversores se están volviendo escépticos ante el gasto masivo de las grandes tecnológicas en la construcción de centros de datos para impulsar el auge de la inteligencia artificial.

Las acciones tecnológicas ya estaban caras debido a las grandes ganancias de los últimos años, lo que las hacía susceptibles a una liquidación del tipo “dispara primero y pregunta después”.

La marea de la IA levantó todos los barcos por un tiempo; ahora, Wall Street tiene que ser más selectivo con los ganadores y los perdedores.

Una venta masiva de activos riesgosos como bitcoin, que acaba de alcanzar su nivel más bajo desde octubre de 2024 , probablemente también alimentó el deseo de los inversores de activos más seguros.

“En los últimos meses hemos visto un cambio de la mentalidad de ‘toda acción tecnológica es ganadora’ a un panorama más brutal de ganadores y perdedores”, dijo Jim Reid, jefe de investigación macroeconómica global de Deutsche Bank, en una nota del jueves.

Las acciones de software se desplomaron por los nervios de la IA

La startup de inteligencia artificial Anthropic lanzó el viernes nuevas herramientas que, según la compañía, pueden realizar más tareas para el sector legal. Esto generó inquietud en Wall Street ante la posibilidad de que las empresas pronto puedan deshacerse de sus suscripciones especializadas a software de análisis de datos e investigación, lo que perjudicaría directamente los resultados de las empresas de software.

El jurado aún no ha decidido si esto realmente ocurrirá. Pero los inversores se asustaron y vendieron acciones de empresas de software y servicios legales y financieros.

Desde hace un tiempo hay nerviosismo por la posibilidad de que la IA se coma la cuota de mercado del software: Salesforce ( CRM ), una empresa de software del índice blue chip Dow, cayó un 20% en 2025 y ha bajado un 29% en lo que va de año.

Las grandes tecnológicas siguen gastando

Mientras tanto, Wall Street se encuentra en plena temporada de resultados corporativos. Persisten las preocupaciones (¿recuerdan el nerviosismo ante una burbuja de IA? ) sobre las aspiraciones de las grandes tecnológicas de construir centros de datos masivos e infraestructura para impulsar el auge de la IA, y la incertidumbre sobre la rentabilidad de esa fiebre de construcción.

Microsoft ( MSFT ), Alphabet ( GOOG ) y Amazon ( AMZN ) describieron planes la semana pasada para aumentar su gasto en la construcción de centros de datos e infraestructura.

Wall Street quiere ver pruebas de que estos enormes gastos generarán beneficios reales. Las acciones de Microsoft cayeron un 10% el 29 de enero tras el anuncio de resultados de la compañía. Las acciones de Amazon cayeron un 9% el viernes tras el anuncio de resultados de la compañía el jueves por la tarde.

“El listón para las grandes tecnológicas sigue siendo extremadamente alto”, dijo a CNN Seana Smith, estratega de inversiones senior de Global X ETFs.

“Los mercados solo recompensan la inversión en IA cuando va acompañada de un crecimiento de ingresos claro y duradero”, afirmó Smith.

La tecnología era vulnerable a una liquidación

La IA ha impulsado el mercado bursátil al alza en los últimos tres años. Algunos inversores se resisten a pagar esos altos precios y, en cambio, buscan vías de escape.

Las acciones del fabricante de chips Advanced Micro Devices ( AMD ) cayeron un 17% el miércoles y tuvieron su peor día desde 2017 después de que la compañía pronosticara ingresos ligeramente menores en el primer trimestre de lo que esperaban los analistas.

Las valoraciones, una medida del precio de las acciones, han aumentado en algunas empresas tecnológicas. Palantir ( PLTR ), una estrella del sector de la IA, subió un 340 % en 2024 y un 135 % en 2025. Palantir ha bajado un 36 % desde su máximo histórico de principios de noviembre.

Las acciones de Oracle ( ORCL ) alcanzaron un máximo histórico el 10 de septiembre tras el anuncio de un acuerdo de 300.000 millones de dólares con OpenAI. Desde entonces, las acciones de Oracle se han desplomado un 60 %.

“Es difícil salir de las operaciones congestionadas”, declaró Steve Sosnick, estratega jefe de Interactive Brokers, en una nota. “Los activos con valoraciones premium, ya sea por expectativas racionales o por fervor especulativo, son más propensos a ventas masivas desordenadas si cambian las percepciones o el impulso”.

Ganadores y perdedores

En los últimos años, todo lo relacionado con la IA ha sido un negocio en auge en Wall Street. Pero ahora los inversores deben ser más selectivos con las empresas específicas que creen que se beneficiarán.

“El consenso sobre las empresas de software ha cambiado y ahora son víctimas de la IA, no beneficiarias”, dijo Sosnick de Interactive Brokers a CNN.

“El auge de la IA estaba impulsando muchos barcos”, dijo Sosnick. “Ahora obliga a Wall Street a ser mucho más selectivo y a decidir quiénes son los ganadores y los perdedores. Y eso requerirá un análisis mucho más detallado, en lugar de simplemente dejarse llevar por el impulso”.

¿Fue exagerada la liquidación?

El CEO de Nvidia, Jensen Huang, dijo esta semana que la idea de que el software sea reemplazado por IA era «ilógica», según Reuters .

Barclays respalda esta opinión. «Simplemente no parece realista» que las empresas de IA puedan sustituir a esas herramientas de software específicas del sector, escribió Nick Dempsey, director de investigación de renta variable de medios de comunicación de Barclays, en una nota. Pero con los mercados tan sensibles, los titulares sobre esta posibilidad «claramente no ayudan», añadió.

Un fondo cotizado en bolsa que sigue la industria del software subió un 2,8% el viernes, poniendo fin a una caída de ocho días.

“En este momento, la negatividad en torno a la tecnología relacionada con la IA se está volviendo bastante intensa”, dijo Tom Essaye, presidente de Sevens Report Research, en una nota.

“Es cierto que hay razones para el escepticismo, pero las caídas en algunas de estas acciones son sustanciales, y si la IA es más resistente de lo esperado (como ha sido el caso en cada prueba hasta ahora en los últimos tres años), entonces hay oportunidades [de compra] en desarrollo”, dijo Essaye.