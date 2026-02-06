La administración Trump anunció el viernes que ha detenido a un hombre libio a quien los funcionarios describieron como un participante clave en un ataque de 2012 a instalaciones estadounidenses en Bengasi que mató a cuatro estadounidenses, incluido el embajador de Estados Unidos.

La fiscal general Pam Bondi dijo que Zubayr Al-Bakoush fue entregado a funcionarios estadounidenses y llegó a Estados Unidos el viernes por la mañana para enfrentar una acusación de ocho cargos que lo acusan de asesinato, intento de asesinato, apoyo material al terrorismo y otros delitos.

Aunque otros dos libios fueron previamente detenidos, juzgados y sentenciados por su papel en el ataque mortal, Bondi y otros funcionarios describieron la captura de Al-Bakoush como una hazaña que las administraciones anteriores carecieron de la voluntad política o la habilidad para completar.

“Hillary Clinton dijo una vez sobre Bengasi: ‘¿Qué más da a estas alturas?’”, dijo Bondi, aludiendo al testimonio que Clinton prestó ante un comité de la Cámara de Representantes en 2015, mientras preparaba su fallida candidatura a la Casa Blanca. “Bueno, a Donald Trump sí le importa”, añadió la fiscal general.

Durante el anuncio el viernes por la mañana en la sede del Departamento de Justicia en Washington, Bondi estuvo flanqueada por el director del FBI, Kash Patel, y la fiscal federal de Washington, Jeanine Pirro.

Los funcionarios se negaron a explicar con precisión cómo Al-Bakoush quedó bajo custodia estadounidense. Patel afirmó que Al-Bakoush fue transferido a custodia estadounidense por funcionarios extranjeros, pero se negó a identificar el país involucrado. Los registros de vuelo muestran que un avión del FBI salió de Misrata, en la costa libia, el jueves por la noche y llegó a un pequeño aeropuerto en el norte de Virginia la madrugada del viernes.

Patel dijo repetidamente que el arresto y otros similares son atribuibles al compromiso de Trump con la aplicación de la ley.

“Esto está sucediendo porque el presidente Trump apoya a los demócratas”, dijo Patel.

Patel y los otros funcionarios fueron imprecisos el viernes sobre el papel preciso que supuestamente jugó Al-Bakoush en el ataque.

Una acusación formal presentada contra Al-Bakoush el año pasado alega que el 11 de septiembre de 2012 estuvo directamente involucrado en el ataque a la misión estadounidense en Bengasi junto con otros miembros de Ansar Al Sharia, una milicia extremista islámica entre varios grupos armados que competían por el control de Libia en ese momento.

El escrito de acusación sostiene que, a los pocos minutos de acercarse a la misión estadounidense, Al-Bakoush «realizó actividades de vigilancia» e «intentó acceder a vehículos del personal de la Misión». El escrito de acusación, de 13 páginas, no contiene ninguna otra afirmación específica sobre las acciones de Al-Bakoush. Fue acusado por primera vez en una denuncia penal en 2015, unos tres años después del ataque.

Patel, quien trabajó como fiscal del Departamento de Justicia al comienzo de la investigación de Bengasi, ha criticado durante mucho tiempo al entonces fiscal general Eric Holder y a otros funcionarios de la administración Obama por su manejo del caso.

«Fueron y básicamente eligieron al tipo equivocado», dijo Patel durante un podcast con Shawn Ryan en 2024 .

Patel parece referirse a Ahmed Abu Khatalla, quien fue capturado por las fuerzas militares estadounidenses en Libia en 2014 y regresó a Estados Unidos para ser juzgado. Aunque Abu Khatalla fue acusado de ser el cabecilla del ataque, un jurado del juicio de 2017 lo absolvió de los cargos más graves que enfrentaba. El jurado lo declaró culpable de cargos menores, como apoyo material al terrorismo y destrucción de propiedad del gobierno estadounidense. Actualmente cumple una condena de 28 años.

Un segundo sospechoso, Mustafa Al-Imam, fue capturado por el ejército estadounidense en Libia en 2017. Tras un juicio en 2019, fue declarado culpable de cargos similares y condenado a más de 19 años de prisión.

Patel y Pirro estuvieron presentes cuando el avión que transportaba a Al-Bakoush llegó a Virginia la madrugada del viernes. Un video emitido por Fox News mostró cómo colocaban a Al-Bakoush en una camilla y lo subían a una ambulancia poco después de su llegada. Se espera que comparezca ante un tribunal federal en Washington este mismo viernes.