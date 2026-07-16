El fabricante taiwanés de chips TSMC invertirá otros 100.000 millones de dólares (74.000 millones de libras esterlinas) en Arizona como parte de su expansión de producción en Estados Unidos, una medida que, según el Departamento de Comercio, creará decenas de miles de puestos de trabajo en Estados Unidos.

TSMC fabrica los chips más avanzados diseñados por empresas como Nvidia y Apple, y esta noticia supone un impulso para la iniciativa del presidente Donald Trump de atraer una industria manufacturera más avanzada a Estados Unidos.

Esto eleva el compromiso total de la compañía con Estados Unidos a 265.000 millones de dólares, y el director ejecutivo, CC Wei, ha declarado que este aumento probablemente conllevará la construcción de cuatro nuevas plantas en Arizona.

El anuncio se produjo al mismo tiempo que la empresa anunciaba un aumento del 77% en sus beneficios netos del segundo trimestre.

Los beneficios entre abril y junio se dispararon hasta los 22.000 millones de dólares, frente a los 12.400 millones de dólares registrados en el mismo trimestre del año anterior.

Los fabricantes de chips de memoria han visto cómo la demanda se disparaba en los últimos años, ya que sus productos impulsan los centros de datos de IA y los dispositivos inteligentes.

La fuerte demanda de los chips de TSMC ha contribuido a convertirla en la empresa más valiosa de Asia.

El precio de sus acciones ha aumentado en más de un 55% este año, lo que le otorga una capitalización bursátil de alrededor de 2 billones de dólares.