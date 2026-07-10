Un informe ha concluido que una prestación clave para personas con discapacidad no está funcionando ni para millones de personas discapacitadas ni para el gobierno, y necesita un cambio fundamental.
Sir Stephen Timms declaró a la BBC que la revisión provisional de las Prestaciones por Independencia Personal (PIP, por sus siglas en inglés) en Inglaterra y Gales había concluido que «no cumplían su propósito».
Las personas que solicitaron la prestación afirmaron que el proceso era «deshumanizante» y una barrera para encontrar trabajo.
El ministro de Discapacidad, que encabeza la revisión, dijo que no se esperaba que su informe final, que se publicará a finales de este año, hiciera «propuestas burdas» sobre cambios en los pagos.
Sin embargo, dado que se prevé que el coste de Pip supere los 41.000 millones de libras esterlinas para 2030, la sostenibilidad de este sistema «será motivo de preocupación a la hora de tomar estas decisiones», afirmó.
En declaraciones al programa Today, Sir Stephen dijo: «En mi opinión, el nivel actual de gasto no es motivo de gran preocupación. Lo que sí sería preocupante sería que siguiera aumentando indefinidamente».
La portavoz conservadora de Trabajo y Pensiones, Helen Whately, acusó al gobierno de «negar la gravedad de la situación de nuestro sistema de bienestar social y el hecho de que tenemos que recortar gastos».
El año pasado, el gobierno británico solicitó a Sir Stephen que evaluara si el programa Pip era «justo e idóneo para el futuro». Su informe preliminar se publicará el jueves, antes de las recomendaciones finales previstas para otoño.
El informe provisional, publicado el jueves, sugiere que es necesaria una reforma integral del sistema de evaluación.
También pone de relieve el fuerte aumento del número de beneficiarios del PIP en los últimos años y el incremento previsto del gasto en esta prestación.
El PIP es una prestación que las personas con enfermedades y discapacidades de larga duración pueden solicitar si necesitan ayuda para cubrir los gastos adicionales relacionados con la vida diaria, el trabajo y los cuidados. La elegibilidad se determina mediante una evaluación.
Según el sistema actual, un profesional de la salud califica a los solicitantes en una escala de cero a doce en tareas cotidianas como lavarse, vestirse y preparar la comida.
Cheryl Fyfield, activista en pro de la concienciación sobre el autismo, afirmó que el proceso de evaluación del programa PIP (Prestación por Incapacidad Personal) debía cambiar.
«Puede ser realmente difícil incluso cumplir con los requisitos para recibir el premio Pip, y mucho más pasar por todo el proceso si uno cumple con los requisitos cada tres años», dijo.
«Soy autista, seré autista toda mi vida, pero cada tres años tengo que pasar por el agotador proceso de una nueva evaluación.»
Sir Stephen declaró a la BBC que Pip «realiza una labor muy importante al ayudar a las personas a afrontar los costes adicionales de la discapacidad».
Pero afirmó que las personas con discapacidad habían comentado en la comisión de revisión que la evaluación puede ser «humillante» y «disuadirte de participar en la sociedad».
«También hemos constatado que no se ha adaptado al ritmo de la evolución de la comprensión de la salud y la discapacidad en los últimos 13 años desde que se introdujo la prestación, por lo que creemos que es necesario un cambio fundamental», declaró Sir Stephen.
En abril, había aproximadamente cuatro millones de solicitantes con derecho a la prestación PIP en Inglaterra y Gales.
El número de beneficiarios del PIP ha aumentado considerablemente desde que se introdujo esta prestación en 2013, un incremento impulsado por los solicitantes que alegan problemas de salud mental en los últimos años.
El informe de Sir Stephen fue encargado por el Primer Ministro Sir Keir Starmer tras el intento de su gobierno de reformar el sistema de bienestar social el año pasado.
Decenas de diputados laboristas expresaron su preocupación por los planes para recortar las prestaciones por discapacidad y enfermedad con el fin de ahorrar 5.000 millones de libras esterlinas al año para 2030.
Ante el temor de que los diputados rechazaran las reformas, el gobierno dio marcha atrás y afirmó que no modificaría las normas del programa PIP hasta que tuviera tiempo de considerar las conclusiones de la revisión.
Para el otoño, cuando se publique el informe final, el sucesor de Sir Keir ya estará en el cargo, y se espera que Andy Burnham, diputado por Makerfield, sea el primer ministro.
Burnham declaró a LBC la semana pasada que no haría «recortes drásticos en los niveles de prestaciones que solo conseguirían hundir aún más en la pobreza a las personas que ya están pasando apuros».
Sir Stephen dijo que, aunque aún no había hablado con él sobre la revisión, esperaba que llevara a cabo este proceso hasta el final si llegaba a ser primer ministro.
«El informe final se entregará en otoño, y no espero que contenga propuestas burdas», dijo Sir Stephen.
«Serán propuestas muy bien pensadas, gracias a este extenso y minucioso proceso que hemos llevado a cabo.»
Pero Sir Stephen añadió: «Sin duda, analizaremos con objetividad cómo se toman estas decisiones, y la cuestión de la sostenibilidad fiscal del beneficio será una preocupación a la hora de tomar estas decisiones».