Una tradición centenaria de teatro popular navideño regresará a las ciudades y pueblos de la Isla de Man durante esta temporada festiva.

Los White Boys, llamados así por los disfraces que se exhiben, actuarán en varios lugares de Manx el sábado.

Aquí encontrarás todo lo que necesitas saber sobre las actuaciones de este año.

Fuente de la imagen,Arroyo Wassall Título de la imagen, Los artistas se visten de blanco con cintas de colores, oropel, cuentas y sombreros altos de papel.

¿Qué es la tradición de The White Boys?

The White Boys es una forma de ‘mumming’, una obra folclórica tradicional que se representa durante la temporada festiva.

La actuación en sí incluye una banda de artistas vestidos de blanco con cintas de colores, oropel, cuentas y sombreros altos de papel que recorren las calles preguntando: «¿Quién quiere ver actuar a The White Boys?».

Luego se representa un drama, donde los espectadores serán testigos de una batalla caballeresca, de la muerte del héroe y de la resurrección del «Doctor».

El espectáculo también incluye un villancico y una danza dramática, que termina con espadas unidas en forma de estrella.

«The White Boys es una de las tradiciones manx más alegres y desenfrenadas, y su popularidad va en aumento a medida que crece el público», dijo James Franklin, responsable de recursos educativos y en línea de Culture Vannin.

Fuente de la imagen,Arroyo Wassall Título de la imagen, La popularidad de The White Boys se vio impulsada en la década de 1970 por revivalistas y grupos folk.

El texto impreso más antiguo data de 1832 y está atribuido a Douglas White Boys en el periódico Manx Sun.

Relatos de testigos presenciales de 1838 describen grupos de jóvenes vestidos de blanco que visitaban hogares, realizaban improvisaciones y luego recolectaban donaciones.

Posteriormente, los White Boys se convirtieron en una costumbre extendida y celebrada, como Hunt the Wren, y aunque su popularidad disminuyó en el siglo XX, nunca desapareció.

Fue revivido en la década de 1970 por revivalistas y grupos folclóricos, y la tradición ahora se mantiene mediante compañías modernas que recorren ciudades como Peel, Ramsey y Castletown en diciembre.