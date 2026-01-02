Un estadio de carreras de galgos realizará mejoras en su área de admisión general como parte de una inversión de seis cifras.

El Monmore Green Greyhound Stadium en Wolverhampton dijo que se realizarán renovaciones en la iluminación, pisos, techos, paredes y carpintería.

El área estará cerrada desde principios de enero y está previsto que los trabajos continúen durante todo el mes, según una publicación en la página de Instagram del estadio .

Durante el cierre, los clientes de las reuniones nocturnas serán alojados en el salón Party Pack de la planta baja, agregó la publicación, mientras que los que asistan a las reuniones diurnas utilizarán el restaurante de la planta superior.