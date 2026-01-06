La rápida reconstrucción de un quiosco de música destruido en un ataque incendiario podría significar que se reconstruirá en marzo, dijo un consejo.

La estructura en el parque municipal de Harlow, catalogado como Grado II, fue incendiada durante la noche del 19 de septiembre .

El Ayuntamiento de Harlow, liderado por los conservadores, prometió reconstruirlo y en su solicitud de planificación, presentada a principios de diciembre, la autoridad lo describió como «la joya del parque».

Dan Swords, líder del consejo de Essex, dijo que «volvería a convertirse en un elemento central para grandes reuniones».

Se espera que los funcionarios de planificación del consejo determinen si la reconstrucción puede continuar en enero.

Fuente de la imagen,Consejo de Harlow Título de la imagen, El Ayuntamiento de Harlow dijo que el nuevo quiosco de música tendría un área de actuación más grande.

Los planos arquitectónicos mostraron que el nuevo templete tendría «acústica de última generación» y tendría la misma forma que su predecesor, que fue construido en 1973 y fue demolido después del incendio.

La visión también incluyó un espacio de actuación más grande, un área detrás del escenario construida especialmente y tres árboles.

La finalización prevista fue marzo, según la licitación de planificación .

«Después del devastador incendio que destruyó nuestro querido quiosco de música, prometimos no solo reconstruirlo, sino dejarlo en mejores condiciones», dijo Swords en un comunicado publicado el mes pasado.

Los residentes fueron consultados sobre el nuevo diseño y ayudaron a adaptarlo al futuro, añadió Swords.