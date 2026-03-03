Tres días después de los ataques estadounidenses contra Irán, los objetivos de guerra del presidente Donald Trump y su visión para el futuro del país siguen siendo opacos.
Trump y altos funcionarios de su administración han ofrecido una amplia gama de puntos de vista sobre lo que esperan lograr en la mayor operación militar estadounidense en Medio Oriente en dos décadas, y si Estados Unidos apoya o no un cambio de régimen en Teherán.
La administración inicialmente afirmó que su objetivo era destruir el programa nuclear iraní. Sin embargo, en las horas y días transcurridos desde entonces, la lógica ha cambiado, pues Trump ha empleado una estrategia de comunicación poco convencional, compuesta por publicaciones en redes sociales y breves entrevistas telefónicas con periodistas, para expresar sus intenciones.
Trump expuso algunos de sus objetivos el lunes en sus primeras declaraciones públicas en la Casa Blanca desde el comienzo de la guerra.
Estados Unidos busca destruir la capacidad de misiles balísticos y la armada de Irán, su capacidad para desarrollar armas nucleares y el apoyo a grupos aliados en la región, afirmó Trump. Argumentó que el propósito general de la guerra era proteger a Estados Unidos y a sus aliados de los ataques de Irán.
«Un régimen iraní armado con misiles de largo alcance y armas nucleares sería una amenaza intolerable para Oriente Medio, pero también para el pueblo estadounidense», dijo Trump.
Pero Trump no mencionó cómo podría ser el futuro de Irán una vez que termine la guerra, o por qué creía que el país ya no representaría una amenaza para Estados Unidos una vez que se completara esta operación.
Las declaraciones del lunes se apartaron de sus comentarios iniciales tras el ataque. El sábado, Trump instó a los iraníes a «recuperar su gobierno», lo que se interpretó ampliamente como un llamado implícito al derrocamiento del régimen liderado durante décadas por el líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei.
Trump promocionó la muerte de Jamenei durante el fin de semana, pero aún no ha dado una idea de lo que cree que debería ser el plan de sucesión.
«El ataque fue tan exitoso que eliminó a la mayoría de los candidatos», declaró a ABC News el domingo por la noche. «No será ninguno de los que pensábamos porque todos están muertos. El segundo o tercer puesto está muerto».
Las posiciones de Trump a veces parecieron estar en desacuerdo con las de otros altos funcionarios de la administración, incluido el Secretario de Defensa, Pete Hegseth.
Hegseth, hablando el lunes apenas horas antes de los comentarios de Trump en la Casa Blanca, rechazó la idea de que Estados Unidos atacó a Irán con el objetivo expreso de derrocar al régimen.
«Esta no es una llamada guerra de cambio de régimen, pero el régimen sin duda cambió», dijo Hegseth durante una conferencia de prensa con el general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto.
Hegseth afirmó que la Operación Furia Épica sería un éxito, pero no ofreció detalles sobre el alcance ni la duración del conflicto. Su confianza contrastó con las declaraciones del general Caine, quien ofreció una evaluación más sobria.
Los objetivos militares de Estados Unidos en Irán «serán difíciles de alcanzar y, en algunos casos, una tarea ardua y ardua», afirmó Caine. También advirtió que Estados Unidos podría sufrir más bajas a medida que la guerra se prolonga.
Hasta ahora, seis militares estadounidenses han muerto en ataques de represalia por parte de Irán, que han tenido como objetivo Jordania, Bahréin, los Emiratos Árabes Unidos y otros aliados de Estados Unidos en la región.
Trump también ha advertido sobre más bajas estadounidenses, argumentando que el sacrificio valdrá la pena para reestructurar el equilibrio de poder en Oriente Medio. Trump ha enmarcado el conflicto en un contexto histórico más amplio, afirmando que está dispuesto a destruir al mayor adversario de Estados Unidos e Israel en la región.
El presidente declaró el lunes que Estados Unidos necesitaba atacar a Irán ahora, sin ofrecer una explicación detallada del motivo. «Esta era nuestra última oportunidad para atacar», afirmó.
Por la tarde, el secretario de Estado, Marco Rubio, ofreció lo que parecía ser una nueva justificación: Estados Unidos atacó a Irán «preventivamente» después de enterarse de que Israel iba a atacar, lo que a su vez habría conducido a represalias contra las fuerzas estadounidenses.
«Sabíamos que si no los perseguíamos preventivamente antes de que lanzaran esos ataques, sufriríamos más bajas», dijo Rubio a los periodistas en el Capitolio antes de informar a los principales legisladores.
La estrategia de mensajería fue criticada
La falta de detalles o un plan claro más allá de la campaña aérea ha generado crecientes críticas en el Congreso. La mayoría de los republicanos han expresado públicamente su apoyo a Trump, pero los demócratas han argumentado que el presidente carece de una estrategia definida y han advertido que Estados Unidos podría verse arrastrado a un conflicto prolongado.
«La administración Trump aún no ha dado ningún detalle sobre dónde se encuentra el programa nuclear de Irán», dijo el lunes a NPR el representante Adam Smith, el demócrata de mayor rango en el Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes.
«No hemos visto ninguna información de inteligencia específica, por lo que no creo que haya ninguna afirmación creíble de que hubiera una amenaza inminente proveniente de Irán, lo que no quiere decir que Irán no sea un problema», añadió.
El general David Petraeus, exdirector de la CIA, declaró a la BBC que el asesinato del líder supremo de Irán fue un «logro histórico». Sin embargo, advirtió que instar al pueblo iraní a alzarse es arriesgado.
«Desafortunadamente, en la mayoría de casos como este, son los que tienen más armas y más matones y están dispuestos a ser más brutales los que prevalecen», dijo.
Las fuerzas de seguridad del régimen, añadió, cuentan con alrededor de un millón de efectivos y ya han demostrado que están dispuestas a matar a su propio pueblo.
Pero el general retirado, que también es ex comandante de las fuerzas estadounidenses en Irak, dijo que no creía que Trump enviaría tropas estadounidenses a Irán para lograr sus objetivos.
«No, el presidente ha dicho claramente que no será así; el vicepresidente se ha hecho eco de ello. Y, en cierto modo, creo que están intentando tranquilizar preventivamente al pueblo estadounidense de que no habrá otra guerra larga, dura y difícil como la que tuvimos en Irak o Afganistán», dijo.
Gran parte de las críticas se deben en parte al enfoque inusual de Trump al comunicarse con el público sobre la guerra.
Los presidentes suelen dirigirse a la nación desde el Despacho Oval u otros escenarios de alto perfil para explicar su postura sobre el envío de tropas al combate. El presidente George W. Bush pronunció varios discursos desde la Casa Blanca para defender las guerras estadounidenses en Irak y Afganistán. El presidente Barack Obama argumentó detalladamente su decisión de enviar más tropas estadounidenses a Afganistán al inicio de su primer mandato.
En ambos casos, Estados Unidos envió miles de tropas terrestres al combate. Trump ha limitado el ataque contra Irán a ataques aéreos, como hizo el año pasado en otro ataque contra las instalaciones nucleares iraníes. Sin embargo, no descartó el envío de tropas terrestres en el futuro «si fuera necesario», en una breve entrevista telefónica con el New York Post el lunes.
De todos modos, la estrategia de mensajes de Trump hasta ahora representa una ruptura con los precedentes pasados.
Trump anunció el inicio del ataque en un video la madrugada del sábado, seguido de publicaciones en Truth Social. También pasó el fin de semana llamando a periodistas y concediendo breves entrevistas en las que hizo numerosas afirmaciones sobre la posible duración de la guerra y sus objetivos generales.
Las declaraciones del presidente el lunes eran muy esperadas, ya que los observadores buscaban pistas sobre su perspectiva sobre la guerra tres días después del inicio del conflicto. Sin embargo, Trump fue breve y no especificó qué podría suceder a continuación para Irán ni para el resto de la región.
Dijo que se estima que la guerra durará «cuatro o cinco semanas», pero también podría durar «tanto como sea necesario».
«Sea cual sea el momento, está bien. Cueste lo que cueste», dijo Trump.