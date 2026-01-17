Las inundaciones en las provincias de Limpopo y Mpumalanga, en el norte de Sudáfrica, han obligado al famoso Parque Nacional Kruger a suspender las visitas y evacuar a algunos huéspedes y personal en helicóptero.

Se cree que al menos 19 personas han muerto en las últimas semanas en Sudáfrica después de que las lluvias torrenciales provocaran inundaciones que destruyeron docenas de casas.

Entre los fallecidos se encontraba un niño de cinco años en la localidad de Giyani, en Limpopo. El presidente Cyril Ramaphosa se reunió con la familia del niño para expresar sus condolencias durante su visita a la región para evaluar los daños.

El Servicio Meteorológico Sudafricano ha emitido una advertencia roja de nivel 10, pronosticando aún más lluvias en las áreas afectadas y advirtiendo a las comunidades que permanezcan alerta.

«Si es posible, quédese en casa y fuera de la carretera», aconseja. «Nunca conduzca por una carretera inundada. Si el vehículo se cala, abandónelo inmediatamente y busque un terreno más elevado».

También se recomienda a los residentes trasladar sus objetos de valor a un «lugar seguro por encima del nivel de inundación previsto», apagar la electricidad en la fuente y trasladar el ganado a un terreno más alto.

Los guardabosques afirman que no se cree que la vida silvestre en los parques nacionales corra un alto riesgo porque tiende instintivamente a buscar tierras más altas cuando es necesario.

En los últimos días se han desplegado helicópteros y militares para rescatar a personas en algunas de las zonas más afectadas.

En Limpopo, puentes bajos fueron arrasados ​​y algunas carreteras fueron destruidas.

Dentro del Parque Nacional Kruger, el alojamiento del personal quedó sumergido por el agua durante la noche y los trabajadores fueron evacuados a un lugar seguro.