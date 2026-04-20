El jefe de la policía de patrulla de Ucrania, Yevhen Zhukov, ha dimitido después de que dos de sus agentes fueran criticados por supuestamente huir de un tiroteo masivo mortal en la capital, Kiev.

Seis personas murieron y otras 14 resultaron heridas el sábado después de que un hombre abriera fuego contra la gente en la calle en el distrito de Holosiivskyi, al sur de Kiev, antes de tomar como rehenes a otras personas en un supermercado cercano. Posteriormente, murió en un tiroteo con la policía.

Posteriormente, se compartieron en internet imágenes que parecen mostrar a los agentes abandonando a los civiles y huyendo del lugar.

El ministro del Interior de Ucrania, Igor Klymenko, declaró que los agentes en cuestión habían sido suspendidos y que se estaba llevando a cabo una investigación sobre sus acciones.

«»Servir y proteger» no es solo un eslogan. Debe ir acompañado de acciones profesionales adecuadas. Especialmente en momentos críticos, cuando la vida de las personas depende de ello», escribió en Telegram.

Sin embargo, Klymenko advirtió: «No es del todo correcto generalizar sobre toda la policía basándose únicamente en las acciones de dos empleados».

Zhukov declaró en rueda de prensa el domingo que los agentes «no evaluaron correctamente la situación y dejaron a los civiles en peligro». Añadió que actuaron «de forma poco profesional e indigna».

«Como oficial de combate, he decidido presentar mi dimisión del cargo que ocupo actualmente», declaró Zhukov.