El compañero de Nikki Smith, Darren Powell, murió hace poco más de un año de cáncer, pero pudieron pasar sus últimos meses juntos en una llamada «cama de abrazos» en el St Leonard’s Hospice en York.

Las camas especialmente adaptadas permiten que las parejas y los miembros de la familia puedan acostarse uno al lado del otro, ya que se pueden ajustar para que sean más anchas que las camas de hospicio tradicionales.

En ese momento, el Sr. Powell, de 57 años y oriundo de Camblesforth, cerca de Selby, dijo: «Sabemos que no vamos a estar aquí juntos mucho tiempo, así que pasar tiempo juntos significa mucho para ambos».

Murió en su casa 10 días después.

Fuente de la imagen,BBC/Nathan Turvey Título de la imagen, Nikki Smith ahora trabaja en el St Leonard’s Hospice en York

Un año después, la Sra. Smith ahora trabaja en el hospicio en un trabajo que, según dijo, «amaba absolutamente» y su difunto compañero habría estado «increíblemente orgulloso» de que ahora ella ayudara y cuidara a los demás.

«Siento que siempre debería haber estado aquí», dijo.

«No tengo malos recuerdos de este lugar, siempre tuve buenos recuerdos de cuando Darren estuvo aquí.

«El primer día, el personal fue increíble. Obviamente, muchos me conocían de cuando estuve aquí con Darren. A algunos les sorprendió porque no sabían que iba a venir a trabajar aquí».

La Sra. Smith describió el hospicio como un «lugar brillante para trabajar» y sintió que estaba «devolviendo algo».

Fuente de la imagen,BBC/Nathan Turvey Título de la imagen, Nikki Smith conoció a Louise Ryan (izquierda) y Clare Burton (derecha), cuyas familias habían recaudado miles de libras para pagar las camas de abrazos.

A finales del año pasado, el hospicio recibió cuatro camas plegables gracias a los esfuerzos de Louise Ryan y su familia de York, quienes recaudaron casi £ 60.000 tras la muerte de su esposo Nick en 2023.

Desde entonces han conseguido recaudar aún más dinero y otra familia local también ha estado recaudando fondos.

Como resultado, el hospicio ha recaudado suficiente dinero para comprar nueve camas plegables.

La Sra. Ryan dijo: «Pensé que mi cuñada estaba loca cuando empezamos a recaudar dinero para uno, así que terminar con tantos es absolutamente fabuloso».

Clare Burton y su familia recaudaron el dinero para pagar otra de las camas plegables mediante una iniciativa patrocinada desde el hospicio hasta Church Fenton cerca de Tadcaster, una distancia de aproximadamente 14 millas.

Su difunto esposo Gary también recibió atención en St Leonard’s.

La Sra. Burton dijo: «Recaudamos £22,500, todos fueron tan generosos que poder donar una cama de abrazos al hospicio fue simplemente el mejor regalo del mundo».

Fuente de la imagen,Hospicio de San Leonardo Título de la imagen, Las camas plegables cuestan alrededor de £15,000 y la empresa que las suministra a St Leonard’s dijo que había visto un gran aumento en los pedidos.

Montcalm Care, con sede en Oxfordshire, que suministra las camas, dijo que había visto un aumento del 50% en los pedidos de camas durante el año pasado de hospicios de todo el Reino Unido.