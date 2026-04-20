El jefe de la policía de patrulla de Ucrania, Yevhen Zhukov, ha dimitido después de que dos de sus agentes fueran criticados por supuestamente huir de un tiroteo masivo mortal en la capital, Kiev.
Seis personas murieron y otras 14 resultaron heridas el sábado después de que un hombre abriera fuego contra la gente en la calle en el distrito de Holosiivskyi, al sur de Kiev, antes de tomar como rehenes a otras personas en un supermercado cercano. Posteriormente, murió en un tiroteo con la policía.
Posteriormente, se compartieron en internet imágenes que parecen mostrar a los agentes abandonando a los civiles y huyendo del lugar.
El ministro del Interior de Ucrania, Igor Klymenko, declaró que los agentes en cuestión habían sido suspendidos y que se estaba llevando a cabo una investigación sobre sus acciones.
«»Servir y proteger» no es solo un eslogan. Debe ir acompañado de acciones profesionales adecuadas. Especialmente en momentos críticos, cuando la vida de las personas depende de ello», escribió en Telegram.
Sin embargo, Klymenko advirtió: «No es del todo correcto generalizar sobre toda la policía basándose únicamente en las acciones de dos empleados».
Zhukov declaró en rueda de prensa el domingo que los agentes «no evaluaron correctamente la situación y dejaron a los civiles en peligro». Añadió que actuaron «de forma poco profesional e indigna».
«Como oficial de combate, he decidido presentar mi dimisión del cargo que ocupo actualmente», declaró Zhukov.
Las autoridades ucranianas afirman que están tratando el tiroteo del sábado como un acto terrorista, pero aún no han revelado el móvil. Klymenko describió el estado mental del hombre como «claramente inestable».
Ocho personas permanecen hospitalizadas, de las cuales un adulto se encuentra en estado extremadamente grave y tres en estado grave, según informaron las autoridades.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, declaró el domingo en una actualización que los dos agentes habían estado «en el lugar del crimen, pero no detuvieron al asesino y huyeron por su cuenta».
Los acusó de «inacción» y dijo que la oficina nacional de investigaciones de Ucrania estaba llevando a cabo una investigación penal sobre el asunto, que también revisará su trabajo anterior.
«Estamos en guerra y, lamentablemente, cada día hay víctimas mortales a causa de los ataques rusos», declaró Zelensky. «Es especialmente doloroso perder gente así, en una ciudad cualquiera, en plena calle».
Están empezando a surgir más detalles sobre las víctimas del ataque.
Según Kravchenko, uno de los hombres era el padre de un niño que resultó herido en el ataque. Se cree que otra de las víctimas mortales era la tía del niño.
El autor de los disparos ha sido identificado como un hombre de 58 años originario de la capital rusa, Moscú, pero que residía en el distrito de Holosiivskyi en los días previos al tiroteo.
Según informaron funcionarios ucranianos, antes de esto había vivido en la región oriental de Donetsk, que se encuentra en gran parte bajo ocupación rusa y fue escenario de un conflicto separatista antes de la invasión a gran escala de Moscú.
Según las autoridades, el arma que utilizó estaba registrada oficialmente. Ahora están investigando cómo obtuvo la documentación necesaria para renovar su licencia.
Si bien Kiev suele ser objeto de ataques durante la guerra en curso con Rusia, los tiroteos de este tipo son poco frecuentes en la ciudad.
Klymenko afirmó que no se realizaría un control masivo de propietarios de armas tras el tiroteo.
«Creo que la gente debería tener derecho a la autodefensa armada», añadió. «Sobre todo después de la experiencia de cuando, al comienzo de la invasión a gran escala, los civiles recibieron armas para la resistencia nacional».
Los ciudadanos ucranianos pueden poseer armas de fuego no automáticas siempre que cumplan con los requisitos de la licencia, como no tener antecedentes penales ni historial de enfermedades mentales.
Desde el inicio de la invasión rusa a gran escala en 2022, los ucranianos han podido portar armas para la autodefensa y para defender su país.