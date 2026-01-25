Parte de un muelle histórico ha sido arrasado y un malecón junto a una vía férrea se ha derrumbado mientras la tormenta Ingrid azota Devon y Cornualles

La alcaldesa de Teignmouth, Cate Williams, dijo que la ciudad había «recibido un duro golpe» durante la noche y hasta el sábado con olas «salvajes» que dañaron parte del Gran Muelle de Teignmouth.

Un muro que protegía la línea ferroviaria en la cercana Dawlish se ha derrumbado parcialmente y los servicios están actualmente suspendidos entre Exeter St Davids y Plymouth.

La Oficina Meteorológica mantiene una advertencia amarilla por lluvia hasta las 22:00 GMT y la Agencia de Medio Ambiente informó que hay advertencias de inundaciones en las costas del sur de Devon y el sur de Cornwall.

Fuente de la imagen,Steve Briers Pie de foto, El malecón que protege la vía férrea en Dawlish está dañado

El alcalde de Teignmouth dijo que era «triste» ver cómo parte del muelle del complejo, inaugurado en 1867, había sido arrasado

«Se ha perdido parte de la propia estructura del muelle, que se ha disuelto y ha desaparecido en el mar», explicó.

«Es un muelle antiguo y necesitaba algo de atención. Supongo que el paso del tiempo y el desgaste le han pasado factura.

Ha sobrevivido a muchas condiciones climáticas, así como a guerras mundiales. Es triste verlo ahora y ver que falta parte de él.

Fuente de la imagen,Richard Heiron Pie de foto, Los servicios ferroviarios están suspendidos entre Exeter St Davids y Plymouth porque el malecón ferroviario se ha derrumbado

Dawlish también vivió una noche «muy dramática», dijo el residente Peter Large.

Dijo que parte del muro que protegía la línea ferroviaria «simplemente se había derrumbado».

«El muro ya no está en ninguno de los extremos», dijo.

«Las olas siguen rompiendo sobre la vía del tren y sobre el muro.»

Fuente de la imagen,BBC/Johnny Rutherford Pie de foto, La alcaldesa de Teignmouth, Cate Williams, dice que el muelle dañado es una imagen «triste».

Fuente de la imagen,BBC/Johnny Rutherford Pie de foto, Teignmouth vivió una noche «salvaje» mientras las olas azotaban la costa.

Fuente de la imagen,BBC/Johnny Rutherford Pie de foto, Hay una advertencia amarilla vigente para Devon y Cornwall hasta las 22:00.

En otras partes de Devon hubo informes de propiedades dañadas en el pueblo costero de Torcross.

En Exmouth, un automóvil y un camión fueron vistos atrapados en bancos de arena a lo largo del paseo marítimo.

Fuente de la imagen,Peter Moore Pie de foto, Las olas han dañado propiedades en Torcross, Devon

Pie de foto, Los vehículos quedaron atrapados en bancos de arena a lo largo del paseo marítimo de Exmouth

Network Rail emitió una alerta negra, su advertencia más alta, cuando olas de 4 metros (12 pies) golpearon el malecón en Dawlish.

Es apenas la segunda vez que se emite una alerta negra desde que una tormenta destruyó secciones de la pista alrededor de Dawlish en febrero de 2014.

Great Western Railway dijo que el malecón de Dawlish sería inspeccionado una vez que pasara la tormenta y que los servicios se suspenderían hasta al menos las 18:00 GMT.

La empresa recomendó a los pasajeros evitar viajar en tren con billetes válidos hasta el domingo.

Pie de foto, Un árbol cayó en el parque Heavitree en Exeter durante fuertes vientos.

En Cornwall, el propietario de un café ubicado en un contenedor de transporte remodelado dijo que habían tenido que luchar contra un clima tormentoso y que sus instalaciones, de menos de un año de antigüedad, habían sido «destrozadas» por las olas.

Emily Davidson, propietaria de Castle Beach Café en Falmouth, dijo a BBC Radio Cornwall: «Tenemos un montón de agua entrando.

Fuente de la imagen,Emily Davidson Pie de foto, «Es realmente desalentador», dice Emily Davidson, propietaria de un café de Cornualles

Ella dijo: «Todos nuestros sistemas eléctricos han fallado. Teníamos algunas puertas corredizas de vidrio que se rompieron.

«Es realmente desalentador: gastas mucho dinero para protegerlo de las tormentas y aún así el daño ocurre».

También se han cancelado los servicios ferroviarios entre Par y Newquay y Liskeard y Looe debido a las inundaciones.

Fuente de la imagen,Ayuntamiento de Penzance Pie de foto, Las olas superaron el malecón de Penzance el viernes

El portavoz de GWR, James Davis, dijo: «El mar ha arrojado una cantidad significativa de escombros a la vía que será necesario retirar antes de que podamos circular con seguridad en los trenes

«La línea permanece cerrada y tenemos un servicio limitado de reemplazo de autobuses en funcionamiento.

«Está claro que si el mismo número de personas decide viajar como siempre, habrá que esperar bastante tiempo».

También han caído árboles en toda la región y uno de ellos bloquea ambos carriles de la A377 cerca de Lapford, según informó el Consejo del Condado de Devon.