Un informe ha concluido que una prestación clave para personas con discapacidad no está funcionando ni para millones de personas discapacitadas ni para el gobierno, y necesita un cambio fundamental.

Sir Stephen Timms declaró a la BBC que la revisión provisional de las Prestaciones por Independencia Personal (PIP, por sus siglas en inglés) en Inglaterra y Gales había concluido que «no cumplían su propósito».

Las personas que solicitaron la prestación afirmaron que el proceso era «deshumanizante» y una barrera para encontrar trabajo.

El ministro de Discapacidad, que encabeza la revisión, dijo que no se esperaba que su informe final, que se publicará a finales de este año, hiciera «propuestas burdas» sobre cambios en los pagos.

Sin embargo, dado que se prevé que el coste de Pip supere los 41.000 millones de libras esterlinas para 2030, la sostenibilidad de este sistema «será motivo de preocupación a la hora de tomar estas decisiones», afirmó.

En declaraciones al programa Today, Sir Stephen dijo: «En mi opinión, el nivel actual de gasto no es motivo de gran preocupación. Lo que sí sería preocupante sería que siguiera aumentando indefinidamente».

La portavoz conservadora de Trabajo y Pensiones, Helen Whately, acusó al gobierno de «negar la gravedad de la situación de nuestro sistema de bienestar social y el hecho de que tenemos que recortar gastos».