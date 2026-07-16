El fabricante taiwanés de chips TSMC invertirá otros 100.000 millones de dólares (74.000 millones de libras esterlinas) en Arizona como parte de su expansión de producción en Estados Unidos, una medida que, según el Departamento de Comercio, creará decenas de miles de puestos de trabajo en Estados Unidos.
TSMC fabrica los chips más avanzados diseñados por empresas como Nvidia y Apple, y esta noticia supone un impulso para la iniciativa del presidente Donald Trump de atraer una industria manufacturera más avanzada a Estados Unidos.
Esto eleva el compromiso total de la compañía con Estados Unidos a 265.000 millones de dólares, y el director ejecutivo, CC Wei, ha declarado que este aumento probablemente conllevará la construcción de cuatro nuevas plantas en Arizona.
El anuncio se produjo al mismo tiempo que la empresa anunciaba un aumento del 77% en sus beneficios netos del segundo trimestre.
Los beneficios entre abril y junio se dispararon hasta los 22.000 millones de dólares, frente a los 12.400 millones de dólares registrados en el mismo trimestre del año anterior.
Los fabricantes de chips de memoria han visto cómo la demanda se disparaba en los últimos años, ya que sus productos impulsan los centros de datos de IA y los dispositivos inteligentes.
La fuerte demanda de los chips de TSMC ha contribuido a convertirla en la empresa más valiosa de Asia.
El precio de sus acciones ha aumentado en más de un 55% este año, lo que le otorga una capitalización bursátil de alrededor de 2 billones de dólares.
Empleos «bien remunerados»
Wei no especificó cuándo se construirían las nuevas plantas, limitándose a decir que dependería de la «situación del mercado». Estas nuevas plantas se sumarían a las ocho que ya están en construcción o planificadas.
«Creemos que esta inversión contribuirá a fomentar aún más el desarrollo del ecosistema de semiconductores de EE. UU., fortalecerá la cadena de suministro y respaldará un número creciente de empleos de alta tecnología y bien remunerados en Estados Unidos», dijo Wei.
El presidente Trump quiere impulsar la producción estadounidense de chips semiconductores, que se encuentran en máquinas que van desde automóviles hasta teléfonos inteligentes, y ha sido una prioridad para Estados Unidos desde que la escasez durante la pandemia de Covid-19 puso de manifiesto los riesgos de la cadena de suministro.
Anteriormente, atribuyó la decisión de TSMC el año pasado de ampliar sus inversiones en Estados Unidos a sus amenazas de imponer aranceles a Taiwán y al sector mundial de los semiconductores.
En enero de este año, Estados Unidos anunció que había acordado reducir los aranceles sobre los productos procedentes de Taiwán al 15% a cambio de cientos de miles de millones de dólares en inversiones destinadas a impulsar la producción nacional de semiconductores.
El secretario de Comercio, Howard Lutnick, acogió con satisfacción los planes y declaró: «El liderazgo del presidente Trump está impulsando a las empresas a invertir en la industria manufacturera estadounidense».
«El anuncio de TSMC de una inversión adicional de 100.000 millones de dólares, tras nuestro histórico acuerdo comercial y de inversión con Taiwán, creará decenas de miles de puestos de trabajo en Estados Unidos y traerá de vuelta la fabricación avanzada de semiconductores a ese país.»